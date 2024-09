Racchetta Solidale, IV Edizione, 25 settembre 2024

ROME, ITALY, September 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- A Roma, lo scorso 25 settembre, ho avuto il piacere e l’onore di partecipare alla cerimonia di premiazione della IV Edizione di “Racchetta Solidale”, evento che coniuga e promuove i valori dello Sport e della Solidarietà. Illustri i premiati: Santo Versace e Francesca De Stefano Versace, Don Alfredo Tedesco, Lorenza Lei e Mekonen Zeray Asfaha.

Giunta alla IV edizione, la premiazione finale della “Racchetta Solidale”, al Circolo del Tennis del Foro Italico, ha visto presenti molti ospiti VIP della Capitale, insieme a sportivi, professionisti ed imprenditori di primo rango, tra cui Federico Moccia, Maria Grazia Cucinotta, Ludovico Fremont, Paolo Bernardini, Antonia Liskova, Gabriele Marconi, Giovanni Roberti, Stefano Sarcinelli, Gianfranco Terrin, Sarah Maestri, Giorgio Meneschincheri e molti altri. A presentare la serata Marco Capretti e Antonella Salvucci. La serata e’ stata accompagnata dalle note del Maestro Luciano Michelini e dalla cantautrice italiana emergente MadEleine.

Durante la serata sono stati premiati i vincitori dei tornei organizzati da Capital Advisory, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Luiss, oltre ad uno speciale riconoscimento agli illustri personaggi ospiti che testimoniano gli stessi valori dell’iniziativa: Santo Versace, Francesca De Stefano Versace, Don Alfredo Tedesco, Lorenza Lei e Mekonen Zeray Asfaha.

In particolare, la Fondazione Santo Versace Ente filantropico, che supporta e promuove cause benefiche di alto contenuto sociale, ha ricevuto una donazione stanziata da Capital Advisory a sostegno del progetto Made in Carcere.

Il Progetto è nato 17 anni fa da un’idea di Luciana Delle Donne con lo scopo di offrire una seconda opportunità alle donne in stato di detenzione e di contrastare, attraverso la formazione ed il lavoro in carcere, la recidiva.

La Fondazione Santo Versace sostiene l’ampliamento del progetto all’interno del reparto femminile della Casa Circondariale di Taranto che si è sviluppato in due fasi: la prima di sistemazione, arredo e riorganizzazione di alcuni ambienti; la seconda di formazione ed avvio al lavoro delle detenute.

Capital Advisory, anima dell’iniziativa, è primaria società di consulenza strategica e di investimenti, specializzata in finanza aziendale, diritto societario, terzo settore, contabilità e fiscalità di imprese nazionali ed internazionali, che si prodiga ad interconnettere il mondo degli investitori istituzionali con PMI di successo, per supportarne la crescita, lo sviluppo e l’innovazione.

Alessandro Papa, Dottore Commercialista e Revisore Legale, è fondatore e CEO di Capital Advisory, membro del Consiglio di Amministrazione di LUISS Sport, sindaco di aziende operanti in diversi settori economici e ricopre nell'ambito del Terzo settore diversi incarichi. Già consulente al bilancio del Senato della Repubblica Italiana, ha ricoperto inoltre incarichi di docenza presso l’Università LUISS e l’Università degli Studi di Tor Vergata.

Massimo Sonego, board member di Capital Advisory e Head of M&A, dopo una serie di esperienze professionali in Morgan Stanley, Citigroup ed Edizione, è stato fino a gennaio 2024 Executive Vice-President di Mundys (già Atlantia, società leader mondiale nel campo delle infrastrutture e dei servizi alla mobilità, dove ha ricoperto diversi incarichi apicali in oltre 20 anni di permanenza).

Eccellenti professionisti, uomini capaci, anche di essere solidali.

I miei complimenti per l’iniziativa, apprezzatissima da tutti.

