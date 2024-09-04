葉文隆宣佈龍華投資推動AI智慧財經工具作為金融教育核心，提升學習效益

龍華投資風控團隊創始人兼首席投資官葉文隆宣布，將人工智慧（AI）智慧財經工具引入金融教育及顧問服務，作為培訓學員的重要工具。這一舉措不僅提升了分析歷史數據和預測市場行情的方式，還有效降低學員的學習成本，讓更多人能夠掌握先進的投資分析技能。

我們致力於通過AI智慧工具，幫助學員更快、更準確地掌握投資分析技能，迎接未來金融市場的挑戰。” — 葉文隆

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