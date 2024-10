Le RS38 Touch Mobile Computer de CipherLab remporte le GOOD DESIGN AWARD 2024

Cipherlab Co.,Ltd. (TPEx:6160)

TAIPEI, TAIWAN, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- CipherLab est fier d’annoncer que son RS38 Touch Mobile Computer a été reconnu par le prestigieux GOOD DESIGN AWARD 2024 au Japon. Cette distinction souligne l’exceptionnelle combinaison de conception centrée sur l’utilisateur et de fonctionnalités avancées du RS38, conçu pour répondre aux exigences des industries rapides comme la logistique et le commerce en détail."Un terminal portable utilisé dans l'industrie logistique qui soutient notre vie. Le design ergonomique du système d'exploitation, la structure de remplacement à chaud de la batterie , une variété d'accessoires répondant aux besoins sur site, la robustesse facilitant l'utilisation dans des environnements difficiles, Le RS38 est conçu pour s'adapter aux flux de travail et améliorer l'expérience des utilisateurs," a déclaré le comité de sélection du GOOD DESIGN AWARD 2024.(Cette citation est une version traduite de la déclaration originale du comité de jugement du GOOD DESIGN AWARD. Pour le commentaire officiel, veuillez consulter le site Web du GOOD DESIGN AWARD: https://www.g-mark.org/gallery/winners/27039?years=2024 Design ergonomiqueLe RS38 se distingue par son design compact et convivial, améliorant considérablement l'utilisation pour les travailleurs dans des secteurs comme la logistique et le commerce de détail. Avec une épaisseur de seulement 15 mm et un poids de 268 g, il garantisse le confort même lors d’une utilisation prolongée. CipherLab s’est focalisé sur le dévelopement d’un appareil réduisant la fatigue tout en maximisant l’efficacité, un élément clé de son succès.Innovations pour la productivitéÉquipé de fonctionnalités améliorant à la fois l’efficacité et la précision, le RS38 dispose d’un système de batterie à verrouillage par pression facilitant les remplacements rapides, une caractéristique essentielle pour les opérations rapides comme celles de la logistique. De plus, la technologie OCR intégrée permet une saisie fluide des données en convertissant les textes imprimés en informations numériques avec précision, réduisant ainsi les erreurs et optimisant les flux de travail.Conçu pour les industries en évolutionEn réponse à la demande de technologies performantes et avancées, le RS38 propose une connectivité 5G et Wi-Fi 6E, un écran tactile de 6 pouces, ainsi que des options de batterie remplaceable à chaud de 4500mAh ou 6800mAh. Conçu pour des environnements exigeants, il est certifié IP65/IP68 et peut résister à des chutes de 1,5 mètre. Chaque détail de la conception, de l’emplacement des boutons à la durabilité, est pensé pour l’utilisateur, offrant une solution ergonomique qui réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée.Le succès du RS38 résulte d’efforts approfondis en recherche et conception. En positionnant stratégiquement les touches latérales pour une taille, un retour tactile et un emplacement optimaux, CipherLab garantit une utilisation sans effort dans divers environnements. De plus, le capot détachable du scanner simplifie la maintenance, facilitant ainsi un entretien rapide. Cette conception légère mais puissante distingue le RS38 de ses concurrents, illustrant l'engagement de CipherLab à minimiser la charge de l’utilisateur sans compromettre les performances.Le Terminal Mobile RS38 de CipherLab continue de définir de nouveaux standards dans le domaine de l'informatique mobile, et le GOOD DESIGN AWARD renforce sa réputation d’excellence en matière de forme et de fonctionnalité.À propos de CipherLabCipherLab est un leader mondial en matière de conception, la fabrication et la commercialisation de solutions et systèmes d’identification automatique de données (AIDC). Les terminaux mobiles et les scanners sont intégrés aux réseaux de certaines entreprises de logistique, de vente au détail, de distribution et de soins de santé les plus connues au monde, ce qui les aide à mieux fonctionner partout et ailleurs. CipherLab a son siège social à Taipei, Taiwan, et dispose de bureaux en Chine, aux Pays-Bas, et aux États-Unis. CIPHERLAB est cotée à la Bourse de Taiwan sous le code (Taiwan OTC : 6160). Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.cipherlab.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.