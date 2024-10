Star Micronics bringt neuen Kioskdrucker SK5-31 auf den Markt

Star SK5-31 kiosk printer

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Star Micronics, ein führender Hersteller von kompakten und modularen Speziallösungen für Einbaudrucker, kündigt mit dem ultrakompakten Kioskdrucker SK5-31 die neueste Ergänzung seiner Produktpalette an. Der Drucker erweitert Stars breite Auswahl an kompakten Druckern für Kioskanwendungen mit begrenztem Platzangebot.Der SK5-31 ist für eine einfache Integration konzipiert und eignet sich für zuverlässige, unbeaufsichtigte Kiosk- und Selbstbedienungsanwendungen im Einzelhandel, Gastgewerbe und Transportwesen. Um eine erfolgreiche Installation zu gewährleisten, verfügt der Drucker über einen Multipositions-Papierhalter mit einer Reihe von Papierbreiten, Rollendurchmessern und Papierstärken, von Belegen und Dokumenten bis hin zu hochwertigen Tickets und Gutscheinen.Der im Lieferumfang standardmäßig enthaltene Papierarm ist für Papierrollen mit einem Durchmesser von bis zu 150 mm geeignet und kann in sechs Positionen auf der linken oder rechten Seite angebracht werden. Er ermöglicht eine einfache Integration und einen flexiblen Papierpfad bei Kioskanwendungen. Der Papierhalter verfügt zudem über eine patentierte, fest angebrachte Papierspindel mit einfacher Breitenanpassung.Der SK5-31 ist mit einem integrierten Papiervorleger ausgestattet, der Papierstaus verhindert, indem er das gesamte Dokument vor der Ausgabe ausdruckt, während nicht benötigte Dokumente zu Sicherheitszwecken eingezogen werden können. Darüber hinaus bietet der Drucker eine spezielle Papierschutz- und Ausgabefunktion, einen Sensor für geringen Papiervorrat, einen hochwertigen Papierabschneider und einfachen Zugang zur Wartung von Drucker und Papierabschneider.Im Hinblick auf die Konnektivität sind zwei Modelle des SK5-31 mit seriellen und USB- oder Ethernet-LAN- und USB-Schnittstellen erhältlich. Dank der erstklassigen StarPRNT-Treiber und SDKs von Star ist der SK5-31 mit Windows-, Linux-, Android-, OPOS- und JavaPOS-Kiosksoftware sowie den neuesten Tablet- und Android-basierten Systemen kompatibel.Mit über dreißig Jahren Erfahrung in der Entwicklung moderner Kioskdrucklösungen bietet Star einer Vielzahl von Kioskkunden weltweit unübertroffenes technisches Know-how und Unterstützung an.„Angesichts der zunehmenden Nutzung von Selbstbedienungs- und Self-Checkout-Systemen durch Kunden in allen Marktsegmenten und Regionen erweitert Star aktiv sein Angebot an Komplett- und Einbaumodul-Druckern für die Integration in Kioske“, erklärt Simon Martin, Direktor und Geschäftsführer von Star Micronics EMEA. „Der neue SK5-31 bietet vor allem ein Höchstmaß an Flexibilität und Zuverlässigkeit sowie eine Reihe einzigartiger Merkmale. Diese leistungsstarke Kioskdrucklösung ist für eine Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichen Branchen ideal.“Über Star MicronicsDas 1947 gegründete Unternehmen Star Micronics zählt zu den größten Druckerherstellern der Welt und verfügt über internationale Einrichtungen für Produktion, Marketing und Support. Mit über 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 470 Mio. EUR (400 Mio. GBP) hat Star Micronics ein POS-Drucker-Portfolio entwickelt, das Thermo- und Matrixdrucker sowie Druckmechanismen umfasst, die für Barcodes, Tickets, Belege und Etiketten geeignet sind. Die bewährte Technologie von Star ist auch in die Installation von Druckmechanismen in Multimedia-Kioske eingeflossen. Star Micronics bietet sein Produktsortiment weltweit über Distributoren und Händler an.-oOo-Um nähere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.Star-EMEA.com oder wenden Sie sich an:Claire SmithPR ManagerStar Micronics EMEATel.: +44 (0)1494 471111E-Mail: csmith@Star-EMEA.com

