INFLUENCER PIONIERE CHE PLASMANO L'ARTE ED IL DESIGN OGGI Mostra di 22 artisti internazionali celebra l'influenza

Jillian Mayer, fotogramma video da “I Am Your Grandma”, 2011, per gentile concessione dell'artista e della David Castillo Gallery.

Parte di una serie di pop-up itineranti presentati da 74tharts, nel panorama artistico intergenerazionale di Milano Dal 22 al 31 ottobre 2024, Milano

Queste quattro protagoniste hanno infranto i confini, sono entrate in un mondo riservato prevalentemente agli artisti maschi e lo hanno cambiato per sempre.” — Maya Binkin

MILAN, ITALY, October 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Mostra di 22 artisti internazionali che celebra l'influenza di Louise Bourgeois, Barbara Hepworth, Carol Rama e Cindy Sherman.Anteprima di REBIRTHDAY, un film d'arte della designer Aliona Kononova, con il coreografo Ryan Heffington, due volte candidato ai Grammy e vincitore di un Emmy.Prendendo in prestito e contestualizzando il ruolo degli influencer come lo conosciamo oggi nell’ambito dei social media, ed ispirato dall'importanza della famiglia nella continuità della cultura italiana, dai temi ed alle idee di intergenerazionalità, dalle donne forti e dal rapporto stretto di Hoffman con sua madre, INFLUENCERS si concentra sulla mostra “INFLUENCERS: Pioneering Women Shaping Contemporary Art and Design” che aprirà presso Blindarte (Via Palermo, 11 20121 Milano) dal 22 al 31 ottobre 2024. Nella mostra, la curatrice Maya Binkin esplora il profondo impatto e l'eredità artistica di pioniere come Louise Bourgeois, Barbara Hepworth, Carol Rama e Cindy Sherman e la loro influenza sulle pratiche artistiche e di design contemporanee.La mostra presenterà dipinti, sculture, opere su carta, fotografie, stampe, mobili e gioielli di design offerti a prezzi variabili dai seguenti artisti e designer:Tra gli artisti in mostra:Anthony Akinbola, n. 1991, nigeriano-americanoSydney Albertini, n. 1973, franceseIain Andrews, n. 1974, britannicoCristina Babiloni, n. 1981, spagnolaDavid Caballero, n. 1970, spagnoloDaisy May Collingridge, n. 1990, britannicaMat Collishaw, n. 1966, britannicoWoody De Othello, n. 1991, americanaClaudia Doring-Baez, n. 1960, messicana-americanaAntonio Girbés, n. 1952, spagnoloAbbie Griffiths, n. 1987, britannicaHaroun Hayward, n. 1983, britannicoNicolas Lefebvre, n. 1982, franceseChristabel MacGreevy, n. 1991, britannicaNao Matsunaga, n. 1980, giapponeseJillian Mayer, n. 1986, americanaPolly Morgan, n. 1979, britannicaBlanca Muñoz, n. 1963, spagnolaCarol Rama, n. 1918 – 2015, italianaGideon Rubin, n. 1973, israeliano-britannicaRomilly Saumarez Smith, n. 1954, britannicaFaye Toogood, n. 1977, britannicaLiliane Tomasko, n. 1967, SvizzeraAllo stesso modo in cui Sherman nel 2013 curò una mostra per Rama durante La Biennale di Venezia, celebrando l'intrepida esplorazione di Rama del corpo e del tessuto femminile, anche questa mostra mette in evidenza lo scambio intergenerazionale e intercontinentale. Il lavoro di ciascuno dei ventidue artisti internazionali rivela un profondo apprezzamento per le esplorazioni tematiche e formali dell'identità e dell'esperienza umana, e le innovazioni nella tecnica e nei media introdotte da Bourgeois, Hepworth, Rama e Sherman.La mostra mette in evidenza l'impatto di questi maestri, come nella scultura di Faye Toogood che si ispira all'opera di Hepworth e nelle esplorazioni dell'identità di Jillian Mayer, influenzata da Sherman.Sita in una villa del XVIII secolo nel quartiere Brera di Milano, la mostra riconosce il ruolo della città come centro di ispirazione artistica, nel quale artisti e designer contemporanei continuano a trarre ispirazione dalle generazioni passate per plasmare il futuro.INFLUENCERS si estende oltre la mostra, incorporando momenti di connessione, comunità e istruzione attraverso eventi che rafforzano l'impatto dello scambio e dell'influenza artistica intergenerazionale per guarire, ispirare e reimmaginare.Eventi speciali:Aperitivo All Together Now (19 ottobre, Enoteca La Botte Fatale)Anteprima della mostra, (22 ottobre, 17:00 - 20:00, Blindarte)Anteprima del film REBIRTHDAY (24 ottobre, Blindarte)Conversazione con Iain Andrews su Arte, fiabe e terapia (26 ottobre, Galleria Gaburro)Orari della mostraBlindarte, Via Palermo 11, 20121 Milano, Italia23-26 ottobre: 12:00-18:0030-31 ottobre: 12:00-18:00 con cocktail di chiusura 18:00-20:00Sita a Brera, Milano, la mostra riconosce il ruolo della città come centro d'ispirazione artistica, un crocevia tra passato e futuro, rendendo omaggio all'influenza di Milano sull’arte e il design globali. Hoffman commenta, "Milano è un vibrante arazzo culturale, dove il nuovo e il vecchio si fondono in una creatività che emerge ovunque."La serie pop-up 74tharts continuerà nel 2025 con eventi in Singapore e Marsiglia.INFORMAZIONI74tharts, fondata da Becca Hoffman, esplora cultura e connessione tramite eventi artistici itineranti. Dal suo lancio nel 2023, 74tharts si impegna a riunire comunità creative nel mondo, con iniziative in luoghi iconici.Contatti Media Lyn Winter, Inc.:Lyn Winter: lyn@lynwinter.comJennifer Gross: jenn@lynwinter.comInstagram: @74thartsSito web: www.74tharts.com

