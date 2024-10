NedGraphics 2025 startet mit bahnbrechenden Cloud-Lösungen zur Transformation von Textildesign und -produktion

Wir stellen vor: NEDHub: Ein zentralisiertes Software-Hub, dass die Vernetzung und Zusammenarbeit über Design- und Produktionsworkflows hinweg verbessert.

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics, der weltweit führende Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen für die Textilindustrie, gibt heute die Verfügbarkeit von NedGraphics 2025 bekannt. Diese neueste Version stellt Designern innovative Anwendungen zur Verfügung und rationalisiert gleichzeitig die Produktionsprozesse, so dass Effizienz und Kreativität in jeder Phase gewährleistet sind.

NedGraphics 2025 stellt eine Vielzahl neuer Funktionen vor, darunter die Einführung von NEDHub - einem cloudbasierten Software-Service-Hub, das Anwendungen und Dienstleistungen direkt an die Anwender liefert. NEDHub dient als zentralisierte Plattform und umfasst derzeit NEDLink und NEDKey, die beide entwickelt wurden, um die CAD-Lösungen von NedGraphics durch Cloud-Konnektivität zu erweitern. Während NEDKey darauf abzielt, den Design-Workflow durch die Bereitstellung einer flexiblen, Cloud-benutzerbasierten Lizenzierung zu verbessern, rationalisiert NEDLink die Produktion durch die nahtlose Verbindung von NedGraphics CAD-Anwendungen mit Drittsystemen wie ERP und PLM. Als Datenmakler erleichtert NEDLink den Austausch von Metadaten und Design-Elementen und sorgt so für eine schnellere und fehlerfreie Zusammenarbeit zwischen Systemen. Mit Blick auf die Zukunft wird NEDHub mit zusätzlichen Cloud-basierten Diensten erweitert, um Design- und Produktionsprozesse an der Spitze des Branchenfortschritts zu halten.

Das NedGraphics 2025-Softwareupdate bietet eine Fülle von Anwendungen und Funktionen, die sowohl auf die Design- als auch auf die Produktionssegmente zugeschnitten sind.

In der Produktion umfassen die Verbesserungen für die NedGraphics-Anwendungen Texcelle, Tuft und Jacquard neue Druckoptionen für die Produktion von gewebten Teppichen, eine Schaltfläche „Alle Garne mit den Garnbucheinstellungen synchronisieren“ in Tuft und verbesserte Korrekturen mit dem neuen Radiergummi-Werkzeug in Jacquard Premium.

Eine bemerkenswerte Ergänzung, die mit dieser Version eingeführt wurde, ist Jacquard Connect, ein neues Software Development Kit (SDK), das zur Optimierung von Web-Workflows entwickelt wurde, indem es eine nahtlose Integration zwischen der NedGraphics-Jacquard-Anwendung und den Jacquard-Controllern ermöglicht. Diese Lösung vereinfacht und verbessert den gesamten Prozess und stellt sicher, dass alle Entwürfe präzise und effizient übertragen und ausgeführt werden.

Für den Designbereich bietet NedGraphics 2025 Upgrades für NedGraphics für Adobe®-Anwendungen, einschließlich Illustrator® und Photoshop®. Benutzer können jetzt die Premium-Versionen von Design & Repeat, Easy Coloring und Color Reduction and Cleaning direkt von Adobe aus starten. Darüber hinaus führt das Update neue Verbesserungen für Easy Weave und Easy Map Creator ein.

Frank Maeder, Präsident von NedGraphics und Optitex, teilte seine Begeisterung über die Veröffentlichung:

„Wir freuen uns, NedGraphics 2025 vorzustellen, das nicht nur auf Textildesign und -produktion zugeschnittene Funktionen enthält, sondern auch NEDHub vorstellt. Diese bahnbrechende Plattform geht auf die Herausforderungen unserer Kunden ein und ermöglicht es Unternehmen, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Produktivität deutlich zu steigern. Wir haben eine ehrgeizige Zukunftsstrategie vor uns, gefüllt mit innovativen Diensten und Funktionen, um NEDHub im Laufe der Zeit zu verbessern!

Weitere Informationen zur NedGraphics 2025-Version finden Sie unter www.nedgraphics.com.

Über NedGraphics

NedGraphics ist ein führender Entwickler von CAD/CAM-Textildesign-Softwarelösungen, der sich auf die Herstellung von Bekleidung, Heimtextilien, Fußbodenbelägen und anderen Textilprodukten konzentriert. Mit NedGraphics erhalten Designer volle kreative Freiheit in Verbindung mit gesteigerter Effizienz, Produktivität und Genauigkeit, so dass sie produktionsfertige Kunstwerke erstellen können.

