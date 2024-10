TALQ认证被全球公认为智慧城市应用标准

Growth of TALQ Members and TALQ-certified products TALQ Members by country of origin

TALQ联盟目前共有66名成员,遍及24个国家及地区

TALQ认证不但有利于不同系统之间的无缝集成,而且还为将来的可扩展性打下基础。我们着眼于最佳实践,确保TALQ认证产品能够随时应对全球智慧城市建设的发展规划。” — Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- TALQ联盟致力于为智慧城市应用打造全球接口标准《智慧城市协议》,通过严苛的认证流程不断让全球各大城市受益。现如今,越来越多的城市与公用事业集团在公开招投标中将TALQ认证作为硬性指标,以确保不同厂商系统之间的互操作性。截至当前,39家制造商的58款TALQ认证产品已正式上市。联盟规模不断壮大——现有来自24个国家及地区的66家成员企业——加之协议逐步演进,凸显了其对推进智慧城市解决方案和推广全球标准的承诺。十多年来,TALQ一直在助力城市做出更明智的投资决策,确保户外照明和其他智慧城市应用的互操作性,以化解掉入供应商锁定陷阱的尴尬局面。随着联盟规模的不断扩大,TALQ全球官方认证产品名录与日俱增。在许多国家及地区的公开招投标中,要求提供TALQ认证变得愈发常见,这项全球标准的重要性不言而喻。此外,智慧城市应用制造商和TALQ成员企业所在地分布广泛,其全球影响力可见一斑。如今,来自39家企业的共计58款中心管理软件(CMS)和网关解决方案通过了TALQ官方认证,可供用户挑选。TALQ认证的综合优势在投资全新的智慧城市应用时,选择已通过TALQ认证的解决方案,无疑将为城市与公用事业集团带来诸多好处。每款TALQ认证产品均经过严格测试,以确保其可靠性和质量。标准化测试流程既能验证互操作性,又能简化与其他TALQ认证产品的整合。常规互操作性测试可为已认证产品和待认证产品的组合应用搭建场景,以模拟真实环境,确保协议标准的实用性和稳健性。TALQ认证流程的一大独特之处在于所有产品均采用会员独享的单一标准化工具进行测试,使认证的一致性和可靠性得到充分保障。再者,TALQ规范还融合了行业最佳实践,从而有助于优化产品实施和增强总体解决方案。通过选择TALQ认证产品,让最先进的技术惠及城市的每个角落,成就面向未来的智慧城市投资。“TALQ认证的全球影响力大家有目共睹,我们为此倍感自豪,这恰恰反映出联盟成员持续增强个性化智慧城市解决方案的坚定信念。同时也体现了他们推动行业标准化的全心投入。”TALQ联盟秘书长Simon Dunkley在报告中表示,“TALQ认证不但有利于不同系统之间的无缝集成,而且还为将来的可扩展性打下基础。我们着眼于最佳实践,确保TALQ认证产品能够随时应对全球智慧城市建设的发展规划。”TALQ联盟与智慧城市专家们紧密合作,积极推动协议的采用、增强和演进,以满足新兴市场的需求。GitHub存储库上的最新版《TALQ智慧城市协议》,可供公众随时下载。

