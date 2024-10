CipherLabのRS38タッチモバイルコンピュータが2024年GOOD DESIGN AWARDを受賞

Cipherlab Co.,Ltd. (TPEx:6160)

TAIPEI, TAIWAN, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- CipherLabは、日本の名誉ある2024年GOOD DESIGN AWARD ( グッドデザイン賞 )をRS38 タッチモバイルコンピュータ が受賞したことを発表します。このたびの受賞は、RS38がユーザー中心のデザインと高度な機能を兼ね備え、物流や小売業などスピードが求められる業界のニーズに応える製品であることを示しています。「我々の生活を支えてくれている物流分野において用いられるハンドヘルドコンピュータである。人間工学に立脚した操作系のデザイン、ホットスワップ可能なバッテリーの取り外し機構のしっかりした作り、現場の要求に応えられる豊富なアクセサリー、ハードなユースケースに耐え得る堅牢性など、ワークフローにフィットしながら、そこで働く人々のユーザエクスペリエンスが向上するデザインが実現されている。」と2024年度グッドデザイン賞の審査委員は述べています。ハンドヘルド操作を向上させるデザインRS38は、そのコンパクトで使用者にとって使いやすいデザインにより、物流や小売業などさまざまな分野の作業者にとって操作性を大幅に向上させます。厚さ15mm、重さ268gと軽量で、長時間の使用でも快適なエルゴノミクス設計のグリップを採用しております。CipherLabは、負担を軽減し、効率を最優先するデバイス開発に注力し、この製品の開発と成功に大きく貢献してきました。生産性向上のための革新RS38には、精度と速度を向上させる多彩な機能が搭載されています。プレスロックバッテリーシステムにより、バッテリー交換が迅速かつ簡単に行え、物流のような速度が要求される業界にとって欠かせない要素となっています。また、内蔵のOCR 技術 は、印刷された文字を正確にデジタル情報に変換し、エラーを減らしながらワークフローを効率化します。現代の多様な業界ニーズに対応効率的で先進的な技術への需要に応え、RS38は5GおよびWi-Fi 6Eの接続機能、6インチのタッチスクリーン、そしてホットスワップ対応の4500mAhまたは6800mAhをバッテリーを用意しております。過酷な環境向けに設計され、保護構造IP65/IP68の防水防塵性能と1.5メートルからの耐落下性能を備えています。ボタン配置から耐久性に至るまで、あらゆる設計の細部がユーザーの機能性を重視しており、長時間の使用でも負担を軽減するエルゴノミックなソリューションを提供します。RS38のこの度の受賞は、綿密な研究とデザインの成果です。サイドキーのサイズや位置を最適化することで、さまざまな環境での快適な操作が可能になりました。また、取り外し可能なスキャナーカバーによりメンテナンスが容易になり、迅速なサービスを可能にします。このように軽量でありながら高性能な設計は、CipherLabがユーザー立場に立ち、ユーザーの負担を最小限に抑えながら、パフォーマンスを損なわないことに注力している証です。CipherLabのRS38タッチモバイルコンピュータは、ハンドヘルドコンピューティングの新しい基準を確立し続けており、GOOD DESIGN AWARD(グッドデザイン賞)の受賞は、その卓越した形状と機能の評価を裏付けています。CipherLab についてCipherLab は、自動認識・データキャプチャ(AIDC)製品およびシステムの設計、製造、販売において世界的なリーダーと自負しています。同社のモバイルコンピュータおよびスキャナーは、物流、小売、流通、医療業界の主要企業の業務に採用され、現場や移動中の効率向上に貢献しています。サイファーラボは世界各地で事業を展開しており、本社は台湾の台北市に置き、中国、オランダ、アメリカに拠点を構えています。同社は台湾証券取引所に上場しており(台湾 OTC: 6160)、詳細については公式サイト(www.cipherlab.com)をご覧ください。

