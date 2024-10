IGY Marinas Cabo San Lucas amplía su compromiso de más de una década con la comunidad

Estamos increíblemente agradecidos por el impacto positivo que IGY tiene en la comunidad de Los Cabos. El equipo de IGY es una parte integral y valorada de nuestro pueblo.” — Itza Citlali Sanchez Mata, León Cota Collins Primary’s morning principal

CABO SAN LUCAS, MEXICO, October 8, 2024 / EINPresswire.com / -- IGY Marina Cabo San Lucas, conocida por su larga dedicación a la comunidad de Cabo San Lucas, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de un proyecto transformador en asociación con grupos locales: la construcción y techado de una nueva cancha de usos múltiples de la escuela primaria León Cota Collins. Este ambicioso esfuerzo se basa en el compromiso de más de una década de IGY para apoyar a la comunidad, y está destinado a tener un impacto positivo en los recursos educativos locales para la primera infancia y en el panorama educativo de la región."Estamos increíblemente agradecidos por el impacto positivo que IGY tiene en la comunidad de Los Cabos. El equipo de IGY es una parte integral y valorada de nuestro pueblo", dijo Itza Citlali Sanchez Mata, directora del turno matutino de la Primaria León Cota Collins. "Este proyecto beneficiará enormemente a nuestros estudiantes".La Escuela Primaria León Cota Collins atiende a más de 700 estudiantes. Las nuevas instalaciones patrocinadas por IGY ofrecerán un entorno de aprendizaje de última generación que fomenta el crecimiento académico y el desarrollo personal. Una vez finalizado, el edificio estará equipado con modernas áreas recreativas diseñadas para mejorar la experiencia educativa, el deporte y la salud fisica."IGY Marina Cabo San Lucas está profundamente comprometida en apoyar a la comunidad local de Cabo San Lucas", dijo Enrique Rivera, Gerente General de IGY Marina Cabo San Lucas. "La educación es la base de una sociedad próspera, y a través de este proyecto y muchos otros, IGY Marina Cabo San Lucas se enorgullece en ayudar a empoderar a las futuras generaciones de nuestra comunidad para que alcancen su máximo potencial".El apoyo a la Escuela Primaria León Cata Collins se alinea con el amplio sistema de valores de responsabilidad social empresarial de IGY, que se enfoca en mejorar la infraestructura de la comunidad local, fomentar el desarrollo de la niñez y promover el crecimiento sostenible en Cabo San Lucas. Este proyecto solidario colectivo no solo apoya significativamente las necesidades educativas de la comunidad, sino que también reúne a las empresas locales para invertir en el bienestar y el futuro de la región.Durante más de diez años, IGY Marina Cabo San Lucas ha sido un socio de confianza para la comunidad local que apoya activamente iniciativas sociales y ambientales. Estas incluyen la construcción de viviendas para empleados desplazados después del huracán Odile, la celebración del Día del niño en la marina, la renovación de un parque infantil para niños con discapacidades físicas, la construcción de una subestación de la brigada de bomberos y programas de capacitación para empleados que apoyan la educación secundaria y universitaria. Esta última contribución se suma al reciente logro de IGY Marina Cabo San Lucas en obtener el prestigioso estatus de 5-Gold Anchor, que destaca sus estándares de clase mundial en México y su profundo compromiso con la comunidad. Al sumar el apoyo a la Escuela Primaria León Cota Collins, IGY solidifica aún más su dedicación en crear un impacto duradero y positivo en las vidas y el bienestar de la comunidad local y sus residentes.### FIN ###Acerca de IGY MarinasLa red mundial de destinos deportivos de IGY establece estándares líderes en la industria para el servicio y la calidad en el turismo náutico. IGY es la única cartera global de destinos de yates premium, que atiende a más de 10,000 clientes de manera anual a lo largo de 23 marinas en 13 países. La colección de marinas de IGY no tiene precedentes y se extiende por América, Europa y Oriente Medio, sirve a una variedad de distintos tipos de embarcaciones y es el puerto favorito de muchos de los yates más grandes del mundo. Como orgullosa subsidiaria de MarineMax, una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HZO), IGY Marinas se beneficia de su afiliación con el comercializador de embarcaciones de recreo más grande del mundo y otras compañías de MarineMax, incluidas Fraser Yachts ( www.fraseryachts.com ) y Northrop & Johnson ( www.northropandjohnson.com ). MarineMax no solo tiene una posición líder en la venta de embarcaciones, sino que también sobresale en el corretaje de yates, servicios de alquiler y soporte marítimo en general. Descubre la red de marinas de IGY en www.igymarinas.com Acerca de la Marina de IGY en Cabo San LucasIGY Marina Cabo San Lucas ha sido un destino de IGY desde 2006, IGY ha impulsado exitosamente a la marina y a Cabo San Lucas durante más de 18 años para convertirse en un destino náutico líder como parte de la red confiable y líder en la industria de IGY. Con capacidad para un total de 380 muelles con 33 muelles para megayates de hasta 375 '(114 M), la marina es mundialmente conocida como la única marina en México que ha obtenido la acreditación 5-Gold Anchor. Bajo el liderazgo de IGY, la marina da servicio a la mayoría de los superyates que visitan Cabo San Lucas de paso, además de albergar los torneos de pesca deportiva más grandes del mundo, la marina es fuente de empleo directo para más de 100 ciudadanos locales, sirve como catalizador en la economía turística y marítima más amplia, y apoya iniciativas para organizaciones benéficas y organizaciones locales.Contacto con los medios de comunicación de IGY: +00 52 624 173 9163 / PR@IGYMarinas.com

