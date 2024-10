NedGraphics 2025 wordt gelanceerd met baanbrekende cloudoplossingen om textielontwerp en -productie te transformeren

Introductie van NEDHub: een gecentraliseerde softwarehub die de connectiviteit en samenwerking tussen ontwerp- en productieworkflows verbetert

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics, 's werelds toonaangevende leverancier van CAD/CAM-softwareoplossingen voor de textielindustrie, kondigt vandaag de beschikbaarheid aan van NedGraphics 2025. Deze nieuwste release geeft ontwerpers de beschikking over innovatieve tools en stroomlijnt tegelijkertijd productieprocessen, waardoor efficiëntie en creativiteit in elke fase worden gegarandeerd.

NedGraphics 2025 introduceert een breed scala aan nieuwe functies, waaronder de lancering van NEDHub: een cloudgebaseerde softwareservicehub die tools en services rechtstreeks aan gebruikers levert. NEDHub fungeert als een gecentraliseerd platform en herbergt momenteel NEDLink en NEDKey, beide ontworpen om de CAD-oplossingen van NedGraphics te verbeteren met cloudconnectiviteit. Terwijl NEDKey de ontwerpworkflow wil verbeteren door flexibele, op de cloud gebaseerde licenties aan te bieden, stroomlijnt NEDLink de productie door NedGraphics CAD-applicaties naadloos te verbinden met systemen van derden, zoals ERP en PLM. NEDLink fungeert als datamakelaar en faciliteert de uitwisseling van metadata en ontwerpartefacten, waardoor een snellere, foutloze samenwerking tussen systemen wordt gegarandeerd. Vooruitkijkend zal NEDHub uitbreiden met aanvullende cloudgebaseerde diensten, waardoor ontwerp- en productieprocessen voorop blijven lopen bij de vooruitgang in de sector.The NedGraphics 2025 software update brings a wealth of tools and features tailored for both design and production segments.

In de productie omvatten verbeteringen voor NedGraphics Texcelle-, Tuft- en Jacquard-toepassingen onder meer nieuwe afdrukken voor de productie van geweven tapijt, een knop 'Alle garens synchroniseren met garenboekinstellingen' in Tuft en verbeterde correcties met de nieuwe gumtool in Jacquard Premium.

Een opmerkelijke toevoeging die met deze release wordt geïntroduceerd is Jacquard Connect, een nieuwe Software Development Kit (SDK) die is ontworpen om weefworkflows te optimaliseren door een naadloze integratie tussen de NedGraphics Jacquard-applicatie en Jacquard-controllers mogelijk te maken. Deze oplossing vereenvoudigt en verbetert het hele proces en zorgt ervoor dat alle ontwerpen met precisie en efficiëntie worden overgedragen en uitgevoerd.

Voor het ontwerpsegment biedt NedGraphics 2025 upgrades voor de NedGraphics voor Adobe®-applicaties, waaronder Illustrator® en Photoshop®. Gebruikers kunnen nu de premiumversies van Design & Repeat, Easy Coloring en Color Reduction and Cleaning rechtstreeks vanuit Adobe starten. Bovendien introduceert de update nieuwe verbeteringen voor Easy Weave en Easy Map Creator.

Frank Maeder, president van NedGraphics en Optitex, deelde zijn enthousiasme over de release:

“We zijn verheugd om NedGraphics 2025 te onthullen, die niet alleen functies bevat die zijn afgestemd op textielontwerp en -productie, maar ook NEDHub introduceert. Dit baanbrekende platform pakt de uitdagingen van onze klanten aan en stelt bedrijven in staat workflows te automatiseren en de productiviteit aanzienlijk te verhogen. We hebben een ambitieuze roadmap voor de boeg, gevuld met innovatieve diensten en functionaliteiten om NEDHub in de loop van de tijd te verbeteren!”

Ga voor meer informatie over de NedGraphics 2025-release naar www.nedgraphics.com.

________________________________________

Over NedGraphics

NedGraphics is een toonaangevende ontwikkelaar van CAD/CAM-softwareoplossingen voor textielontwerp, gericht op het maken van kleding, woninginrichting, vloerbedekking en andere textielproducten. Met NedGraphics bereiken ontwerpers volledige creatieve vrijheid, gekoppeld aan verbeterde efficiëntie, productiviteit en nauwkeurigheid, waardoor ze productieklare kunstwerken kunnen creëren. Bezoek nedgraphics.com voor meer inzichten.

