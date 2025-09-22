AV-Comparatives veröffentlicht 2025 Endpoint Prevention & Response (EPR) Test - Enterprise Cybersecurity Evaluation
Mit dem EPR-Test kombinieren wir Wirksamkeit mit finanziellen Überlegungen und geben einen klaren Überblick darüber, welche Produkte den heutigen realen Herausforderungen gewachsen sind.”INNSBRUCK, AUSTRIA, September 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- AV-Comparatives, das führende unabhängige Testlabor für IT-Sicherheit, hat heute die Ergebnisse seines 2025 Endpoint Prevention and Response (EPR) Tests veröffentlicht. Damit erhalten Unternehmen, Analysten und Branchenexperten die umfassendste Bewertung von EPR/EDR-Lösungen für Unternehmen, die derzeit auf dem Markt verfügbar ist.
— Andreas Clementi, CEO und Mitbegründer von AV-Comparatives
Der jährliche EPR-Test gilt als der anspruchsvollste Test im Bereich der Cybersecurity. Die Ausgabe 2025 umfasste 50 fortgeschrittene Angriffsszenarien, die auf realen APT-Techniken basieren und mit dem MITRE ATT&CK® Framework abgeglichen wurden. Die getesteten Produkte wurden nicht nur hinsichtlich Prävention, Erkennung und Reaktion bewertet, sondern auch in Bezug auf betriebliche Auswirkungen, Kosten durch Fehlalarme und die finanziellen Folgen von Sicherheitsvorfällen. Dieser einzigartige ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass Unternehmen ein realistisches Verständnis sowohl der Sicherheitswirksamkeit als auch der Kosteneffizienz jeder Lösung erhalten.
Die Veröffentlichung des diesjährigen EPR-Tests erfolgt in einer Zeit, in der Cyberangriffe weltweit kritische Infrastrukturen beeinträchtigen, darunter aktuelle Vorfälle an großen Flughäfen wie London Heathrow. Die Auswirkungen, die mit Collins Aerospace-Systemen in Verbindung gebracht werden, betreffen den elektronischen Kunden-Check-in sowie die Gepäckabgabe und können nur durch manuelle Abläufe gemildert werden, was die Notwendigkeit robuster Präventions- und Reaktionslösungen unterstreicht.
Zertifizierte EPR-Lösungen 2025
Die folgenden Anbieter erhielten die angesehene EPR-Zertifizierung 2025 von AV-Comparatives und haben damit ihre Fähigkeit bewiesen, Schutz und Reaktion auf höchstem Niveau bereitzustellen:
- Bitdefender
- Check Point
- CrowdStrike
- Elastic
- ESET
- Fortinet
- G Data
- Kaspersky
- Palo Alto Networks
- VIPRE
Diese führenden Anbieter haben ihre Exzellenz in Prävention, Erkennung und Reaktion unter den realistischsten und anspruchsvollsten Bedingungen unter Beweis gestellt. Zwei Anbieter haben die Zertifizierung nicht bestanden.
Neue Maßstäbe für Unternehmenssicherheitstests
Im Gegensatz zu anderen Branchenbewertungen bietet der EPR-Test von AV-Comparatives vergleichende Benchmarks über mehrere Anbieter hinweg, einen größeren Umfang und eine differenzierte Analyse. Dazu gehören realistische Kostenmodelle und die Bewertung der betrieblichen Auswirkungen, entscheidende Faktoren für Unternehmen bei der Auswahl von Lösungen. Durch die Kombination von technischer Tiefe mit vergleichenden Einblicken liefert AV-Comparatives eine einzigartig praxisnahe Ressource für CISOs, IT-Leiter und Security-Analysten weltweit.
„Unternehmen benötigen Sicherheitslösungen, die starke Prävention bieten und gleichzeitig eine effektive Reaktion auf komplexe Bedrohungen ermöglichen. Mit unserem EPR-Test kombinieren wir technische Wirksamkeit mit betrieblichen und finanziellen Überlegungen und geben Organisationen einen klaren Überblick darüber, welche Produkte den heutigen realen Herausforderungen gewachsen sind. Die im Jahr 2025 zertifizierten Anbieter haben ihre Fähigkeit bewiesen, Unternehmen auf höchstem Niveau zu schützen.“, kommentierte Andreas Clementi, CEO und Mitbegründer von AV-Comparatives.
In Zeiten der Unsicherheit bietet AV-Comparatives Transparenz für den Cybersecurity-Markt und übernimmt Verantwortung, indem es unabhängige, faktenbasierte Einblicke liefert. Die Organisation ist stolz darauf, dass ihre strengen Tests dazu beitragen, Branchenstandards zu etablieren und Entscheidungsprozesse weltweit zu unterstützen.
Vollständigen Bericht herunterladen
Der vollständige EPR 2025 Comparative Report, einschließlich detaillierter Ergebnisse der Anbieter und Methodik, ist hier verfügbar: https://www.av-comparatives.org/tests/endpoint-prevention-response-epr-test-2025/
Download vollständiger Bericht (PDF): https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2025/09/EPR_Comparative_2025.pdf
Treffen Sie AV-Comparatives auf dem Gartner Security & Risk Management Summit
AV-Comparatives wird seine unternehmensorientierten Tests auf dem Gartner Security & Risk Management Summit, 22.–24. Oktober 2025, präsentieren. Besucher sind eingeladen, die Experten von AV-Comparatives zu treffen und die neuesten Erkenntnisse aus dem EPR 2025 Report zu entdecken.
Peter Stelzhammer
AV-Comparatives
+43 512 287788
