Star Micronics lanza la nueva impresora para kiosco SK5-31

Star SK5-31 kiosk printer

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Star Micronics, líder en la fabricación de soluciones de impresión especializadas modulares y carrozadas para kiosco, ha anunciado la última incorporación a su gama de impresoras para kiosco: la impresora ultracompacta para kiosco SK5-31. La impresora amplía la gran selección de impresoras compactas de Star para carcasas con espacio limitado.La SK5-31, diseñada para integración sencilla, es idónea para aplicaciones de kiosco de autoservicio fiables y sin supervisión en los sectores de retail, hostelería y transporte. Para garantizar una instalación exitosa, la impresora dispone de un soporte para papel de múltiples posiciones con una gama de anchuras de papel, diámetros de rollo y espesores de papel, ya sea para recibos, documentos o tickets y vales de alta calidad.El brazo para papel, característica exclusiva incluida de serie, está diseñado para admitir rollos de papel de hasta 150 mm de diámetro y puede instalarse en seis posiciones, bien en el lado izquierdo o en el derecho, lo que ofrece una integración sencilla y una ruta de papel versátil para cualquier aplicación de kiosco. Además, el soporte para papel incorpora un sistema patentado de eje fijo para papel de carga sencilla con ajuste de anchura simple.La SK5-31, que cuenta con presentador integrado, está diseñada para prevenir los atascos de papel mediante la impresión del documento completo antes de su presentación, mientras que los documentos que no se retiran pueden retraerse por seguridad. Además, la impresora incluye protección para el papel, asistencia para expulsión del papel, sensor de fin de papel próximo, cuchilla de alta calidad y acceso sencillo para mantenimiento de la impresora y de la cuchilla para papel.Por lo que atañe a la conectividad, hay disponibles dos modelos de la SK5-31, uno con interfaces serie y USB, y otro con LAN Ethernet y USB. Los controladores y SDK StarPRNT de Star, muy valorados por el mercado, garantizan que la SK5-31 sea compatible con software de kiosco de Windows, Linux, Android, OPOS y JavaPOS, incluidos los sistemas de tablet y basados en Android más recientes.Star, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de soluciones avanzadas de impresión de kiosco, proporciona un conocimiento y una asistencia técnica incomparables para gran variedad de clientes de kiosco de todo el mundo.«En respuesta al crecimiento del uso por parte de los clientes del autoservicio y las cajas de autopago en todos los sectores y regiones, Star está ampliando activamente su gama de soluciones de impresión especializadas modulares y carrozadas para kiosco», ha señalado Simon Martin, Director y Manager General de Star Micronics EMEA. «En particular, la nueva SK5-31 ofrece máxima flexibilidad y fiabilidad, así como una serie de características exclusivas para ofrecer una solución de impresión de kiosco de alto rendimiento idónea para numerosas aplicaciones de diversos sectores.»Información sobre Star MicronicsCreada en 1947, Star Micronics es uno de los mayores fabricantes de impresoras del mundo y cuenta con instalaciones de producción, marketing y soporte en todo el mundo. Star Micronics, que cuenta con una plantilla de más de 1500 empleados y un volumen de negocio que supera los £400 millones, ha desarrollado una cartera de impresoras TPV que incluye mecanismos e impresoras térmicas y matriciales de puntos diseñadas para la producción de códigos de barras, tickets, recibos y etiquetas. La contrastada tecnología de Star también se utiliza en la instalación de mecanismos de impresión para entornos de kioscos multimedia. La gama de Star Micronics está disponible en todo el mundo a través de un canal de distribución integrado por distribuidores y concesionarios.-oOo-Para obtener más información, visite www.Star-EMEA.com o póngase en contacto con:Claire SmithPR ManagerStar Micronics EMEATel: +44 (0)1494 471111Email: csmith@Star-EMEA.com

