KLEVV LANCE SA PREMIÈRE MÉMOIRE DDR5 CU-DIMM ET CSO-DIMM STANDARD À HAUTES PERFORMANCES

OPTIMISÉE POUR DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES AVEC LES PROCESSEURS CORE ULTRA DE 15ÈME GÉNÉRATION ET LA PLATEFORME Z890 D’INTEL

HONG KONG, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- KLEVV, la marque de mémoire et de stockage grand public de premier plan lancée par Essencore, a présenté aujourd’hui ses tout premiers modules de mémoire CU-DIMM et CSO-DIMM, qui fonctionnent de manière transparente avec les derniers processeurs Core™ Ultra (Série 2) « Arrow Lake-S »/plateforme Z890 d’Intelpour délivrer d’authentiques performances DDR5.Technologie CKD d’avant-garde pour des performances révolutionnairesLa gamme de mémoires DDR5 de nouvelle génération de KLEVV bénéficie d'un gain de performances substantiel grâce à l’intégration de la technologie avancée CKD (Client Clock Driver : pilote d'horloge client). Incorporé via un petit circuit intégré (CI) directement sur la DIMM, le CI CKD améliore la vitesse et l’efficacité des modules pour les applications sur les ordinateurs de bureau et portables. En régénérant le signal d’horloge des puces de mémoire, cette technologie améliore la stabilité, prend en charge des fréquences de fonctionnement plus élevées et réduit les interférences électriques et la dégradation du signal, repoussant ainsi les limites des performances de la mémoire.Performances à haute efficacité, ingénierie de précision et compatibilité transparenteConçus pour les systèmes d’ordinateurs de bureau et portables à hautes performances, les nouveaux modules de mémoire CU-DIMM et CSO-DIMM Standard de KLEVV associent la qualité renommée de la marque et la technologie de pointe DDR5, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs occasionnels et professionnels. Tirant parti de l’architecture CKD innovante, ces modules assurent un niveau exceptionnel de stabilité et de fiabilité, même à haute vitesse, atténuant efficacement les interférences électriques susceptibles de nuire aux performances. Grâce à cette conception avancée, les utilisateurs peuvent compter sur un fonctionnement fluide et efficace, même en cas de charges de travail importantes.Synergie incomparable avec les processeurs Intel de 15ème générationEntièrement conformes aux spécifications JEDEC, les modules CU-DIMM et CSO-DIMM de KLEVV sont fabriqués avec précision pour garantir une compatibilité transparente avec les derniers processeurs Intel Arrow Lake de 15ème génération. Disponibles en capacités de 16 Go, 24 Go, 32 Go et 48 Go par DIMM, ils présentent une remarquable vitesse d’horloge de 6 400 MT/s et des temps de latence de CL 52-52-52-103 à 1,1 V. Ces vitesses correspondent au transfert de 10 (dix) films full-HD en seulement une seconde, ce qui illustre leur niveau exceptionnel de vitesse et d’efficacité. Les utilisateurs devraient retrouver cette technologie d’avant-garde sur les futurs produits de KLEVV, ouvrant la voie à des solutions informatiques plus rapides et plus efficaces.Garantie et disponibilitéLes nouveaux modules de mémoire DDR5 CU-DIMM et CSO-DIMM Standard de KLEVV bénéficient d’une garantie limitée à vie pour votre tranquillité d’esprit et seront disponibles au 4ème trimestre. Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory plc au Royaume-Uni/en France/en Espagne/en Allemagne. Vous pouvez vous rendre sur Amazon pour effectuer des achatÀ PROPOS D'ESSENCORECréée en 2014, l’objectif d’Essencore Limited est de devenir le premier fournisseur mondial de modules DRAM et de produits d'application flash NAND. L'objectif de départ de l'entreprise est: « Changer le monde et être un leader dans la distribution des semi-conducteurs ». Les stratégies commerciales d'Essencore sont d'adopter les technologies les plus récentes pour se différencier de ses concurrents, fournir des produits de mémoire dédiés et offrir divers portefeuilles de produits pour la préparation des clients à la concurrence. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.essencore.com À PROPOS DE KLEVVKLEVV, est une marque haut de gamme d'Essencore, le principal fournisseur de modules et d'applications NAND Flash. La gamme KLEVV s'est concentrée sur des modules de mémoire de jeux et des disques SSD de qualité supérieure. KLEVV s'engage à fournir des produits de classe mondiale avec une qualité de premier plan, et tous les produits sont conçus pour les amateurs qui recherchent le meilleur de la vie. La mémoire/ SSD KLEVV a reçu la récompense du prix allemand Red Dot Design Award et du prix iF Design Award pour ses conceptions innovantes de ses produits. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.klevv.com

