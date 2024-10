NedGraphics 2025, Tekstil Tasarımı ve Üretimini Dönüştürecek Çığır Açan Bulut Çözümleriyle Geliyor

NEDHub ile Tanışın: Tasarım ve Üretim İş Akışlarında Bağlantıyı ve İşbirliğini Geliştiren Merkezi Yazılım Platformu

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- Tekstil endüstrisi için dünyanın önde gelen CAD/CAM yazılım çözümleri sağlayıcısı NedGraphics, bugün yeni sürüm NedGraphics 2025'in kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu son sürüm, tasarımcılara yenilikçi araçlarla güç kataken üretim süreçlerini kolaylaştırarak her aşamada verimlilik ve yaratıcılık sağlıyor.

NedGraphics 2025, araçları ve hizmetleri doğrudan kullanıcılara sunan bulut tabanlı bir yazılım hizmet merkezi olan NEDHub'un lansmanı da dahil olmak üzere çok çeşitli yeni özellikler sunuyor. Merkezi bir platform görevi gören NEDHub, bünyesinde şu anda her ikisi de bulut bağlantısıyla NedGraphics CAD çözümlerini geliştirmek için tasarlanmış NEDLink ve NEDKey'i barındırıyor. NEDKey, esnek, bulut kullanıcı tabanlı lisanslama sunarak tasarım iş akışını iyileştirmeyi hedeflerken; NEDLink, NedGraphics CAD uygulamalarını ERP ve PLM gibi üçüncü taraf sistemlere sorunsuz bir şekilde bağlayarak üretimi kolaylaştırıyor. Bir veri aracısı olarak hizmet veren NEDLink, meta veri ve tasarım eserlerinin alışverişini kolaylaştırarak sistemler arasında daha hızlı, hatasız işbirliği sağlıyor. NEDHub, ileriye dönük olarak ek bulut tabanlı hizmetlerle genişlemeye ve tasarım ve üretim süreçlerini sektördeki gelişmelerin ön saflarında tutmaya hazırlanıyor.

NedGraphics 2025 yazılım güncellemesi, hem tasarım hem de üretim segmentleri için özel olarak tasarlanmış çok sayıda araç ve özellik sunuyor.

Üretimde NedGraphics Texcelle, Tuft ve Jacquard uygulamalarına yönelik iyileştirmeler arasında dokuma halı üretimi için yeni çıktılar, Tuft'ta "Tüm İplikleri İplik Kitabı Ayarlarıyla Eşitle" düğmesi ve Jacquard Premium'daki yeni Silgi aracıyla geliştirilmiş düzeltmeler yer alıyor.

Bu sürümle birlikte sunulan dikkate değer bir ekleme, NedGraphics Jacquard uygulaması ile Jacquard kontrolörleri arasında kusursuz entegrasyon sağlayarak dokuma iş akışlarını optimize etmek için tasarlanmış yeni bir Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) olan Jacquard Connect'tir. Bu çözüm, tüm süreci basitleştirip geliştirerek tüm tasarımların hassas ve verimli bir şekilde aktarılmasını ve yürütülmesini sağlar.

Tasarım segmenti için NedGraphics 2025, Illustrator® ve Photoshop® da dahil olmak üzere NedGraphics for Adobe® Uygulamalarına yönelik yükseltmeler içerir. Kullanıcılar artık Tasarım ve Tekrarlama, Kolay Renklendirme ve Renk Azaltma ve Temizlemenin premium sürümlerini doğrudan Adobe'den başlatabilirler. Ayrıca güncelleme, Easy Weave ve Easy Map Creator için yeni geliştirmeler sunuyor.

NedGraphics ve Optitex Başkanı Frank Maeder, sürümle ilgili heyecanını paylaştı:

“Yalnızca tekstil tasarımı ve üretimine özel özellikler içeren değil, aynı zamanda NedHub'u da tanıtan NedGraphics 2025'i duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu çığır açan platform, müşterilerimizin karşılaştığı zorlukları ele alarak, işletmelere iş akışlarını otomatikleştirme ve üretkenliği önemli ölçüde artırma gücü veriyor. NEDHub'ı zaman içinde geliştirecek yenilikçi hizmetler ve işlevlerle dolu, iddialı bir yol haritamız var önümüzde!"

NedGraphics 2025 sürümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nedgraphics.com adresini ziyaret edin.

________________________________________

NedGraphics Hakkında

NedGraphics, giyim, ev mobilyaları, zemin kaplamaları ve diğer tekstil ürünlerinin oluşturulmasına adanmış, CAD / CAM tekstil tasarım yazılımı çözümlerinin lider geliştiricisidir. NedGraphics ile tasarımcılar, gelişmiş verimlilik, üretkenlik ve doğrulukla birlikte tam bir yaratıcı özgürlüğe kavuşur ve üretime hazır sanat eserleri oluşturmalarına olanak tanır. Daha fazla bilgi için www.nedgraphics.com adresini ziyaret edin.





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.