TAIWAN, October 3, 2024 / EINPresswire.com / -- 龍華投資風控團隊 的主操盤手陳哲宏近日接受專訪,分享了他的職業經歷、投資理念以及對未來市場的看法。作為團隊的核心成員之一,陳哲宏在過去三年帶領團隊實現了年均20%的投資回報率,顯著高於同期台股指數8%的平均漲幅。職業生涯與投資歷程問:陳先生,能否談談您的職業生涯是如何開始的?陳哲宏:我在成功大學取得經濟學碩士學位後,首先進入了一家台灣上市公司的證券部門工作。2004年,我決定全職投入市場操作。起初以150萬台幣起步,到2008年金融危機前,賬戶曾達到3000萬台幣。然而,金融危機給了我深刻的教訓,讓我認識到風險管理的重要性。2011年,我有幸認識了葉文隆先生,並在美國與他共事,這段經歷極大地拓展了我的國際視野。2018年加入 龍華投資 風控團隊後,我們一直致力於將全球視角與本地市場洞察相結合。投資策略與市場洞察問:您在市場操作中有什麼獨特的策略?陳哲宏:我們採用"宏觀大局觀,微觀精準度"的策略。在宏觀層面,我們密切關注全球經濟趨勢、產業政策變化等因素。在微觀層面,我們運用量化模型分析個股,特別關注財務健康、公司治理和創新能力。舉例來說,去年我們準確預測到了半導體行業的強勢反彈。通過對全球供應鏈的分析,我們在台積電股價低點時增持,現在這部分投資已經為我們帶來了超過40%的回報。問:面對當前市場的不確定性,您有什麼建議?陳哲宏:保持冷靜和理性至關重要。我們建議投資者關注三個方面:一是科技創新,特別是AI和綠能領域;二是具有穩定現金流的優質藍籌股;三是具有全球競爭力的出口導向企業。同時,我們建議將15-20%的資產配置於海外市場,以分散風險。未來展望問:您對龍華投資風控團隊的未來有什麼期望?陳哲宏:我們的目標為來三年將資產規模擴大到200億台幣,同時保持年均15%以上的回報率。我們正在加大對人工智能和大數據分析的投入,以提升我們的研究和決策能力。外部評價台灣證券分析師協會理事長李明德評價道:"陳哲宏先生代表了新一代投資專家的典範。他們不僅具備深厚的本地市場知識,還擁有國際化視野,這使得他們能夠在複雜的全球經濟環境中為投資者創造價值。"結語陳哲宏的專業見解為我們提供了寶貴的市場洞察。作為龍華投資風控團隊的主要操盤手,他的投資策略和市場分析無疑將繼續影響著團隊的未來發展方向。關於龍華投資:龍華投資風控團隊成立於2022年,由葉文隆領導,專注於投資策略開發與風險控制。團隊結合全球視野與本土優勢,運用大數據分析和AI技術,為投資者提供多元化的投資方案與嚴謹的風控服務。以“穩健增長、創新投資”為核心理念,龍華團隊致力於成為亞洲市場的領先投資機構。

