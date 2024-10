La computadora móvil táctil RS38 de CipherLab gana el Premio GOOD DESIGN 2024

Cipherlab Co.,Ltd. (TPEx:6160)

TAIPEI, TAIWAN, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- CipherLab se enorgullece de anunciar que su Computadora Móvil Táctil RS38 ha sido reconocida con el prestigioso Good Design Award 2024 de Japón. Este honor destaca la excepcional combinación de diseño centrado en el usuario y funcionalidad avanzada de la RS38, diseñada para satisfacer las demandas de industrias de ritmo acelerado como la logística y el comercio minorista.“Una computadora móvil utilizada en la industria de la logística que apoya nuestra vida. El diseño ergonómico del sistema operativo, la estructura confiable de intercambio de batería que permite el cambio en caliente, una variedad de accesorios que satisfacen las demandas in situ, y la robustez capaz de soportar entornos de uso difíciles, este producto ha logrado un diseño que se ajusta a los flujos de trabajo y mejora la experiencia del usuario para los trabajadores”, declaró el Comité de Evaluación del Good Design Award 2024.(Esta cita es una versión traducida de la declaración original del Comité de Evaluación del Good Design Award. Para el comentario oficial, consulte el sitio web del Good Design Award: https://www.g-mark.org/gallery/winners/27039?years=2024 Mejorando la Experiencia del Dispositivo de ManoLa RS38 se destaca por su diseño compacto y fácil de usar, que mejora en gran medida la usabilidad para los trabajadores en logística, comercio minorista y otros sectores. Con un grosor de solo 15 mm y un peso de 268 g, ofrece un agarre ergonómico y ligero que asegura comodidad durante el uso prolongado. El enfoque de CipherLab en crear un dispositivo que reduzca la tensión mientras maximiza la eficiencia ha sido un factor clave en el éxito del producto.Innovación para la ProductividadEquipada con características que mejoran tanto la eficiencia como la precisión, la RS38 incorpora un sistema de batería de bloqueo por presión que facilita los reemplazos rápidos, un aspecto esencial para industrias de ritmo acelerado como la logística. Además, la tecnología OCR integrada permite una entrada de datos fluida al convertir texto impreso en información digital con precisión, reduciendo así los errores y optimizando los flujos de trabajo.Diseñada para las Industrias Evolutivas de HoyEn respuesta a la necesidad de tecnología eficiente y avanzada, la RS38 ofrece conectividad 5G y Wi-Fi 6E, una pantalla táctil de 6 pulgadas y opciones de batería intercambiable en caliente de 4500 mAh o 6800 mAh. Construida para entornos exigentes, cuenta con protección IP65/IP68 y resistencia a caídas de hasta 1.5 metros. Cada detalle de diseño, desde la colocación de los botones hasta la durabilidad, prioriza la experiencia del usuario, ofreciendo una solución ergonómica que minimiza la tensión durante el uso prolongado.El éxito de la RS38 es el resultado de una extensa investigación y esfuerzos de diseño. Al posicionar estratégicamente las teclas laterales para un tamaño óptimo y una retroalimentación táctil, CipherLab ha garantizado una operación sin esfuerzo para los usuarios en diversas configuraciones. Además, la cubierta de escáner desmontable simplifica el mantenimiento, haciendo que el servicio sea rápido y sencillo. Este diseño ligero pero potente distingue a la RS38 de dispositivos competidores, reflejando el compromiso de CipherLab de minimizar la carga del usuario sin comprometer el rendimiento.La Computadora Móvil Táctil RS38 de CipherLab continúa estableciendo nuevos estándares para la computación portátil, y el Good Design Award refuerza su reputación de excelencia tanto en forma como en función.Acerca de CipherLabCipherLab es un líder global en el diseño, fabricación y comercialización de productos y sistemas de Identificación Automática y Captura de Datos (AIDC). Sus computadoras móviles y escáneres están integrados sin problemas en las operaciones de empresas líderes en logística, retail, distribución y atención médica, mejorando la eficiencia tanto en el lugar como en movimiento. Con presencia mundial, CipherLab tiene su sede en Taipei, Taiwán, y mantiene oficinas en China, los Países Bajos y los EE. UU. La empresa cotiza públicamente en la Bolsa de Valores de Taiwán (Taiwan OTC: 6160). Para más información, visite www.cipherlab.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.