KLEVV เปิดตัวหน่วยความจำ DDR5 รุ่น CU-DIMM และ CSO-DIMM มาตรฐานประสิทธิภาพสูงรุ่นแรก

ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยโปรเซสเซอร์ CORE ULTRA เจนเนอเรชั่นที่ 15 ของ Intel และแพลตฟอร์ม Z890

HONG KONG, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- KLEVV แบรนด์หน่วยความจำและหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภคชั้นนำที่มี Essencore เป็นผู้ดำเนินการ วันนี้ได้ประกาศเปิดตัวโมดูลหน่วยความจำ CU-DIMM และ CSO-DIMM รุ่นแรก ซึ่งทำงานร่วมกับโปรเซสเซอร์ "Arrow Lake-S" จาก IntelCore™ Ultra (ซีรีส์ 2) / แพลตฟอร์ม Z890 l ได้อย่างราบรื่น เพื่อปลดปล่อยประสิทธิภาพของ DDR5 ที่แท้จริงเทคโนโลยี CKD ล้ำสมัยเพื่อประสิทธิภาพที่ปฏิวัติวงการหน่วยความจำ DDR5 รุ่นใหม่ล่าสุดของ KLEVV ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากด้วยการผสานเทคโนโลยี Client Clock Driver (CKD) ขั้นสูง CKD IC ช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของโมดูลให้เหมาะกับการใช้งานทั้งเดสก์ท็อปและแล็ปท็อป โดยผสานเข้ากับวงจรรวมขนาดเล็ก (IC) โดยตรงบน DIMM การสร้างสัญญาณนาฬิกาของชิปหน่วยความจำขึ้นมาใหม่จะช่วยเพิ่มความเสถียร รองรับความถี่ในการทำงานที่สูงขึ้น และลดการรบกวนทางไฟฟ้าและการเสื่อมของสัญญาณให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้นประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น การออกแบบทางวิศวกรรมที่พิถีพิถัน และความเข้ากันได้อย่างราบรื่นโมดูลหน่วยความจำ CU-DIMM และ CSO-DIMM มาตรฐานใหม่ของ KLEVV ได้รับการออกแบบสำหรับทั้งระบบเดสก์ท็อปและแล็ปท็อปที่มีประสิทธิภาพสูง โดยผสมผสานคุณภาพอันเลื่องชื่อของแบรนด์เข้ากับเทคโนโลยี DDR5 ที่ล้ำสมัย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งทั้งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและมืออาชีพ ด้วยการใช้สถาปัตยกรรม CKD เชิงนวัตกรรม โมดูลเหล่านี้จึงมีความเสถียรและความน่าเชื่อถือที่เหนือชั้น แม้ในความเร็วสูง ช่วยบรรเทาสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่อาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยนี้ ผู้ใช้สามารถไว้วางใจการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แม้ภายใต้ภาระงานที่หนักการทำงานร่วมกันที่หาที่เปรียบไม่ได้กับโปรเซสเซอร์ Intel เจนเนอเรชั่นที่ 15โมดูล CU-DIMM และ CSO-DIMM ของ KLEVV นั้นสอดคล้องตามข้อกำหนดของ JEDEC อย่างลงตัว โดยถูกสร้างขึ้นด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้ากันได้กับโปรเซสเซอร์ Arrow Lake เจนเนอเรชั่นที่ 15 ล่าสุดของ Intel ได้อย่างราบรื่น มีให้เลือกใช้งานในความจุ 16GB, 24GB, 32GB และ 48GB ต่อ DIMM โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่น่าทึ่งที่ 6,400 MT/s และค่าความหน่วงเวลา CL 52-52-52-103 ที่ 1.1V ความเร็วเหล่านี้เทียบเท่ากับการถ่ายโอนภาพยนตร์ Full-HD 10 (สิบ) เรื่องในเวลาเพียงหนึ่งวินาที แสดงให้เห็นถึงความเร็วและประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง ผู้ใช้คาดหวังว่าเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนี้ในผลิตภัณฑ์ในอนาคตของ KLEVV จะช่วยในการพัฒนาโซลูชั่นการประมวลผลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับประกันและความพร้อมจำหน่ายโมดูลหน่วยความจำ DDR5 มาตรฐาน CU-DIMM และ CSO-DIMM ใหม่ของ KLEVV มาพร้อมการรับประกันแบบจำกัดตลอดอายุการใช้งาน และจะวางจำหน่ายในไตรมาสที่ 4 ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท โดราคูล จำกัด รวมทั้งมีจำหน่ายผ่านช่องทาง ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Lazada, Shopeeเกี่ยวกับ ESSENCOREบริษัท Essencore จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้จำหน่ายโมดูล DRAM และผลิตภัณฑ์การใช้งานแฟลช NAND อันดับต้น ๆ ของโลก บริษัทเริ่มต้นด้วยเป้าหมายเดียว: เพื่อ “เปลี่ยนโลก และเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์” กลยุทธ์ด้านธุรกิจของ Essencore คือการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์หน่วยความจำโดยเฉพาะ และนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อความพร้อมในการแข่งขันของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.essencore.com เกี่ยวกับ KLEVVKLEVV เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมของ Essencore ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การใช้งานโมดูล และแฟลช NAND รายใหญ่ ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ KLEVV มุ่งเน้นที่โมดูลหน่วยความจำเกมมิ่ง และโซลิดสเตตไดรฟ์ระดับสุดยอด KLEVV มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับเวิล์ดคลาสด้วยคุณภาพชั้นหนึ่ง และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต หน่วยความจำ/SSD KLEVV เป็นที่รู้จักโดยได้รับรางวัล Red Dot Design Award และ iF Design Award ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.klevv.com

