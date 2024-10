CipherLab RS38 5G Touch Mobile Computer gewinnt den GOOD DESIGN AWARD 2024

CipherLab RS38 Touch Mobile Computer

TAIPEI, TAIWAN, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- CipherLab freut sich bekannt zu geben, dass sein RS38 5G Touch Mobile Computer mit dem prestigeträchtigen GOOD DESIGN AWARD 2024 aus Japan ausgezeichnet wurde. Diese Ehrung unterstreicht die außergewöhnliche Kombination aus benutzerorientiertem Design und fortschrittlicher Funktionalität, die speziell auf die Anforderungen schnelllebiger Branchen wie Logistik und Handel abgestimmt ist."Ein Handheld-Computer, der in der Logistik eingesetzt wird und die Arbeitsabläufe unterstützt. Das ergonomische Design, das aktuelle Betriebssystem sowie die zuverlässige Hot-Swapping Batteriewechselstruktur machen den RS38 von CipherLab in allen Geschäftsprozessen zu einem unverzichtbaren Begleiter. Mit seinem einzigartigen Design, seiner Vielzahl an Zubehör und seiner Robustheit orientiert sich der RS38 an den Anforderungen der Benutzer und verbessert die Arbeitsabläufe“, erklärt das Auswahlkomitee des GOOD DESIGN AWARD 2024.(Dieses Zitat ist eine Übersetzung der ursprünglichen Aussage des Bewertungsausschusses des GOOD DESIGN AWARD. Den offiziellen Kommentar finden Sie auf der Website des GOOD DESIGN AWARD: https://www.g-mark.org/gallery/winners/27039?years=2024 Optimiertes Design für eine bessere HandhabungDer RS38 überzeugt mit seinem kompakten, benutzerfreundlichen Design, das die Handhabung für Mitarbeiter in Logistik, Handel und anderen Industriebereichen erheblich erleichtert. Mit einer Dicke von nur 15mm und einem Gewicht von 268g bietet er eine ausgesprochen ergonomische Griffigkeit, die auch bei längerer Nutzung Komfort gewährleistet. CipherLab hat einen mobilen Computer entwickelt, das Ermüdungen reduziert und gleichzeitig die Effizienz maximiert.Innovation für mehr ProduktivitätDer RS38 verbessert sowohl die Effizienz als auch die Genauigkeit. Dazu gehört ein Akkuwechselsystem mit Druckverriegelung. Darüber hinaus vereinfacht die integrierte OCR-Technologie die Datenerfassung, indem gedruckter Text präzise in digitale Informationen umgewandelt wird, wodurch Fehler reduziert und Arbeitsabläufe optimiert werden.Entwickelt für die Anforderungen moderner BranchenDer RS38 ist mit 5G- und Wi-Fi-6E-Konnektivität, einem 6 Zoll Touchscreen und der Wahl zwischen einem hot-swap-fähigen 4500-mAh- oder 6800-mAh-Akku aktuell der Trendsetter in der mobilen Technologie. Für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert, verfügt das Terminal über IP65/IP68-Schutz und eine Sturzfestigkeit aus 1,5 Metern Höhe. Jedes Designdetail – von der Tastenplatzierung bis zur Robustheit – wurde auf Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet, um eine ergonomische Lösung zu bieten, die Belastungen bei längerem Einsatz reduziert.Der Erfolg des RS38 ist das Ergebnis umfassender Forschungs- und Entwicklungsarbeit. CipherLab hat die seitlichen Tasten strategisch so positioniert, dass sie optimalen Komfort und taktiles Feedback bieten, um eine mühelose Bedienung in jeder Umgebung zu gewährleisten. Zusätzlich erleichtert die abnehmbare Scannerabdeckung die Wartung und sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Instandhaltung. Das fortschrittliche und robuste Design hebt den RS38 ab und verdeutlicht CipherLabs Engagement, die Belastung der Benutzer zu minimieren, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.Der RS38 5G Touch Mobile Computer von CipherLab setzt die Maßstäbe für mobile Computerlösungen. Die Auszeichnung mit dem GOOD DESIGN AWARD bestätigt seine hervorragende Qualität in Form und Funktion.Über CipherLabCipherLab ist weltweit führend bei der Entwicklung und Produktion sowie dem Vertrieb von Produkten und Systemen zur automatischen Identifizierung, Datenerfassung und Datensammlung. Der Anbieter unterstützt Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen. Die mobilen Computer und Scanner des Unternehmens sind in die Netzwerke von einigen der bekanntesten Unternehmen in Logistik, Handel, Distribution, Verwaltung und Gesundheitswesen integriert und helfen Abläufe effektiver zu gestalten. Zudem führt CipherLab innovative Technologien auf den Gebieten des Scannens, Mobile Computings und Business Process Designs zusammen. Dies führt zu effizienteren Lieferketten, optimierten Abläufen in Außendienst, Handel, Logistik und Fertigung sowie zu reduzierten Kosten. CipherLab agiert weltweit und ist neben dem Hauptgeschäftssitz in Taipeh (Taiwan) mit Niederlassungen in China, Europa, Deutschland, Großbritannien und den USA vertreten. Weitere Informationen unter https://www.cipherlab.com/de

