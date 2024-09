Kognic beschleunigt Wachstum in Asien mit einem neuen Büro in Shanghai, China

Kognic bietet die branchenweit produktivste Annotationsplattform für Sensorfusionsdaten in leistungsrelevanten KI-Anwendungen wie autonomes Fahren und mobile Robotik.

Und bietet dem international expandierenden Markt eine Annotationsplattform für Sensorfusionsdaten

Die geografische Expansion von Kognic in Asien wird uns helfen, unser Wachstum zu beschleunigen, indem wir mit großen Automobilmarken zusammenarbeiten, die hier bereits vertreten sind.” — Daniel Langkilde, Mitbegründer und CEO von Kognic

GöTEBORG, VäSTERGöTLAND, SWEDEN, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Kognic (Hersteller der branchenführende Annotationsplattform für Sensorfusionsdaten) freut sich heute, die Eröffnung eines neuen Standortes in Shanghai, China, bekannt zu geben. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine internationale Präsenz mit Büros in Tokio und den Vereinigten Staaten erweitert, zusätzlich zu seinem bestehenden Büro in München und dem Hauptsitz in Göteborg, Schweden.Kognic bietet die branchenweit produktivste Annotationsplattform für Sensorfusionsdaten in leistungsrelevanten KI-Anwendungen wie autonomes Fahren und mobile Robotik. Die Kognic-Plattform hat sich zu einem zentralen Toolset in den Bereichen fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD) entwickelt und wird derzeit von Technologieführern wie Qualcomm, Bosch, Continental und Zenseact eingesetzt, die ADAS/AD-Systeme bereistellen, welche Fahrzeuge für globale OEMs (Hersteller/Vertreiber von Originalteilen) wie BMW und Volvo Cars antreiben.“Die geografische Expansion von Kognic in Asien wird uns helfen, unser Wachstum zu beschleunigen, indem wir mit großen Automobilmarken zusammenarbeiten, die hier bereits vertreten sind,” sagte Daniel Langkilde , Mitbegründer und CEO von Kognic. “Wir bauen auf unserem Fundament in Europa auf, um unsere Annotationsplattform einem breiteren internationalen Kundenstamm zur Verfügung zu stellen – und das zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Automobilindustrie, die den Übergang von der traditionellen Fertigung zu neuen, innovativen und softwaregesteuerten Technologien bewältigt.”Um der weltweiten Nachfrage nach der Annotationsplattform von Kognic gerecht zu werden, begrüßt das Unternehmen Dr. Gary Overett als Managing Director für China. Als Experte für die Entwicklung und Einführung von ADAS/AD auf dem chinesischen Markt wird Dr. Overett sich auf den Ausbau des Kognic-Bereitstellungsteams sowie das Beziehungsmanagementin der “Shanghai Lingang Special Area” konzentrieren, dem Sitz Kognic Chinas.“Wir sehen China als führenden Innovator im Bereich intelligenter Fahrzeuge. Als Markt mit einer Rekordzahl an mit LiDAR ausgestatteten Fahrzeugen und dem größten Ausbau industrieller Robotik in der Geschichte freut sich Kognic China darauf, dass unsere Plattform Kunden in China hilft, ihre KI-Pipelines mit erstklassigen und umfangreichen Sensorfusionsdaten zu versorgen. Wir wissen die herzliche Unterstützung, die wir in Lingang als Hotspot für KI-Innovation erhalten haben, sehr zu schätzen," sagte Gary Overett.Dr. Overett war zuvor als Experte für Computer Vision bei Zenseact tätig, wo er dazu beitrug, die chinesische Liefer- und Datenkonformität für Volvo sicherzustellen. Davor hatte er leitende Positionen im Bereich autonomes Fahren bei Xiaopeng Motors, einer führenden chinesischen EV-Marke, inne. Hier startete er zusammen mit Teams in Guangzhou und Silicon Valley die AD-Datenerfassung und die KI-gestützten Auto-Labeling-Initiativen. Gary leitete außerdem das “Mobile Vision Robotics Lab” an der Carnegie-Mellon-University sowie das “SYSU-CMU Joint Institute of Engineering” in Guangzhou, China.In den vergangenen zwölf Monaten hat Kognic eine Reihe wichtiger Wachstumsziele erreicht, darunter ein Umsatzwachstum von 60 % im Vergleich zum Vorjahr, den Abschluss der ersten Phase der Finanzierungsrunde der Serie B, den Ausbau aller Key-Accounts und ist auf gutem Weg, sein Wachstumstempo im kommenden Jahr fortzusetzen. Kognic wurde außerdem bei den Tech-AD-USA-Awards 2023 als “Sensor Perception Solution of the Year“ ausgezeichnet.Für weitere Informationen über Kognic besuchen Sie bitte unsere Webseite https://www.kognic.com/ Info: KognicDas Unternehmen wurde im Jahr 2018 von wegweisenden Ingenieuren und Physikern, die im Bereich des Deep-Learnings arbeiten, gegründet. Kognic nimmt eine schwierige Herausforderung im Bereich des maschinellen Lernens an: Maschinen dabei zu helfen, die komplexe, chaotische und unstrukturierte Welt zuverlässig zu verstehen. Die Annotationsplattform von Kognic für Sensorfusionsdaten ist eine wichtige Lösung in Branchen wie der Automobilindustrie und der Robotik, die zuverlässige, leistungsstarke Datensätze für KI-Anwendungen benötigen. Kognic hat seinen Hauptsitz in Schweden und verfügt über Teams in Deutschland, Osteuropa, den USA, Japan und China, die globale Unternehmenskunden betreuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite https://www.kognic.com/ ###

