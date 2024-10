龍華投資風控團隊啟動2024年擴張計劃——新投資艦隊成立迎接市場挑戰

TAIWAN, October 3, 2024 / EINPresswire.com / -- 龍華投資風控團隊 今日正式宣布啟動2024年度擴張計劃,推出全新投資艦隊。此舉旨在通過引入新人才和創新策略,進一步鞏固其在台灣投資市場的地位,並開拓更多潛在機遇。擴張計劃核心:新投資艦隊成立在經歷2023年的強勁增長後, 龍華投資 風控團隊決定進一步擴大其市場影響力。新成立的投資艦隊由30名經驗豐富的投資專家組成,預計將為團隊帶來約新台幣50億元的新增資產管理規模。龍華投資風控團隊創始人兼首席投資官葉文隆在新艦隊發布會上表示:"新成員的加入將為我們帶來新的視角和創新的投資策略。這標誌著龍華團隊進入了一個新的發展階段。"應對市場挑戰的新策略面對當前全球經濟的不確定性,新艦隊將採取更加多元化的投資策略。葉文隆指出:"我們將通過多元化配置來分散風險,同時聚焦於具有長期增值潛力的行業。"新艦隊將特別關注以下領域:半導體和先進製造(40%配置)綠色能源和可持續發展(30%配置)數位經濟和金融科技(20%配置)生物科技和醫療健康(10%配置)此外,團隊計劃將15%的資產配置於國際市場,以分散地域風險並把握全球機遇。人才培養與風險管理為確保新艦隊的競爭力,龍華投資風控團隊實施了嚴格的選拔和培訓流程。新成員平均擁有8年以上的投資經驗,來自知名金融機構。葉文隆強調:"除了專業知識,我們特別注重新成員對風險管理的理解。每位成員都需要完成200小時的內部培訓,包括我們獨特的風險控制模型和合規要求。"市場展望與未來計劃根據台灣經濟研究院的最新報告,2024年台灣GDP預計增長2.5%,科技出口可能成為主要增長動力。在此背景下,龍華投資風控團隊對市場前景保持審慎樂觀。葉文隆表示:"隨著新艦隊的加入,我們的目標是在未來三年內將資產管理規模提升至新台幣200億元。同時,我們將持續投資於技術和人才,提升我們的研究和風控能力。"總結龍華投資風控團隊2024年的擴張計劃體現了團隊對未來市場的信心。通過成立新投資艦隊,引入多元化策略,公司準備好迎接市場的挑戰與機遇。隨著新艦隊的啟動,龍華投資風控團隊將以更加穩健和創新的姿態,為投資者創造長期價值。關於龍華投資:龍華投資風控團隊成立於2022年,由葉文隆領導,專注於投資策略開發與風險控制。團隊結合全球視野與本土優勢,運用大數據分析和AI技術,為投資者提供多元化的投資方案與嚴謹的風控服務。以“穩健增長、創新投資”為核心理念,龍華團隊致力於成為亞洲市場的領先投資機構。

