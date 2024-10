La certificación TALQ es reconocida mundialmente como estándar para aplicaciones de ciudades inteligentes

El Consorcio TALQ cuenta con 66 miembros de 24 países

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- El TALQ Consortium, creador del Smart City Protocol, un estándar de interfaz global para aplicaciones de ciudades inteligentes, sigue garantizando beneficios para las ciudades de todo el mundo mediante un riguroso proceso de certificación. Cada vez más ciudades y empresas de servicios públicos exigen la Certificación TALQ en sus licitaciones públicas para garantizar la interoperabilidad entre sistemas de diferentes proveedores. Actualmente, hay disponibles 58 productos con certificación TALQ de 39 fabricantes. El crecimiento constante del consorcio —que ahora cuenta con 66 empresas miembros de 24 países— junto con la evolución continua del protocolo, demuestran su compromiso con el avance de las soluciones para ciudades inteligentes y la promoción de estándares globales.Durante más de una década, TALQ ha ayudado a las ciudades a tomar mejores decisiones de inversión y a garantizar la interoperabilidad de la iluminación exterior y de otras aplicaciones de ciudades inteligentes evitando así la dependencia de un solo proveedor. El consorcio sigue expandiéndose, al tiempo que lo hace la creciente lista de productos oficialmente certificados por TALQ, disponibles en todo el mundo. El creciente número de licitaciones públicas que requieren la Certificación TALQ en muchos países demuestra la importancia de este estándar global. Además, la amplia distribución geográfica de los fabricantes de aplicaciones de ciudades inteligentes y las empresas miembros de TALQ resalta su alcance global. Hoy en día, los clientes pueden elegir entre 58 soluciones oficialmente certificadas por TALQ de Central Management Software (CMS) y Gateway de 39 empresas diferentes.Las ventajas de la certificación TALQCuando se invierte en nuevas aplicaciones para ciudades inteligentes, seleccionar una solución con certificación TALQ proporciona a las ciudades y a las compañías de servicios públicos numerosas ventajas. Cada producto certificado por TALQ se somete a exhaustivas pruebas para garantizar su fiabilidad y calidad. El proceso de prueba estandarizado confirma la interoperabilidad y simplifica la integración con otros productos certificados por TALQ. Los “plugfests”, que simulan entornos del mundo real, permiten probar tanto productos certificados como aquellos que aspiran a la certificación, lo que garantiza la aplicabilidad práctica y la solidez del estándar del protocolo.Un rasgo único del proceso de certificación TALQ es que todos los productos se prueban utilizando una única herramienta estandarizada que está exclusiva para los miembros, lo que garantiza coherencia y fiabilidad en todo el proceso de certificación. Además, la Especificación TALQ incorpora las mejores prácticas de la industria, lo que permite optimizar la implantación del producto y mejorar la solución en general. Al elegir productos certificados por TALQ, las ciudades pueden asegurarse de que están adoptando tecnologías avanzadas, garantizando que sus inversiones en ciudades inteligentes estén preparadas para el futuro.«Nos enorgullece ser testigos del alcance global de la Certificación TALQ, que refleja el fuerte compromiso de nuestros miembros con la mejora continua de sus soluciones individuales de ciudades inteligentes. También demuestra una clara dedicación a mantener los estándares de la industria», informa Simon Dunkley, secretario general del TALQ Consortium.«La Certificación TALQ permite la integración perfecta de diversos sistemas y garantiza la escalabilidad futura. Al centrarnos en las mejores prácticas, nos aseguramos de que los productos con certificación TALQ estén preparados para satisfacer las demandas cambiantes de las ciudades inteligentes en todo el mundo».El TALQ Consortium colabora estrechamente con expertos en ciudades inteligentes para adoptar, mejorar y desarrollar continuamente el protocolo de manera que se satisfagan las necesidades emergentes del mercado. La versión más reciente del Smart City Protocol de TALQ está disponible en todo momento para su descarga pública a través del repositorio GitHub

