Disrupt With Impact alcança status de bestseller no lançamento nos EUA: leitura essencial em tempos de imprevisibilidade

Disrupt With Impact: #1 Bestseller in Brazil

"Disrupt With Impact de Roger Spitz, despontou como leitura obrigatória para os cenários caóticos da atualidade."

In a world full of books on how to be successful in business, Disrupt with Impact rises to the top. Pure gold!” — BookTrib Review

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, October 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- ● Leitura recomendada em tempos de imprevisibilidade: Disrupt With Impact, de Roger Spitz, tornou-se rapidamente uma leitura importante, considerando os cenários imprevisíveis de hoje em dia.

● Reconhecimento global e posição de destaque: após o lançamento nos EUA em 24 de setembro de 2024, o livro atingiu o status de bestseller na Amazon, alcançando o topo do ranking em várias categorias de “Lançamentos” e” Mais vendidos em diferentes regiões”, inclusive no Brasil.

● Elogios da crítica: os críticos celebraram Disrupt With Impact por sua abordagem inovadora a todos os aspectos das disrupções sistêmicas, recebendo elogios da Kirkus (com destaque para o conteúdo “bem ilustrado”), da San Francisco Book Review (4,5/5), da Manhattan Book Review (4/5) e do BookTrib, que o classificou como um “verdadeiro tesouro”.

“Escrevi este livro para oferecer uma bússola calibrada para o nosso mundo imprevisível. Basear-se na premissa de um mundo estável e previsível custa cada vez mais caro, por isso, nunca foi tão importante repensar a tomada de decisões em nossos ambientes complexos, não lineares e incertos, onde a mudança é uma constante. Esses tópicos que antes pareciam esotéricos agora são amplamente reconhecidos.” — Roger Spitz

SURGE UM NOVO BESTSELLER NUM MOMENTO EM QUE A IMPREVISIBILIDADE SE TORNA A REGRA

Disrupt With Impact: Achieve Business Success in an Unpredictable World, de Roger Spitz (Kogan Page), despontou como leitura obrigatória para os cenários caóticos da atualidade.

O novo livro de Spitz, Disrupt With Impact, logo alcançou o primeiro lugar em diversas categorias de “Lançamentos” e “Mais vendidos em vários países”, como EUA, Reino Unido, França, Brasil e Alemanha. A obra conquistou as principais posições em várias categorias da Amazon, como Negócios, Sistemas e planejamento, Desenvolvimento de negócios, História da filosofia e da ciência, Inteligência Artificial e Inteligência de negócios, evidenciando sua relevância ampla e global.

Aclamado pelos críticos, Disrupt With Impact oferece uma “nova abordagem abrangente e bem ilustrada às disrupções de grande e pequeno porte”, de acordo com a Kirkus. A San Francisco Book Review atribuiu ao livro uma impressionante classificação de 4,5 em 5, enquanto a Manhattan Book Review o considerou “uma leitura envolvente e muito esclarecedora… o tipo de livro que você pode consultar a qualquer momento”, com uma classificação sólida de 4 em 5. Já o BookTrib classificou a obra como um “verdadeiro tesouro”, que se destaca da concorrência no saturado gênero de negócios.

O trabalho mais recente de Spitz é um recurso importante para enfrentar com confiança futuros incertos. Ele oferece estratégias práticas, estruturas comprovadas e orientações impactantes de um renomado futurista global e investidor em capital de risco, capacitando os leitores a prosperar em meio à imprevisibilidade.

INTERESSE DA MÍDIA GLOBAL

A cobertura de mídia do livro Disrupt With Impact alcança públicos globais, da Índia ao Brasil, Reino Unido, Europa, Austrália, EUA, Canadá, Japão, Coreia do Sul e África do Sul.

Em sintonia com o zeitgeist dos temas abordados em Disrupt With Impact, centenas de veículos do mundo todo destacaram o livro e seu autor, Roger Spitz, publicando resenhas, realizando entrevistas e produzindo artigos e podcasts em várias plataformas, da televisão ao rádio e outros meios de comunicação tradicionais.

CALIBRADO PARA O IMPREVISÍVEL

Ao abordar grandes desafios, como transição energética, inteligência artificial, segurança cibernética e geopolítica, Disrupt With Impact foi concebido como uma bússola para navegar nas águas inexploradas do futuro.

Essas mudanças de paradigma redistribuirão trilhões de dólares, gerando oportunidades para uma imensa criação de valor. Aqueles que insistem em manter o mesmo modelo de negócios enfrentam riscos crescentes de destruição de valor.

O livro se sobressai pelo perfil único de Roger Spitz. Antes de se tornar um futurista célebre, Spitz (Bacharel em Economia, Mestre em Ciências, FCA, APF) atuou como chefe global de fusões e aquisições de tecnologia em um banco de investimento, prestando consultoria em inúmeras transações que totalizam US$ 25 bilhões. Hoje em dia, Spitz é reconhecido como uma autoridade líder mundial em estratégia prospectiva e inovações de sistemas, investidor em capital de risco e consultor especializado do Fórum Econômico Mundial.

Com base na renomada prática de estratégica prospectiva da Techistential e do Disruptive Futures Institute, Disrupt With Impact oferece uma ampla gama de insights diferenciados à medida que o autor investiga questões essenciais, como:

● Compreender o que há de diferente na natureza da disrupção hoje.

● Como impulsionar mudanças inovadoras e transformadoras.

● O futuro da inteligência artificial, da tomada de decisões estratégicas e da tecnologia.

● Como utilizar seu pensamento disruptivo para criar seu futuro hoje.

Roger Spitz dedica sua carreira a assessorar conselhos administrativos, equipes de liderança e investidores em estratégias relacionadas a incerteza, antecipação de disrupções e criação sustentável de valor. Suas estruturas, adotadas por empresas do mundo todo, já foram destaque na Fast Company, Gartner, INC. Magazine, Institute of Directors, Journal of Futures Studies, MIT Technology Review e Fórum Econômico Mundial. Spitz é autor de best-sellers da coleção em quatro volumes The Definitive Guide to Thriving on Disruption e Disrupt With Impact: Achieve Business Success in an Unpredictable World.

TOUR GLOBAL DO LIVRO E PALESTRAS

Em 2024, Roger Spitz realizará cerca de 100 palestras em várias partes do mundo, incluindo os EUA, Canadá, Reino Unido, Europa, Índia, América Central e Brasil, entre outros.

Você já pode garantir seu lugar para ouvir os insights na turnê global do livro em 2025, onde ele discutirá sua obra mais recente, Disrupt With Impact, e compartilhará seu trabalho de estratégica prospectiva no Disruptive Futures Institute e na DFI Sustainability & Climate Academy.

Para reservar, seja para sua equipe ou seus clientes, entre em contato pelo e-mail speaking@disruptivefutures.org

Para consultas e entrevistas de imprensa: media@disruptivefutures.org

Título: Disrupt With Impact: Achieve Business Success in an Unpredictable World

Autor: Roger Spitz

Lançamento: setembro de 2024

Editora: Kogan Page

ISBN: 978-1-3986-1688-2

Site do livro: www.DisruptWithImpact.com

