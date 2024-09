Kognic在中国上海设立新办事处，加速亚洲业务增长

为传感器融合数据提供标注平台,拓展国际市场

瑞典, CHINA, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Kognic是业界领先的传感器融合数据标注平台,今天宣布在中国上海开设最新办事处。在过去的一年里,该公司除了现有的慕尼黑办事处和瑞典哥德堡总部外,还扩大了其国际影响力,在东京和美国设立了办事处。Kognic为自动驾驶和机器人等性能关键型人工智能应用中的传感器融合数据提供了业界最高效的标注平台。Kognic平台已成为高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶 (AD) 领域的核心工具集,目前正被高通、博世、大陆和Zenseact等技术领导者所采用,它们为宝马和沃尔沃汽车等全球原始设备制造商提供车辆驱动的ADAS/AD系统。Kognic联合创始人兼首席执行官丹尼尔·朗基尔德表示:“Kognic在亚洲的地理扩张将帮助我们通过与已经在亚洲建立业务的主要汽车品牌合作来加速我们的增长”。“在汽车行业从传统制造业向新型创新软件驱动技术转型的关键时刻,我们正在巩固我们在欧洲的基础,将我们的标注平台提供给更广泛的国际客户群。”为了满足全球对Kognic标注平台的需求,公司欢迎加里·奥弗雷特博士担任中国区常务董事。奥弗雷特博士是开发和向中国市场提供ADAS/AD的专家,他将专注于扩大Kognic的交付团队,并负责管理Kognic中国总部所在地上海临港新片区的市场关系。“我们承认中国是智能汽车领域的领先创新者。作为一个配备激光雷达的车辆数量创纪录、工业机器人数量创历史新高的市场, Kognic China很高兴看到我们的平台帮助中国客户为他们的AI通道提供卓越质量和数量的传感器融合数据。我们非常感谢临港作为人工智能创新热点所给予的热情支持。”加里·奥弗雷特说。奥弗雷特博士之前曾担任Zenseact的计算机视觉专家,帮助沃尔沃确保中国交付和数据合规。在此之前,他曾担任中国领先电动汽车品牌小鹏汽车自动驾驶部门的高级职位,他与广州和硅谷的团队一起启动了他们的AD数据收集和AI辅助自动标签计划。加里还领导了卡内基梅隆大学的移动视觉机器人实验室和中国广州中山大学-卡内基梅隆大学联合工程研究院。在过去的十二个月中,Kognic实现了许多与增长相关的重要目标,包括同比增长60%的收入、完成B轮融资的第一阶段、扩展所有主要客户,并有望在来年继续保持这一势头。Kognic还被2023年Tech.AD USA大奖评为年度传感器感知解决方案。有关Kognic的更多信息,请访问 https://www.kognic.com/ 关于Kognic由深度学习领域的先锋工程物理学家于2018年创立,Kognic致力于研究机器学习领域最具挑战性的领域:帮助机器可靠地理解混乱、无序和非结构化的世界。Kognic的传感器融合数据标注平台是汽车和机器人等行业的关键解决方案,这些行业需要用于AI应用的可信、高性能数据集。Kognic总部位于瑞典,在德国、东欧、美国、日本和中国设有团队,为全球企业客户提供服务。要了解更多信息,请访问 https://www.kognic.com/ ###

