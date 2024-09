AV-Comparatives veröffentlicht Ergebnisse von Cybersecurity-Lösungen im Endpoint Prevention & Response (EPR) Test 2024

AV-Comparatives’ Endpoint Prevention and Response (EPR) – ECRQ - Enterprise CyberRisk Quadrant™ AV-Comparatives EPR Test 2024 Cyberrisk Quadrant Logo AV-Comparatives AV-Comparatives EPR 2024

Die strenge Bewertung von AV-Comparatives umfasste Produkte von Bitdefender, Check Point, CrowdStrike, ESET, Kaspersky, Palo Alto Networks und VIPRE.

Da Cyberangriffe immer raffinierter werden, ist es für Unternehmen entscheidend, sich auf Lösungen zu verlassen, die nicht nur Prävention, sondern auch effektive Reaktionsmöglichkeiten bieten.” — Andreas Clementi, ceo and founder, AV-Comparatives

INNSBRUCK, AUSTRIA, September 29, 2024 / EINPresswire.com / -- AV-Comparatives veröffentlicht herausragende Ergebnisse von Cybersecurity-Lösungen im Endpoint Prevention & Response (EPR) Test 2024Download: HTML AV-Comparatives, das globale anerkannt Testinstitut für unabhängige Cybersecurity-Tests, hat den Vergleichsbericht 2024 für Endpoint Prevention and Response (EPR) Cybersecurity Solutions veröffentlicht, der die außergewöhnliche Leistung führender Cybersecurity-Lösungen aufzeigt. Der Bericht evaluiert die Fähigkeit dieser Produkte, hochentwickelte Cyberattacken in realen Szenarien zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren.Die strenge Bewertung von AV-Comparatives umfasste Produkte von Bitdefender, Check Point, CrowdStrike, ESET, Kaspersky, Palo Alto Networks und VIPRE, die jeweils gegen ein breites Spektrum komplexer Angriffsvektoren wie PowerShell Empire, Metasploit Framework und kommerzielle Angriffs-Frameworks getestet wurden. Bei den Tests wurde das MITRE ATT&CKFramework verwendet, so dass die Ergebnisse wertvolle Erkenntnisse für Unternehmen liefern, die ihre Endpoint-Sicherheit verbessern wollen.Endpoint-Protection Produkte (EPP), Endpoint Detection and Response (EDR) und Extended Detection and Response (XDR) Lösungen sind wichtige Komponenten für die Sicherheit von Unternehmen und bieten Schutz vor gezielten Bedrohungen wie Advanced Persistent Threats (APTs). Der Endpoint Prevention und Response (EPR) Test von AV-Comparatvies wurde entwickelt, um die Effektivität dieser Lösungen bei der Abwehr komplexer, mehrstufiger Angriffe zu bewerten, die die gesamte Infrastruktur eines Unternehmens zum Ziel haben.Top-Performer (in alphabetischer Reihenfolge):• Bitdefender verfügt über starke Erkennungs- und Reaktionsfähigkeiten und bietet konsistenten Schutz in verschiedenen Bedrohungsszenarien.• Check Point demonstrierte zuverlässige und umfassende Threat-Prävention und bewies damit seine Effektivität bei der Eindämmung komplexer Cyber-Risiken.• CrowdStrike lieferte eine starke Performance und zeigte zuverlässige Fähigkeiten zur Erkennung von Threats und zur Reaktion darauf, wodurch eine minimale Unterbrechung des Betriebs gewährleistet wurde.• ESET bietet umfassende Verteidigungsstrategien, die besonders effektiv im Umgang mit fortschrittlichen und neuen Bedrohungen sind.• Kaspersky bot eine Reihe robuster Schutz-Tools, die sich sowohl bei der Erkennung als auch bei der Abwehr gezielter Angriffe als zuverlässig erwiesen.• Palo Alto Networks lieferte eine solide Performance und untermauerte damit seine Fähigkeiten in der proaktiven Erkennung von Threats und in der Sicherheitsinnovation.