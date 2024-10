Al via il concorso letterario Castel di Carta 2025, Premio Vincenzo Russo, presidente di giuria Maurizio de Giovanni

CASTELLAMMARE DI STABIA, NAPOLI, ITALY, October 16, 2024 / EINPresswire.com / -- Sono aperte le iscrizioni al concorso letterario Castel di Carta, organizzato dall’Associazione Nessuno e Centomila, che si preannuncia come un’occasione succulenta per autori di opere edite e inedite e che avrà come presidente di giuria uno dei massimi scrittori contemporanei, Maurizio de Giovanni.Saranno sei le categorie aperte a opere edite e inedite di autori di tutta Italia, distribuite nelle categorie Narrativa; Gialli; Narrativa per ragazzi; Fantasy. Seguono gli inediti compresi nelle sezioni Poesia (anche in dialetto) e Young, che attende opere di studenti delle scuole di secondo grado di qualsiasi genere, tranne le poesie.Un discorso a parte merita la sezione Poesia che ha come tema “L’ultima canzone mia”, dedicato a uno dei maggiori parolieri e poeti napoletani: Vincenzo Russo, a cui è dedicato il Premio del concorso “Castel di Carta”.La giuria sarà composta da esperti del settore letterario quali giornalisti, editor, scrittori, docenti, e membri di club di lettura di tutta Italia che voteranno attraverso una piattaforma digitale; la giuria valuterà le opere secondo criteri di originalità, stile e contenuto.Il termine ultimo per invio delle copie e iscrizione è fissato alle ore 15 del venerdì 10 gennaio 2025.La premiazione dei vincitori si terrà sabato 10 maggio 2025 a Castellammare di Stabia(NA).Ulteriori dettagli saranno annunciati sul sito ufficiale www.casteldicarta.com

