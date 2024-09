Huracán Helene sigue trayendo a oeste de NC fuertes lluvias e inundaciones amenazantes para la vida

El Gob. Roy Cooper y autoridades estatales continúan instando a los habitantes de Carolina del Norte a dar seguimiento a las peligrosas condiciones del tiempo derivadas del Huracán Helene, a mantenerse alejados de los caminos y carreteras localizados en la región oeste del estado, excepto en casos de emergencia, y a escuchar a las autoridades locales. Las condiciones en la región de las estribaciones del estado y de las montañas siguió deteriorándose a horas nocturnas y en el transcurso de esta mañana. El Huracán Helene ha traído niveles de lluvias significativos, dañinas corrientes con escombros e inundaciones fluviales. La región oeste de Carolina del Norte ha recibido índices de lluvias significativos que, en la región montañosa, han ocasionado extensos cortes de electricidad e inundaciones repentinas amenazantes para la vida. En gran parte de la región oeste de Carolina del Norte, ha caído más de un pie de lluvias; el total más elevado que se ha reportado es de 29.5 pulgadas, ocurrido en Busick Raws, en el Condado Yancey. “No se desplace hacia la región oeste de Carolina del Norte, a menos que se trate de una emergencia,” expresó el gobernador Cooper. “Debido a que las condiciones están empeorando, la población en la región oeste de Carolina del Norte debería considerar a todos los caminos y carreteras como cerrados, a menos que esté buscando dirigirse a un terreno más elevado. Insto a toda la población a mantenerse informada y a escuchar a las autoridades locales de respuesta a emergencias.”

Desde que el Gob. Cooper emitió una Declaración de Estado de Emergencia el pasado miércoles, consulte en español aquí, se han realizado esfuerzos continuos para movilizar en todo el estado recursos estatales de importancia crítica. El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias ha desplegado equipamientos, personal y recursos para ofrecer soporte a las comunidades afectadas, entre ellos están los Equipos de Rescate en Aguas Rápidas de NC y los Equipos de Búsqueda y Rescate en Zonas Urbanas, así como más de 358 elementos de la Guardia Nacional de NC. En la región oeste de Carolina del Norte, más de 359 caminos y carreteras de Carolina del Norte se han reportado como cerrados; el Departamento de Transporte de Carolina del Norte está trabajando para responder ante estos cierres y daños sufridos. En estos momentos, más de treinta Equipos de Aguas Rápidas de Carolina del Norte, junto con equipos de siete estados más, están trabajando en los esfuerzos de respuesta ante la tormenta y, hasta el momento, han reportado más de 100 casos de rescate. En la región montañosa, se registran cifras crecientes de emergencias por inundaciones repentinas, más las inundaciones significativas ya ocurriendo en muchas áreas. Hasta ahora, en los condados afectados se han abierto 18 albergues. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte aconseja a los habitantes de la región oeste de Carolina del Norte que se refugien en el sitio mismo donde se encuentren. Todos los caminos y carreteras de la región oeste de Carolina del Norte deben considerarse como cerrados; a menos que los automovilistas estén buscando dirigirse a un terreno más elevado, no deberían desplazarse por esta región. La población no debe intentar manejar cruzando agua estancada; debe respetar las barricadas puestas y también los señalamientos de cierre de caminos y carreteras. Se aconseja a los habitantes de Carolina del Norte que se mantengan conscientes de la situación y que actúen según las instrucciones de las autoridades locales emitidas para proteger vidas. Para obtener mayor información visite, ReadyNC.org aquí, donde se presenta información sobre el tránsito vehicular, cortes de electricidad e información sobre albergues.

