CipherLab的RS38觸控行動電腦榮獲2024 GOOD DESIGN AWARD

Cipherlab Co.,Ltd. (TPEx:6160)

TAIPEI, TAIWAN, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- CipherLab 非常隆重地宣布,其RS38 觸控行動電腦 榮獲2024年日本GOOD DESIGN AWARD的殊榮。這項榮譽突顯了RS38在以使用者為中心的設計和先進功能之間的卓越結合,旨在滿足物流和零售等快速變化行業的需求。“這是一款在物流行業中使用的手持計算機,支援我們的工作日常。其人性化的操作系統設計、可靠的熱插拔電池更換結構、多種滿足現場需求的配件以及能夠應對苛刻使用場景的堅固性,這款產品實現了符合工作流程的設計,並改善了工人的使用體驗。”2024 GOOD DESIGN AWARD評審委員會表示。(這段引述是GOOD DESIGN AWARD評審委員會原始聲明的翻譯版本。有關官方評論,請參閱GOOD DESIGN AWARD網站: https://www.g-mark.org/gallery/winners/27039?years=2024 提升手持體驗RS38以其輕巧且易於使用的設計脫穎而出,顯著提高了物流、零售及其他行業工作者的使用效率。其厚度僅為15毫米,重量為268克,提供輕巧的人體工學握把,確保在長時間使用過程中的舒適性。CipherLab專注於創造一款能減輕工作壓力、同時最大化效率的設備,這是該產品成功的關鍵驅動力。提高生產力的創新技術RS38配備了增強效率和準確性的功能,採用按壓鎖定的電池配備,便於快速更換,這對於物流等快節奏行業至關重要。此外, 內建的OCR技術 可精確地將印刷文本轉換為數位訊息,實現流暢的數據輸入,從而減少錯誤,簡化工作流程。為當今瞬息萬變的行業而設計針對高效和先進技術的需求,RS38提供5G和Wi-Fi 6E連線、6吋觸控螢幕,以及可選配的熱插拔4500mAh或6800mAh電池。該設備專為嚴刻的環境而設計,擁有IP65/IP68防護等級和1.5米的抗摔能力。每一個設計細節,從按鈕擺放到耐用性,都優先考量用戶的體驗,提供一項可長時間,並維持使用舒適度的人體工學解決方案。RS38的成功得益於廣泛的研究和設計努力。CipherLab通過為側邊按鍵的最佳大小和觸覺反饋進行戰略性定位,確保用戶在不同環境中的輕鬆操作。此外,可拆卸的掃描器蓋簡化了維護工作,使服務變得快速而直接。這一輕巧而強大的設計使RS38在競爭設備中脫穎而出,反映了CipherLab在不妥協性能的前提下,致力於減少用戶負擔的承諾。CipherLab的RS38觸控行動電腦繼續為手持計算設立新的標準,GOOD DESIGN AWARD進一步鞏固了其在形式和功能上的卓越聲譽。關於CipherLabCipherLab是一家全球領先的AIDC (自動識別和資料獲取) 產品及系統的設計、製造和營銷公司。其行動電腦和掃描器無縫地整合進入物流、零售、分銷和醫療保健等行業的領先企業的運營中,提升了現場和移動中的工作效率。CipherLab總部位於台灣台北,並在中國、荷蘭和美國設有辦事處,業務範圍遍及全球。該公司在台灣證券交易所上市(台灣OTC:6160)。如需更多資訊,請參閱 www.cipherlab.com

