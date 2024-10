NedGraphics 2025 lancia soluzioni cloud rivoluzionarie per trasformare la progettazione e la produzione tessile

Presentazione di NEDHub: un hub software centralizzato che migliora la connettività e la collaborazione nei flussi di lavoro di progettazione e produzione

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics, fornitore leader mondiale di soluzioni software CAD/CAM per l'industria tessile, annuncia oggi la disponibilità di NedGraphics 2025. Quest'ultima versione offre ai progettisti strumenti innovativi ottimizzando al tempo stesso i processi di produzione, garantendo efficienza e creatività in ogni fase.

NedGraphics 2025 introduce una vasta gamma di nuove funzionalità, incluso il lancio di NEDHub, un hub di servizi software basato su cloud che fornisce strumenti e servizi direttamente agli utenti. Agendo come una piattaforma centralizzata, NEDHub attualmente ospita NEDLink e NEDKey, entrambi progettati per migliorare le soluzioni CAD NedGraphics con la connettività cloud. Mentre NEDKey mira a migliorare il flusso di lavoro di progettazione offrendo licenze flessibili basate sull'utente nel cloud, NEDLink semplifica la produzione collegando perfettamente le applicazioni CAD NedGraphics con sistemi di terze parti come ERP e PLM. Fungendo da broker di dati, NEDLink facilita lo scambio di metadati e artefatti di progettazione, garantendo una collaborazione più rapida e priva di errori tra i sistemi. Guardando al futuro, NEDHub è destinato ad espandersi con ulteriori servizi basati su cloud, mantenendo i processi di progettazione e produzione all’avanguardia nei progressi del settore.

L'aggiornamento software NedGraphics 2025 offre una vasta gamma di strumenti e funzionalità su misura sia per i segmenti di progettazione che di produzione.

Nella produzione, i miglioramenti per le applicazioni NedGraphics Texcelle, Tuft e Jacquard includono nuove stampe per la produzione di tappeti tessuti, un pulsante “Sincronizza tutti i filati con le impostazioni di Yarn Book” in Tuft e correzioni migliorate con il nuovo strumento Gomma in Jacquard Premium.

Un'aggiunta degna di nota introdotta con questa versione è Jacquard Connect, un nuovo Software Development Kit (SDK) progettato per ottimizzare i flussi di lavoro di tessitura consentendo un'integrazione perfetta tra l'applicazione NedGraphics Jacquard e i controller Jacquard. Questa soluzione semplifica e migliora l'intero processo, garantendo che tutti i progetti vengano trasferiti ed eseguiti con precisione ed efficienza.

Per il segmento del design, NedGraphics 2025 presenta aggiornamenti per NedGraphics per applicazioni Adobe®, inclusi Illustrator® e Photoshop®. Gli utenti possono ora lanciare le versioni premium di Design & Repeat, Easy Coloring e Color Reduction and Cleaning direttamente da Adobe. Inoltre, l'aggiornamento introduce nuovi miglioramenti per Easy Weave e Easy Map Creator.

Frank Maeder, presidente di NedGraphics e Optitex, ha condiviso il suo entusiasmo per il rilascio:

“Siamo entusiasti di presentare NedGraphics 2025, che non solo include funzionalità su misura per la progettazione e la produzione tessile, ma introduce anche NEDHub. Questa piattaforma innovativa affronta le esigenze dei nostri clienti e consente alle aziende di automatizzare i flussi di lavoro e aumentare significativamente la produttività. Abbiamo davanti a noi un ambizioso piano d’azione, ricco di servizi e funzionalità innovativi per migliorare NEDHub nel tempo!”

Per saperne di più sulla versione NedGraphics 2025, visitare www.nedgraphics.com.

Informazioni su NedGraphics

NedGraphics è uno sviluppatore leader di soluzioni software CAD/CAM per la progettazione tessile, dedicate alla creazione di abbigliamento, arredamento per la casa, rivestimenti per pavimenti e altri prodotti tessili. Con NedGraphics, i designer ottengono piena libertà creativa unita a maggiore efficienza, produttività e precisione, consentendo loro di creare opere d'arte pronte per la produzione. Per ulteriori approfondimenti, visitare nedgraphics.com.

