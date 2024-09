Kognic accélère sa croissance en Asie avec un nouveau bureau à Shanghai, Chine

Kognic fournit la plateforme la plus efficace pour l'annotation de données multi-capteur pour les applications d'intelligence artificielle critiques, telles que la conduite autonome et la robotique.

Kognic offre la plateforme d'annotation pour données multi-capteur à un marché international élargi

La croissance des activités de Kognic en Asie va nous permettre d'accélérer notre croissance en fournissant les grands fabricants automobiles déjà implantés dans la région.” — Daniel Langkilde, cofondateur et directeur général de Kognic

GöTEBORG, VäSTERGöTLAND, SWEDEN, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Kognic , plateforme leader d'annotation pour données multi-capteur, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau à Shanghai, en Chine. Au cours de l'année, la société a élargi son activité internationale en ouvrant ses bureaux à Tokyo et aux États-Unis, en plus de son bureau existant à Munich et de son établissement principal à Göteborg, en Suède.Kognic fournit la plateforme la plus efficace pour l'annotation de données multi-capteur pour les applications d'intelligence artificielle critiques, telles que la conduite autonome et la robotique. Kognic est devenue la plateforme donnant l'ensemble des outils nécessaires dans le domaine des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et dans le domaine de la conduite autonome (AD), elle est actuellement utilisée par les entreprises leaders telles que Qualcomm, Bosch, Continental et Zenseact qui fournissent les systèmes ADAS/AD installés sur les véhicules de fabricants mondialement connus tels que BMW et Volvo Cars. Daniel Langkilde , cofondateur et directeur général de Kognic, dit : « La croissance des activités de Kognic en Asie va nous permettre d'accélérer notre croissance en fournissant les grands fabricants automobiles déjà implantés dans la région ». « Nous nous appuyons sur notre base européenne pour mettre notre plateforme d'annotation à la disposition d'une clientèle internationale. Cela nous permet aussi d'accroître notre clientèle au moment clé du développement de l'industrie automobile : un temps où l'industrie automobile remplace les technologies traditionnelles par de nouvelles technologies innovantes basées sur des logiciels ».Afin de répondre à la demande mondiale de la plateforme d'annotation Kognic, la société accueille Dr. Gary Overett en tant que directeur général du bureau en Chine. Expert dans le développement et la fourniture des systèmes ADAS/AD sur le marché chinois, Dr Overett se concentrera sur le développement de l'équipe de développeurs et sur la gestion des relations avec des acteurs du marché depuis la zone spéciale de Shanghai Lingang, où sera située Kognic China.Gary Overett a déclaré : « Nous reconnaissons la Chine comme innovateur de premier plan dans le domaine des véhicules intelligents. Ayant le nombre record de véhicules équipés de systèmes LiDAR et en tant que plus grand fabricant de robotique industrielle de l'histoire, Kognic China attend avec impatience le moment où notre plateforme aidera les clients en Chine à intégrer à leur IA des données multi-capteur de quantité et de qualité exceptionnelle. Nous apprécions le soutien que nous avons reçu à Lingang, centre de gravité de l'innovation de l'IA ».Dr Overett était auparavant expert en vision par ordinateur chez Zenseact, où il a contribué à garantir la livraison en Chine et la conformité des données pour Volvo. Avant cela, il occupait des postes de direction dans le domaine de la conduite autonome chez Xiaopeng Motors, une grande marque chinoise de véhicules électriques, où il a lancé la collecte de données AD et les initiatives d'étiquetage automatique assisté par l'intelligence artificielle avec des équipes à Guangzhou et à la Silicon Valley. Gary dirigeait également le laboratoire de vision robotique mobile à l'université Carnegie Mellon et à l'Institut commun d'ingénierie SYSU-CMU à Guangzhou, en Chine.Au cours des douze derniers mois, Kognic a atteint un nombre d'objectifs importants en matière de croissance, notamment la croissance des revenus de 60 % par rapport à l'an dernier, la clôture d'une première phase de mobilisation de fonds dans le cadre de leur série B, et l'expansion de la base de clientèle. La société Kognic a également obtenu le prix Tech.AD USA Awards 2023 pour la meilleure solution de l’année dans le domaine de la perception sensorielle.Pour obtenir plus d'informations sur Kognic, veuillez consulter le site web https://www.kognic.com/ À propos de KognicFondée en 2018 par des physiciens ingénieurs pionniers dans le domaine de l'apprentissage profond, Kognic s'attaque au domaine le plus difficile de l'apprentissage machine : aider les machines à s'orienter dans un monde désordonné, chaotique et non structuré. La plateforme Kognic d'annotation pour données multi-capteur est une solution essentielle pour les industries telles que la construction automobile et robotique qui exigent des ensembles de données fiables et performants pour les applications d'intelligence artificielle. Kognic a son siège en Suède et des équipes en Allemagne, en Europe de l'Est, aux États-Unis, au Japon et en Chine qui fournissent des services à des entreprises internationales. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.kognic.com/ ###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.