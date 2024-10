October 9 - Secretaria de Estado Jena Griswold Destaca Recursos Disponible para los Votantes de Habla Hispana en Colorado y Línea de Asistencia Multilingüe

State of Colorado

Department of State

1700 Broadway

Suite 550

Denver, CO 80290 Jena Griswold

Secretary of State Chris Beall

Deputy Secretary of State News Release State of Colorado

Department of State

1700 Broadway

Suite 550

Denver, CO 80290 Jena Griswold

Secretary of State Chris Beall

Deputy Secretary of State Media contacts

303-860-6903

Jack Todd - jack.todd@coloradosos.gov

Kailee Stiles - kailee.stiles@coloradosos.gov Denver, 9 de octubre, 2024 - La secretaria de estado de Colorado, Jena Griswold, le recuerda a los votantes de habla hispana de los recursos disponibles en www.VayaVotarColorado.gov. "Los votantes necesitan información precisa sobre las elecciones," dijo la secretaria Griswold. "VayaVotarColorado.gov ayuda a los Coloradenses registrarse para votar y acceder a información electoral confiable y precisa". Los Coloradenses elegibles pueden registrarse para votar, actualizar su registro de votante y encontrar otra información crucial en VayaVotarColorado.gov en español. Los votantes también pueden utilizar VayaVotarColorado.gov para: Registrarse para votar o actualizar su registro de votante.

Encontrar al secretario y registrador local.

Encontrar los buzones electorales de entrega o el centro de votación más cercano.

Inscribirse para rastrear su boleta utilizando BallotTrax.

Informarse sobre las medidas utilizadas para asegurar los resultados electorales

Encontrar información precisa sobre las elecciones. VayaVotarColorado.gov es la fuente más actualizada de información electoral para los votantes de Colorado. Con el dominio .gov, que solo pueden usar las agencias gubernamentales, los votantes pueden tener la confianza de que la información proviene directamente de la oficina de la secretaria de estado y es confiable. A partir del 11 de octubre 2024, los votantes de Colorado también pueden llamar a la línea directa de asistencia lingüística de la secretaría de estado para recibir ayuda en la interpretación de su boleta. La línea directa permitirá que las personas reciban una traducción en tiempo real del contenido de su boleta de un intérprete en vivo en español, vietnamita, coreano, taiwanés, chino y muchos otros idiomas adicionales. Según la ley de Colorado, los servicios de interpretación solo se pueden utilizar para la interpretación del contenido de la boleta y no para el contenido del Libro Azul (Bluebook) o para describir las medidas. La interpretación incluye proporcionar instrucciones sobre cómo completar la boleta, tales como: cómo marcar las casillas o hacer correcciones,

cómo colocar su boleta y firmar su sobre,

cómo devolver la boleta por correo, buzón de entrega o Centro de Votación. Para acceder a la línea directa, los votantes pueden llamar al secretario de su condado, visitar un centro de votación y hablar con un juez o personal electoral del condado, o llamando directamente a la oficina de la secretaria de estado al 303-860-6970. Un miembro del personal del Departamento los conectará a un intérprete para que les ayude con la interpretación del contenido de la boleta.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.