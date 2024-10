Matematica tra divertimento e magia: al via GiocaMath 2025

Il 18 ottobre a Salerno, lancio delle gare di matematica e presentazione del libro “Problemi: dalla comprensione del testo alla soluzione” di Michele Baldi

SALERNO, ITALY, October 16, 2024 / EINPresswire.com / -- La matematica è un'opinione? No, ma può essere un gioco. E comprendere sistemi, calcoli e formule può essere anche più facile di quanto si immagini. La risposta è nel libro di Michele Baldi, edito da 1886 Publishing, dal titolo “Problemi: dalla comprensione del testo alla soluzione”, realizzato grazie al contributo della BCC Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia, che sarà presentato venerdì 18 ottobre alle 10.30 nella Sala dei Marmi del Palazzo di Città di Salerno. E allora giocare con la matematica si può? La risposta è sicuramente sì. Questo volume sarà un valido supporto per affrontare le sfide scolastiche e le competizioni matematiche, facilitando una migliore comprensione della materia. Sempre nella stessa occasione, verrà presentato anche GiocaMath 2025 – Matematica in Gioco: tra divertimento e magia, evento ideato e voluto da Gaetana Falcone, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno. Giunto alla sua quarta edizione, promosso e organizzato dalla In.For.Dida APS, GiocaMath da quest’anno, in collaborazione con l’associazione Nessuno e Centomila, si estende a tutto il territorio nazionale. GiocaMath mira a stimolare la flessibilità mentale dei ragazzi attraverso giochi logici e creativi, promuovendo l'interesse per la matematica in modo interattivo e coinvolgente. Le gare sono rivolte agli alunni delle classi quarte delle scuole primarie e delle classi prime delle scuole secondarie di I grado. Gli studenti selezionati parteciperanno alla finale, prevista per sabato 12 aprile 2025 a Salerno. La cerimonia di premiazione si terrà nella medesima giornata, alle ore 18:00, presso il Teatro Augusteo.Nel corso della mattinata di venerdì 18 ottobre sono previsti i saluti di Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania e Camillo Catarozzo, Presidente BCC Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana Interverranno Gaetana Falcone, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Marisa Zampetti, consigliere associazione In.For.Dida APS; Eleonora Piccolo, consigliere associazione In.For.Dida APS, organizzatrice e responsabile gare; Piera Di Salvio, consulente editoriale 1886 Publishing; l’autore Michele Baldi anche nella sua veste di Presidente dell’associazione In.For.Dida APS.

