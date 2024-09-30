Senate Bill 531 Printer's Number 1913
PENNSYLVANIA, September 30 - ELECT A CHAIRPERSON AND VICE CHAIRPERSON AT THE FIRST
MEETING COMMENCING NO LATER THAN MARCH 31, 2025. THE
DEPARTMENT SHALL DESIGNATE AN EXECUTIVE SECRETARY TO THE
VETERANS' TRUST FUND BOARD.
(VII) MEMBERS OF THE VETERANS' TRUST FUND BOARD
SHALL RECEIVE NO COMPENSATION FOR THEIR SERVICES BUT
SHALL RECEIVE REIMBURSEMENT FOR THEIR NECESSARY AND
PROPER EXPENSES INCURRED IN EXECUTING THEIR DUTIES AS
MEMBERS OF THE VETERANS' TRUST FUND BOARD.
(VIII) THE VETERANS' TRUST FUND BOARD SHALL MEET
UPON THE CALL OF THE CHAIRPERSON OR THE DEPUTY ADJUTANT
GENERAL OF VETERANS' AFFAIRS. SIX MEMBERS OF THE
VETERANS' TRUST FUND BOARD SHALL CONSTITUTE A QUORUM.
(IX) VOTING MEMBERS OF THE VETERANS' TRUST FUND
BOARD MAY NOT BE CURRENT EMPLOYEES OF THE DEPARTMENT.
(X) IF A MEMBER OF THE VETERANS' TRUST FUND BOARD
HAS AN INTEREST IN AN ORGANIZATION APPLYING FOR A GRANT
FROM THE VETERANS' TRUST FUND, THE MEMBER SHALL REFRAIN
FROM FURTHER DISCUSSION WITH THE APPLICANT AND MAY NOT
MAKE A RECOMMENDATION REGARDING THE APPROVAL OR
DISAPPROVAL OF THE APPLICATION. IF A MEMBER OF THE
VETERANS' TRUST FUND BOARD HAS A CONFLICT OF INTEREST
WITH AN ORGANIZATION APPLYING FOR A GRANT FROM THE
VETERANS' TRUST FUND, THE MEMBER SHALL RECUSE ONESELF.
* * *
(G) AUDIT.--BY JULY 31, 2026, AND EVERY TWO YEARS
THEREAFTER, THE DEPARTMENT SHALL SUBMIT A PERFORMANCE AUDIT TO
THE CHAIRPERSON AND MINORITY CHAIRPERSON OF THE VETERANS AFFAIRS
AND EMERGENCY PREPAREDNESS COMMITTEE OF THE SENATE AND THE
CHAIRPERSON AND MINORITY CHAIRPERSON OF THE VETERANS AFFAIRS AND
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