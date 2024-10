La certification du Consortium TALQ: une norme mondialement reconnue pour les applications de villes intelligentes

Growth of TALQ Members and TALQ-certified products TALQ Members by country of origin

Le Consortium TALQ compte 66 membres issus de 24 pays

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, qui a développé le Protocole Smart City, norme d’interface internationale pour les applications de villes intelligentes, continue d’offrir des avantages aux villes du monde entier à travers un processus de certification rigoureux. De plus en plus de villes et services publics exigent désormais la certification du Consortium TALQ dans leurs appels d’offres afin de garantir l’interopérabilité entre les systèmes de différents fournisseurs. 58 produits certifiés TALQ sont actuellement disponibles auprès de 39 fabricants. À travers sa croissance continue et l’évolution constante du protocole, le consortium, qui compte désormais 66 entreprises membres issues de 24 pays, témoigne de son engagement à accélérer le progrès dans le domaine des solutions de villes intelligentes et à promouvoir des normes internationales.Depuis plus de dix ans, TALQ aide les villes à prendre de meilleures décisions d’investissement et à garantir l’interopérabilité des systèmes d’éclairage urbain et autres applications de villes intelligentes, de manière à éviter tout risque de dépendance à l’égard des fournisseurs. Le consortium poursuit sa croissance, et la liste de produits officiellement certifiés TALQ disponibles à l’échelle internationale continue de s’allonger. La certification du Consortium TALQ est exigée dans de plus en plus d’appels d’offres à travers de nombreux pays, ce qui prouve l’importance de cette norme internationale. Par ailleurs, la vaste répartition géographique des fournisseurs d’applications de villes intelligentes et des entreprises membres TALQ souligne sa portée internationale. Aujourd’hui, la clientèle a le choix entre 58 solutions officiellement certifiées TALQ avec des logiciels de gestion centralisée (CMS) et des passerelles de 39 entreprises différentes.Les avantages de la certification du Consortium TALQChoisir une solution certifiée TALQ à l’heure d’investir dans de nouvelles applications de villes intelligentes comporte son lot d’avantages pour les villes et les services publics. Chaque produit certifié TALQ est soumis à des tests rigoureux en matière de fiabilité et de qualité. La procédure de test standardisée assure l’interopérabilité en vue d’une intégration facile avec d’autres produits certifiés TALQ. Des Plugfests réguliers, qui placent les produits en conditions réelles, permettent de tester les produits certifiés et ceux en quête de certification ensemble, garantissant ainsi l’applicabilité pratique et la robustesse de la norme du protocole.La procédure de certification du Consortium TALQ présente une particularité : tous les produits sont testés à l’aide d’un seul et unique outil standardisé, réservé exclusivement aux membres, de manière à garantir l’uniformité et la fiabilité tout au long de la certification. De plus, la Spécification TALQ intègre les meilleures pratiques de l’industrie, de manière à optimiser la mise en œuvre du produit et à améliorer la solution dans son ensemble. En choisissant des produits certifiés TALQ, les villes s’assurent d’adopter des technologies de pointe, garantissant ainsi la durabilité de leurs investissements de villes intelligentes.« Nous sommes fiers de constater la portée internationale de la certification du Consortium TALQ, qui reflète le solide engagement de nos membres à persévérer dans leur objectif d’amélioration continue de leurs solutions individuelles de villes intelligentes. Cette portée témoigne également d’un dévouement absolu à satisfaire aux normes industrielles, » déclare Simon Dunkley, Secrétaire général du Consortium TALQ. « La certification du Consortium TALQ permet une intégration efficace et fluide de divers systèmes avec une garantie d’évolutivité à l’avenir. En nous appuyant sur les meilleures pratiques, nous veillons à ce que les produits certifiés TALQ soient prêts à répondre aux demandes en constante évolution des villes intelligentes à travers le monde. »Le Consortium TALQ travaille en étroite collaboration avec des experts des villes intelligentes de manière à améliorer le protocole et à le faire évoluer en adéquation avec les besoins des marchés émergents. La dernière version du Protocole Smart City TALQ est toujours disponible en téléchargement public via le référentiel GitHub

