Consumer Credit Counseling of Puerto Rico, Inc. se enorgullece en anunciar su nuevo Director Ejecutivo, David Flores

Se anuncia el retiro de Eugenio M. Alonso.

SAN JUAN, PUERTO RICO, October 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Consumer Credit Counseling of Puerto Rico, Inc. también conocida como Consumer, la agencia de Consejería Financiera más grande de la isla se complace en anunciar a su nuevo Director Ejecutivo, el Sr. David Flores efectivo Octubre 1, 2024. El Sr. Flores reemplaza al Sr. Eugenio M Alonso, quien se acoge a un merecido retiro, después de dedicar 12 años a la Agencia como Presidente & CEO.Un análisis del programa de Manejo de Deudas de Consumer revela que los clientes puertorriqueños han trabajado un promedio de $17,000 en deudas. Esto es aproximadamente $2,000 más que el promedio para los clientes de GreenPath en los Estados Unidos. Destacando la creciente necesidad de consejería para manejo de deudas en Puerto Rico, ya que los residentes enfrentan tanto desafíos nacionales como dificultades únicas debido a los recientes desastres naturales. Bajo el liderato del Sr. Flores, Consumer convierte está limitación en una oportunidad para fortalecer sus programas de Manejo de Deudas y aumentara el acceso a consejería financiera con nuevos recursos para los residentes de Puerto Rico.En el año 2023, Consumer se afilio a GreenPath Financial Wellness , permitiendo a la Agencia hacer cambios significativos e invirtiendo en la empleomanía, infraestructura y la tecnología. Los Señores Flores y Alonso trabajaron mano a mano en la afiliación estableciendo lazos de amistad y una relación cercana de trabajo. “David es una joven profesional muy capaz que con seguridad será el líder que continue el crecimiento y fortalecimiento de Consumer, manteniendo la posición de una de las Agencias más efectivas de Educación Financiera en Puerto Rico” indica Eugenio.El Sr. Flores aporta una vasta experiencia y esta íntegramente capacitado para llevar a Consumer a su próximo capitulo. En sus 18 años en GreenPath Financial Wellness, David a maximizado el uso de data y estrategias basadas y diseñadas con en los recursos humanos en mente, para mejorar el servicio al cliente. Conocido por su estilo energético y su famosos eslogan de “Salvemos el Día”, David inspira a su equipo para lograr resultados excepcionales que se traducen en empoderamiento a los clientes.Eugenio deja un legado tanto en Consumer como en la industria bancaria en Puerto Rico. Entre otras posiciones, fue vicepresidente Senior y Director de Reinversión Comunitaria de Banco Santander y Presidente del Comité de Reinversión Comunitaria de la prestigiosa Puerto Rico Bankers Association. Sirvió como miembro de la Junta de Directores de Consumer por 10 años, antes de moverse al puesto de Presidente y Director Ejecutivo. Bajo su liderato, Consumer se posicionó coma la Agencia más confiable en Consejería de Vivienda de Puerto Rico y Florida. Reflexionando sobre su gran influencia, comenta David, “Eugenio es el alma y corazón de la organización”. Eugenio continuara sirviendo a Consumer como miembro de la Junta de Directores.Con David Flores como Director Ejecutivo, Consumer se encamina a asistir a los puertorriqueños lograr independencia financiera, ya sea comprando su primer hogar o eliminando el peso de las deudas. Su liderazgo refuerza la habilidad de Consumer para ofrecer servicios de Consejería de Vivienda impactantes y expande el apoyo para aquellos en deuda con los Planes de Manejo de Deuda.

