스마트 시티 애플리케이션 표준으로 전 세계적으로 인정받는 TALQ 인증

TALQ 컨소시엄은 24개국 66명의 회원으로 구성되어 있습니다

TALQ 인증은 다양한 시스템을 원활하게 통합하고 향후 확장성을 보장합니다. 모범 사례에 집중하여, TALQ 인증 제품이 전 세계 스마트 시티의 빠르게 변화하는 수요를 맞출 수 있도록 준비합니다.” — Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- 스마트 시티 애플리케이션용 글로벌 인터페이스 표준, 스마트 시티 프로토콜을 개발한 TALQ 컨소시엄은 엄격한 인증 절차를 통해 전 세계 도시가 지속적으로 혜택을 받을 수 있도록 합니다. 다양한 공급업체의 시스템 간 상호 운용성 보장을 위해 공개 입찰에서 TALQ 인증을 요구하는 도시와 공공시설의 수가 늘어나고 있습니다. 현재 39개 제조업체의 58개 TALQ 인증 제품을 구매할 수 있습니다. 현재 24개국 66개 회원사로 구성된 컨소시엄의 꾸준한 성장과 프로토콜의 지속적인 발전은 스마트 시티 솔루션을 발전시키고 글로벌 표준을 촉진하려는 노력을 잘 보여주고 있습니다TALQ는 10년 이상 도시가 더 나은 투자 결정을 내리고 실외 조명 및 기타 스마트 시티 애플리케이션의 상호 운용성을 보장하여 공급업체를 제약하지 않도록 노력해 왔습니다. 컨소시엄은 전 세계적으로 통용되는 공식 TALQ 인증 제품 목록이 증가함에 따라 계속 확대되고 있습니다. 여러 국가에서 TALQ 인증을 요구하는 공개 입찰이 증가하면서 이 글로벌 표준이 중요해지고 있습니다. 또한 스마트 시티 애플리케이션 제조업체와 TALQ 회원사가 지리적으로 광범위하게 분포하고 있으므로 접근성이 좋습니다. 현재, 고객은 공식 TALQ 인증 58개 중앙 관리 소프트웨어(CMS) 및 39개 회사의 게이트웨이 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다.TALQ 인증의 이점새로운 스마트 시티 애플리케이션에 투자할 때, TALQ 인증 솔루션을 선택하면 도시와 공공시설이 다양한 혜택을 받을 수 있습니다. TALQ 인증을 받은 각 제품은 신뢰성과 품질 보장을 위해 엄격한 테스트를 거칩니다. 표준화된 테스트 프로세스는 상호 운용성을 확인하고 다른 TALQ 인증 제품과의 통합을 간소화합니다. 실제 환경을 시뮬레이션하는 정기 플러그페스트를 통해 인증된 제품과 인증받을 제품을 함께 테스트할 수 있어 프로토콜 표준의 실제 적용성과 강건성을 보장합니다.TALQ 인증 프로세스의 고유한 특징은 모든 제품이 회원 전용으로 제공되는 표준화된 단일 도구를 사용하여 테스트 되므로 인증 전반에 걸쳐 일관성과 신뢰성을 보장한다는 점입니다. 또한 TALQ 사양에 업계 모범 사례가 통합되어, 제품 구현을 최적화하고 전반적인 솔루션을 개선합니다. 도시는 TALQ 인증 제품을 선택하여 최첨단 기술을 채택하고 스마트 시티 투자를 미래에도 가능하게 합니다."개별 스마트 시티 솔루션을 지속적으로 개선하려는 회원들의 강한 의지를 반영하는 TALQ 인증의 전 세계적 확산을 목격하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 이는 또한 업계 표준을 유지하려는 분명한 노력을 보여줍니다."라고 TALQ 컨소시엄의 사무총장인 사이먼 던클리가 말했습니다. "TALQ 인증은 다양한 시스템을 원활하게 통합하고 향후 확장성을 보장합니다. 모범 사례에 집중하여, TALQ 인증 제품이 전 세계 스마트 시티의 빠르게 변화하는 수요를 맞출 수 있도록 준비합니다."TALQ 컨소시엄은 스마트 시티 전문가와 긴밀히 협력하여 신흥 시장의 요구 사항을 충족하기 위해 프로토콜을 지속적으로 채택, 개선 및 발전시키고 있습니다. TALQ 스마트 시티 프로토콜 최신 버전은 GitHub 저장소를 통해 언제든지 다운로드할 수 있습니다.

