NCEM insta a los habitantes del oeste de NC a seguir fuentes de información locales, confiables

A medida que continúan las donaciones y la provisión de auxilio humanitario a la población del oeste de Carolina del Norte, se alienta tanto a los habitantes locales como a quienes deseen ayudar, a que sintonicen fuentes noticiosas locales y confiables para obtener la información más reciente sobre los sitios de servicio de comida, los puntos de distribución de mercancías y datos sobre las necesidades específicas de las donaciones requeridas por los condados. Hay disponible una lista de fuentes confiables de información y recursos locales por cada condado de Carolina del Norte que ha resultado afectado, consultar el portal desplegado aquí.

"Desde que comenzaron a aplicarse las medidas de respuesta ante este desastre, hemos visto cómo los vecinos dan un paso al frente para ir y atender a sus vecinos de manera tremendamente grande", dijo el director de la Div. de Manejo de Emergencias de NC (NCEM), Will Ray. "Con frecuencia, los gobiernos de los condados y municipios son las mejores fuentes de información diaria actualizada respecto de los suministros necesarios para salvar vidas, las necesidades apremiantes y los servicios humanitarios poniéndose en marcha en las comunidades locales". Se anima a la población a buscar información de fuentes confiables y compartirla.

• Siga en Facebook y en otras cuentas de redes sociales las publicaciones de los gobiernos municipales y del condado.

• Otras fuentes confiables de información pudieran incluir agencias de las fuerzas policiales locales y los departamentos de bomberos, cámaras de comercio, organizaciones sin fines de lucro a nivel local y regional con reputación ya establecida y también iglesias activas en la provisión de auxilio humanitario en las áreas afectadas.

• Las estaciones de radio locales están ayudando a difundir información sobre los recursos que ya están disponibles para los habitantes de las comunidades afectadas. Para aquellos que no tengan servicio de electricidad ni de Internet, las estaciones de radio locales también están trabajando para difundir información actualizada hasta las comunidades donde llega el servicio de radio. Hay una lista completa de las estaciones de radio que transmiten en la región del oeste de Carolina del Norte, consultar el portal desplegado aquí. Para obtener información general sobre las medidas de respuesta, auxilio y recuperación por la tormenta Helene, consultar el portal desplegado aquí. ###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.