División NCEM publica guías para las labores de remoción de escombros

De acuerdo a la División de Manejo de Emergencias de NC (NCEM), en los próximos días y semanas, la remoción de escombros será un punto de énfasis en las medidas de recuperación; entre las que se incluye la separación de escombros en categorías: 1) electrodomésticos grandes 2) materiales de construcción 3) vegetación 4) residuos peligrosos 5) artefactos electrónicos y 6) desperdicios domésticos. Para que sean recogidos adecuadamente, los escombros deben separarse en estas seis diferentes categorías. Si el Huracán Helene causó daños a su casa o a sus pertenencias, documente los hechos; este paso es de vital importancia para obtener reembolsos. Tome fotos antes de comenzar con las tareas de remoción de escombros. Haga una lista de los daños o de los objetos con pérdidas y recolecte todos los recibos de su compra. Estos pasos acelerarán el proceso ante la aseguradora y otros programas de asistencia social y le ayudarán a recibir la compensación adecuada. Antes de comenzar el proceso de remoción de escombros, recuerde:

• Use equipos de protección personal, como pantalones largos, gafas, guantes y calzado resistente.

• Aléjese de estructuras dañadas.

• Tenga en mente que podría haber serpientes u otros animales peligrosos cerca.

Los escombros deben dejarse junto a la acera, sin bloquear los caminos ni el acceso a su propiedad. Asiente los escombros lejos de árboles, postes u otras estructuras (por ejemplo, tomas de agua para los bomberos, medidores, etc.) y así facilitar el trabajo de remoción. Para saber cuáles son los horarios del camión de recolección, póngase en contacto con su municipio local.

• Nunca toque, corte, retire ni coloque escombros sobre cables de electricidad que estén caídos; a medida que se restablece el servicio de luz, los cables caídos podrían causar daños, lesiones graves o incluso la muerte. Si utiliza una motosierra durante las labores de remoción de escombros, recuerde:

o Evitar entrar en contacto con los cables eléctricas hasta que se verifique que están desenergizadas

o Hacer los cortes a la altura de la cintura, -o por debajo de ese nivel, para conseguir tener el control total sobre la motosierra

o Asegurar que otras personas estén a una distancia adecuada cuando la motosierra esté encendida; por ejemplo, si algún usuario está derribando un árbol, los transeúntes deben guardar una distancia mínima del doble de la longitud del árbol.

o Despejar todos los posibles peligros del área de corte, como árboles trozados, clavos o cables; esto crea un área de trabajo más segura y abre una ruta de escape en caso de una emergencia.

o Tener mucho cuidado al cortar árboles o ramas dobladas o atrapadas debajo de otra cosa, ya que el contragolpe puede causar lesiones graves.

Llame a la estación de bomberos local ya sea para inspeccionar o para eliminar productos químicos, tanques de propano y otros materiales peligrosos. Si sospecha que los escombros contienen sustancias tóxicas, séllelos en bolsas de plástico para evitar que se transporten vía aire. Lávese las manos con agua y jabón después de remover escombros, especialmente después de manipular artículos contaminados con agua de inundación o aguas residuales. Si recibe agua potable de un pozo privado y en su área ha habido inundaciones, asegúrese de que el agua sea salubre antes de consumirla. Obtenga más información en el portal desplegado aquí.

•No bloquee con escombros las tomas de los servicios público, ya que esto puede causar lesiones o daños.

•Si se encuentra con cables de electricidad visibles al remover escombros, espere a que los profesionales se encarguen de ellos.

•Nunca queme basura, madera, llantas, plásticos ni otros materiales industriales.

Desconfíe de cualquier persona que se le acerque ofreciendo servicios de remoción de escombros o de análisis de agua; a menudo, estafadores usan los desastres como oportunidad para sacar dinero de los afectados.

•Antes de hacer tratos con un comercio de remoción de escombros, investíguelo; consulte el Buró de Buenas Prácticas Comerciales (Better Business Bureau, BBB) para ver si tienen quejas registradas contra ese comercio. Asegúrese de que las empresas con las que haga tratos posean licencia y cobertura de seguro.

•Si piden el pago total por adelantado, no haga ningún trato con ellos.

•Si necesita que se haga un análisis de agua, puede encontrar laboratorios autorizados por el estado a través del Departamento de Calidad Ambiental de NC visitando el portal desplegado aquí; o bien, llamando al 1-877-623-6748.

•Si cree que ha sido víctima de una estafa, repórtelo de inmediato a la policía local, al departamento del alguacil o bien, comuníquese a la Oficina del Fiscal General de NC marcando el 1-877-566-7226 o visite el portal desplegado aquí.

Recursos adicionales disponibles

Consulte los siguientes portales, en inglés, de gran utilidad:

• Guía de remoción de escombros, aquí.

• Remoción de escombros en propiedad privada, FEMA, aquí.

• Medidas de protección, FEMA, aquí.

• Seguridad en uso de motosierras, aquí.

• Alerta de estafas, FEMA, aquí.

