PHILIPPINES, October 8 - Press Release

October 8, 2024 Tulfo holds surprise inspection in Binangonan Port, dismayed over various violations Committee on Public Services Chairperson Sen. Raffy Tulfo yesterday, October 7, conducted a surprise inspection in Binangonan Port, Rizal where a motorbanca capsized last year resulting in the deaths of 27 people. Said issue was also investigated at the Senate on the same year. In his inspection, Tulfo saw the various violations of some boats, including life vests made of styrofoam that quickly crumbles. The Philippine Coast Guard (PCG) and crew of the said boat admitted that the passengers could sink while using these. "Napansin ko din na mayroong isang bangka na butas-butas ang trapal kaya kapag sumama ang panahon ay tiyak na matutuluan ng tubig-ulan ang mga pasahero," he said. Tulfo also caught an approaching boat carrying passengers who are not wearing life vests. "Ibig sabihin, maaaring nasa laot pa lamang ay hinubad na nila ang mga lifevest at pinayagan ng crew o hindi talaga nila ini-require ang mga pasaherong suotin ito." The Senator also took some time to check the documents of some boats. In here, he noticed that some boats' declared capacity of passengers did not match the number of insured passengers per boat according to their insurance policy. "Kapag pinaupo ang lahat ng deklaradong capacity na pasahero, magmimistulang mga sardinas na sila sa sikip. Paano pa kapag idagdag ang mga kargamento ng bawat pasahero? Tiyak na magiging overloaded na ang bangka!" he stressed. Tulfo also noticed that the insurance providers of all boats in said port were the same. Interestingly, this insurance has previously been complained to his program, "Raffy Tulfo in Action" and that there were also several complaints against it according to the record of the Insurance Commission. He will submit a detailed report about the investigation stating all violations he found to the Department of Transportation (DOTr) and will recommend that administrative sanctions be given to PCG, MARINA and Philippine Ports Authority (PPA) personnel who have been negligent in their duties and allowed these violation to run rampant. "Kapag wala pa ring compliance sa susunod na surprise inspection ang mga nasabing bangka ay irerekomenda ko rin sa DOTr na kasuhan ang mga opisyal o supervisor ng nabanggit na mga ahensya na naging inutil sa kanilang tungkulin," he ended. Tulfo dismayado sa mga nakitang violations sa Binangonan Port Nagsagawa ng surprise inspection si Committee on Public Services Chairperson Sen. Idol Raffy Tulfo sa Binangonan Port, Rizal kahapon, Oktubre 7, kung saan may lumubog na bangka noong nakaraang taon na ikinasawi ng 27 katao. Nagkaroon rin ng hearing sa Senado matapos ang nasabing trahedya. Dito ay bumulaga sa kanya ang samu't saring violations ng ilang mga bangka, tulad ng lifevest na gawa sa styrofoam na mabilis madurog. Inamin mismo ng Philippine Coast Guard (PCG) at crew ng nasabing bangka na lulubog ang mga pasaherong gagamit nito. "Napansin ko din na mayroong isang bangka na butas-butas ang trapal kaya kapag sumama ang panahon ay tiyak na matutuluan ng tubig-ulan ang mga pasahero," saad niya. Nahuli rin sa akto ni Sen. Raffy ang isang paparating na bangka lulan ang mga pasaherong walang suot na lifevest. "Ibig sabihin, maaaring nasa laot pa lamang ay hinubad na nila ang mga lifevest at pinayagan ng crew o hindi talaga nila ini-require ang mga pasaherong suotin ito." Sa pagbusisi naman naman ni Idol Raffy sa mga dokumento ng ilang bangka, napansin niya na ang declared capacity of passengers ng mga ito ay hindi tumutugma sa bilang ng insured passengers per boat ayon sa kanilang insurance policy. "Kapag pinaupo ang lahat ng deklaradong capacity na pasahero, magmimistulang mga sardinas na sila sa sikip. Paano pa kapag idagdag ang mga kargamento ng bawat pasahero? Tiyak na magiging overloaded na ang bangka!" sabi ni Tulfo. Isa rin sa hindi nakaligtas sa atensyon ni Sen. Raffy ay ang pare-parehong insurance ng lahat ng mga bangka na naroroon. Ang insurance na ito ay dati nang naireklamo sa Raffy Tulfo in Action at may ilang complaint rin laban dito ayon sa record ng Insurance Commission. Isusumite ni Sen. Tulfo sa Department of Transportation (DOTr) ang lahat ng violations na kanyang napuna at irerekomenda na bigyan ng administrative sanction ang mga tauhan ng PCG, MARINA at Philippine Ports Authority (PPA) na naging pabaya sa kanilang tungkulin dahilan para mamayagpag ang mga violations na ito. "Kapag wala pa ring compliance sa susunod na surprise inspection ang mga nasabing bangka ay irerekomenda ko rin sa DOTr na kasuhan ang mga opisyal o supervisor ng nabanggit na mga ahensya na naging inutil sa kanilang tungkulin," saad niya.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.