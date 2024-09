Own Your Business e ITHUM rivoluzionano la certificazione dei corsi di formazione con la tecnologia blockchain

Own Your Business

Trasparenza e verificabilità delle proprie certificazioni, attestati e curriculum in blockchain aumentano la propria credibilità e professionalità.” — Adriano Rando

ROMA, ROMA, ITALY, September 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Own Your Business ( #OYB ) e ITHUM hanno recentemente stretto una partnership innovativa per migliorare il processo di certificazione dei corsi di formazione. Grazie all'utilizzo della tecnologia blockchain, gli attestati dei partecipanti ai corsi saranno ora notarizzati, garantendo una maggiore sicurezza e trasparenza.Questa iniziativa ha riguardato due corsi di formazione di alto profilo: "Auditor/Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013" e "Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015". Grazie alla collaborazione tra #OYB e ITHUM, i partecipanti a questi corsi potranno ora ricevere un attestato certificato e verificabile tramite la tecnologia blockchain.La tecnologia blockchain è una delle più innovative e sicure al mondo, utilizzata principalmente per la gestione delle criptovalute. Tuttavia, grazie alla sua struttura decentralizzata e alla possibilità di creare registri immutabili, sta trovando sempre più applicazioni in diversi settori, tra cui quello della formazione e della certificazione.La notarizzazione su blockchain ha offerto diversi vantaggi tangibili:- Sicurezza e Immutabilità: Gli attestati registrati sulla blockchain sono protetti contro qualsiasi tentativo di falsificazione o alterazione, assicurando che le competenze dei corsisti siano riconosciute come autentiche.- Facilità di Verifica: I datori di lavoro e le istituzioni educative possono facilmente verificare l'autenticità degli attestati attraverso un semplice controllo sulla piattaforma blockchain, riducendo tempi e costi associati alla verifica delle credenziali.Riconoscimento Globale: Gli attestati notarizzati su blockchain sono riconosciuti a livello globale, offrendo ai corsisti una maggiore visibilità e credibilità sul mercato del lavoro internazionale.- Conformità al GDPR: La blockchain garantisce la conformità alle normative GDPR, proteggendo i dati personali dei corsisti e assicurando che le informazioni sensibili siano gestite in modo sicuro e trasparente.Tramite questa #pagina è possibile verificare la validità ed autenticità dell’attestato emesso dall’ente formativo ITHUM tramite il file, hash p la transazione in blockchain, di seguito due transazioni eseguite:Attestato auditor-lead-auditor-iso-iec-42001-intelligenza-artificiale/Document Hash: 0x04df981bfcc3f21160a807a7e77399de6b8a16d6d7197c4448d1b4fdcba17e1fScopri di più: #link Questa collaborazione tra #OYB e ITHUM dimostra l'impegno di entrambe le aziende nell'adottare le tecnologie più avanzate per offrire un servizio sempre più efficiente e sicuro ai propri clienti. Grazie alla notarizzazione degli attestati tramite blockchain, i partecipanti ai corsi di formazione potranno ora avere la certezza di possedere un documento autentico e verificabile, aumentando così il valore dei loro percorsi formativi.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.