NedGraphics 2025 se lanza con soluciones innovadoras en la nube para transformar el diseño y la producción textil

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics, el proveedor líder mundial de soluciones de software CAD/CAM para la industria textil, anuncia hoy la disponibilidad de NedGraphics 2025. Esta última versión brinda a los diseñadores herramientas innovadoras al tiempo que agiliza los procesos de producción, garantizando eficiencia y creatividad en cada etapa.

NedGraphics 2025 presenta una amplia gama de características nuevas, incluido el lanzamiento de NEDHub, un centro de servicios de software basado en la nube que ofrece herramientas y servicios directamente a los usuarios. Actuando como una plataforma centralizada, NEDHub alberga actualmente NEDLink y NEDKey, ambos diseñados para mejorar las soluciones CAD de NedGraphics con conectividad en la nube. Mientras que NEDKey tiene como objetivo mejorar el flujo de trabajo de diseño al ofrecer licencias flexibles basadas en la nube para el usuario, NEDLink agiliza la producción conectando perfectamente las aplicaciones CAD de NedGraphics con sistemas de terceros como ERP y PLM. NEDLink, que actúa como intermediario de datos, facilita el intercambio de metadatos y artefactos de diseño, lo que garantiza una colaboración más rápida y sin errores entre sistemas. De cara al futuro, NEDHub se expandirá con servicios adicionales basados en la nube, manteniendo los procesos de diseño y producción a la vanguardia de los avances de la industria.

La actualización del software NedGraphics 2025 ofrece una gran cantidad de herramientas y funciones diseñadas tanto para los segmentos de diseño como de producción.

En producción, las mejoras para las aplicaciones NedGraphics Texcelle, Tuft y Jacquard incluyen nuevas impresiones para la producción de alfombras tejidas, un botón "Sincronizar todos los hilos con la configuración del libro de hilos" en Tuft y correcciones mejoradas con la nueva herramienta Borrador en Jacquard Premium.

Una adición notable introducida con este lanzamiento es Jacquard Connect, un nuevo kit de desarrollo de software (SDK) diseñado para optimizar los flujos de trabajo de tejido al permitir una integración perfecta entre la aplicación NedGraphics Jacquard y los controladores Jacquard. Esta solución simplifica y mejora todo el proceso, asegurando que todos los diseños se transfieran y ejecuten con precisión y eficiencia.

Para el segmento de diseño, NedGraphics 2025 presenta actualizaciones para NedGraphics para aplicaciones Adobe®, incluidos Illustrator® y Photoshop®. Los usuarios ahora pueden iniciar las versiones premium de Diseño y repetición, Fácil coloración y Reducción y limpieza de color directamente desde Adobe. Además, la actualización introduce nuevas mejoras para Easy Weave y Easy Map Creator.

Frank Maeder, presidente de NedGraphics y Optitex, compartió su entusiasmo por el lanzamiento:

“Estamos encantados de presentar NedGraphics 2025, que no solo incluye funciones adaptadas al diseño y producción textil, sino que también presenta NEDHub. Esta innovadora plataforma aborda los desafíos de nuestros clientes y permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo y aumentar significativamente la productividad. ¡Tenemos una hoja de ruta ambiciosa por delante, llena de servicios y funcionalidades innovadores para mejorar NEDHub con el tiempo!

Para obtener más información sobre el lanzamiento de NedGraphics 2025, visite www.nedgraphics.com.

Acerca de NedGraphics

NedGraphics es un desarrollador líder de soluciones de software de diseño textil CAD/CAM, dedicado a la creación de prendas de vestir, muebles para el hogar, revestimientos para pisos y otros productos textiles. Con NedGraphics, los diseñadores logran total libertad creativa junto con una mayor eficiencia, productividad y precisión, lo que les permite crear obras de arte listas para producción. Para obtener más información, visite nedgraphics.com.





