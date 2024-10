TALQ-Zertifizierung weltweit als Standard für Smart City-Anwendungen anerkannt

Growth of TALQ Members and TALQ-certified products TALQ Members by country of origin

Das TALQ Konsortium zählt 66 Mitglieder aus 24 Ländern

Die TALQ-Zertifizierung ermöglicht eine nahtlose Integration verschiedener Systeme und stellt die zukünftige Skalierbarkeit sicher.” — Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Das TALQ Konsortium, das mit dem Smart City Protocol einen globalen Schnittstellenstandard für Smart City-Anwendungen entwickelt hat, stellt durch seinen strengen Zertifizierungsprozess die Vorteile des Standards für Städte weltweit sicher. Immer mehr Städte und Versorgungsunternehmen verlangen in ihren öffentlichen Ausschreibungen eine TALQ-Zertifizierung, um die Interoperabilität zwischen Systemen verschiedener Anbieter zu gewährleisten. Derzeit gibt es 58 offiziell TALQ-zertifizierte Produkte von 39 Herstellern. Das stetige Wachstum des Konsortiums, das inzwischen 66 Mitgliedsunternehmen aus 24 Ländern umfasst, und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Protokolls selbst, unterstreichen das Engagement des Konsortiums für die Weiterentwicklung von Smart-City-Lösungen und die Förderung globaler Standards.Seit über einem Jahrzehnt hilft TALQ Städten bessere Investitionsentscheidun-gen zu treffen und die Interoperabilität von Straßenbeleuchtungs-anlagen und anderen Smart-City-Anwendungen zu gewährleisten. Gleichzeitig verhindert der Standard so eine Anbieterbindung und Abhängigkeiten. Das Konsortium wächst weiter und mit ihm die Liste der weltweit verfügbaren TALQ-zertifizierten Produkte. Die steigende Zahl öffentlicher Ausschreibungen, die eine TALQ-Zertifizierung fordern, zeigt die Bedeutung dieses internationalen Standards. Darüber hinaus unterstreicht die breite geografische Verteilung der Hersteller von Smart-City-Anwendungen und der TALQ-Mitgliedsunternehmen die globale Reichweite. Heute können Kunden aus 58 offiziell TALQ-zertifizierten Central Management Software (CMS) und Gateway-Lösungen von 39 verschiedenen Unternehmen wählen.Die Vorteile der TALQ-ZertifizierungBei der Investition in neue Smart-City-Anwendungen bieten Systeme mit TALQ-Zertifizierung Städten und Versorgungsunternehmen zahlreiche Vorteile. Jedes TALQ-zertifizierte Produkt wird strengen Testproze-duren unterzogen, um die Zuverlässigkeit der Lösungen zu sicherzustellen. Der standardisierte Testprozess überprüft die Interoperabilität und vereinfacht die Integration mit anderen TALQ-zertifizierten Produkten. Regelmäßige Plugfests, die reale Systemumgebungen simulieren, erlauben sowohl zertifizierten Produkten als auch solchen, die erst eine Zertifizierung anstreben, gemeinsame Tests. So kann die praktische Anwendbarkeit und Robustheit des Protokollstandards dauerhaft sichergestellt werden.Einzigartiges Merkmal des TALQ-Zertifizierungsprozesses ist, dass alle Produkte mit dem gleichen, standardisierten Tool getestet werden. Dieses Testsystem, das ausschließlich Mitgliedsunternehmen zur Verfügung steht, gewährleistet die Konsistenz und Zuverlässigkeit der Zertifizierung. Darüber hinaus beinhaltet die TALQ-Spezifikation Industrie-Best-Practices zur Optimierung der Implementierung sowie der Gesamtlösung. Durch die Selektion von TALQ-zertifizierten Produkten können Städte gewährleisten, dass sie auf modernste Technologien setzen und so ihre Smart-City-Investitionen zukunftssicher machen.„Wir sind stolz auf die globale Reichweite der TALQ-Zertifizierung, die das starke Engagement unserer Mitglieder widerspiegelt, ihre individuellen Smart-City-Lösungen kontinuierlich zu verbessern. Es zeigt auch ein klares Bekenntnis zur Einhaltung von Industriestandards“, berichtet Simon Dunkley, Generalsekretär des TALQ Konsortiums. „Die TALQ-Zertifizierung ermöglicht eine nahtlose Integration verschiedener Systeme und stellt die zukünftige Skalierbarkeit sicher. Indem wir uns auf Best Practices konzentrieren, können wir garantieren, dass TALQ-zertifizierte Produkte auf sich wandelnde Anforderungen von ‚Smart Cities‘ vorbereitet sind.“Das TALQ Konsortium arbeitet eng mit Smart-City-Experten zusammen, um sein Protokoll kontinuierlich anzupassen, zu verbessern und weiterzuentwickeln, damit es den Marktanforderungen gerecht wird. Die aktuelle Version des TALQ Smart City-Protokolls ist jederzeit öffentlichen über GitHub zum Download verfügbar.