• VIPRE bietet einen effizienten Schutz mit zuverlässigen Verteidigungsmechanismen zu einem günstigen Preis.Diese Anbieter erzielten hervorragende Ergebnisse, indem sie ihre Fähigkeit zum Schutz vor und zur Reaktion auf Advanced Persistent Threats (APTs), Ransomware und anderen komplexen Cyberangriffen unter Beweis stellten. Die diesjährige Bewertung unterstrich ihre kontinuierliche Weiterentwicklung als Reaktion auf die wachsende Komplexität der Angriffstaktiken, -techniken und -verfahren (TTPs).Umfassende BewertungDie Tests erstreckten sich über mehrere Monate, von Juni bis August 2024, wobei die Produkte in mehreren Phasen bewertet wurden, von Initial Access und Lateral Movement bis hin zu Exfiltration und Auswirkungen. Jedes Produkt wurde in realen Angriffsszenarien getestet, um die anspruchsvollen Umgebungen zu simulieren, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind.AV-Comparatives unterstreicht die Bedeutung dieser Bewertungen: "Da Cyberangriffe immer raffinierter werden, ist es für Unternehmen entscheidend, sich auf Lösungen zu verlassen, die nicht nur Prävention, sondern auch schnelle und effektive Reaktionsmöglichkeiten bieten. Unser EPR-Bericht 2024 dient IT-Fachleuten und Cybersecurity-Analysten als Maßstab für die Bewertung und Auswahl der effektivsten Cybersecurity-Lösungen."Treffen Sie AV-Comparatives auf der VirusBulletin Konferenz 2024Das Team von AV-Comparatives wird an der Virus Bulletin Conference 2024 in Dublin teilnehmen, wo es die vollständigen Ergebnisse des EPR-Vergleichsberichts vorstellen wird. Diese Konferenz bietet eine hervorragende Gelegenheit für Cybersicherheitsexperten, die Experten von AV-Comparatives persönlich zu treffen, den Bericht zu diskutieren und weitere Einblicke in die neuesten Trends in der Endpoint-Sicherheit zu gewinnen. Interessenten können sich während der Veranstaltung mit dem Team von AV-Comparatives in Verbindung setzen, um herauszufinden, wie diese branchenführenden Bewertungen für ihre Unternehmen von Nutzen sein können.Die wichtigsten Erkenntnisse für CISOs und Cybersecurity-AnalystenFür CISOs und Cybersecurity-Analysten bietet der 2024 EPR Comparative Report eine datengestützte Perspektive auf die Fähigkeiten der führenden Anbieter. Er bietet eine eingehende Analyse der Performance der einzelnen Produkte unter Druck, was für fundierte Entscheidungen über Investitionen in die Endpoint-Sicherheit unerlässlich ist. Angesichts der sich entwickelnden Bedrohungslandschaft kann die Auswahl der richtigen EPR-Lösung das Risiko von Sicherheitsverletzungen erheblich reduzieren und die Reaktion auf Vorfälle insgesamt verbessern.Download: HTML PDFÜber AV-ComparativesAV-Comparatives ist eine weltweit anerkannte, unabhängige Organisation, die systematische Tests von Security-Software-Produkten anbietet. Mit einer der umfassendsten und strengsten Testmethoden der Branche hat sich AV-Comparatives der Bereitstellung von Transparenz und objektiven Analysen verschrieben, um Unternehmen und Endverbraucher bei der Auswahl effektiver Security-Lösungen zu unterstützen.Diese Veröffentlichung hebt nicht nur die herausragende Performance führender Cybersicherheitsprodukte hervor, sondern unterstreicht auch das Engagement von AV-Comparatives in der Branche durch die Teilnahme und die Präsentationen auf dem Virus Bulletin 2024, die zum direkten Austausch mit interessierten Cybersicherheitsexperten einladen.

