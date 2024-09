Η Ethéra Eισάγει Νέα Εποχή Ευεξίας στην Ελλάδα: Energy Enhancement System (EESystem)-Μια Επαναστατική Τεχνολογία Ευεξίας

Η εφευρέτρια και ιδρύτρια του EESystem, Δρ. Σάντρα Ρόουζ Μάικλ (Dr. Sandra Rose Michael) μιλάει στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης στο κέντρο Ethéra στη Θεσσαλονίκη. Ομάδα Ethéra (από αριστερά) Δρ. Νίκος Χατζημπαλάσης, συνιδρύτρια Ethéra Κρήτης Βίβιαν Καραβάνου, ιδρύτρια και CEO Ethéra Δόμνα Πουλίδη, Μελίνα Αθανασίου-Γουίντερ,​ Όλγα Δαούτη​, Dr. Sandra Rose Micha​el, EESystem VP Μελάτι Μπερτολατσίνι. Η ιδρύτρια και CEO του Ethéra, Δόμνα Πουλίδη (αριστερά), με την εφευρέτρια και ιδρύτρια του EESystem, Δρ. Σάντρα Ρόουζ Μάικλ (Dr. Sandra Rose Michael) στο κέντρο Ethéra στη Θεσσαλονίκη.

Τα Πρώτα και Μοναδικά Κέντρα EESystem Στην Ελλάδα Είναι Τώρα Ανοιχτά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και Κρήτη

«Αν θέλετε να βρείτε τα μυστικά του σύμπαντος, σκεφτείτε την ενέργεια, τη συχνότητα και τη δόνηση».” — Νίκολα Τέσλα

ATHENS , GREECE, September 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Η εταιρεία Ethéra Wellness ανακοινώνει το πρόσφατο άνοιγμα των τριών ενεργειακών, κβαντικών, θεραπευτικών κέντρων EESystem στην Ελλάδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, και προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία όπου η αρχαία σοφία συναντά την καινοτόμο τεχνολογία. Τα κέντρα μας είναι σχεδιασμένα να προάγουν χαλάρωση, θεραπεία και αναζωογόνηση. Κάθε χώρος διαθέτει πολυθρόνες, σε ένα όμορφο αισθητικά περιβάλλον με τις 12-οθόνες EESystem, που εκπέμπουν bio-scalar ενέργεια και biophotonic φωτεινές συχνότητες, δημιουργώντας ένα βέλτιστο περιβάλλον ώστε το σώμα να βιώσει ύψιστη ευεξία και να επαναφορτιστεί. Ο συνδυασμός bioactive life-enhancing πεδίων ενέργειας μπορεί να προσφέρει σωματική και συναισθηματική ευεξία, ενεργειακή ισορροπία και διαύγεια.Πίσω από το όραμα της Ethéra είναι η Ελληνο-Καναδή Δόμνα Πουλίδη, Master Life Transformational Coach, Visionary Entrepreneur, Rapid Transformational Therapist, Yogi και Meditation Facilitator. Το όραμα της είναι να φέρει αυτήν την τεχνολογία σε όλους τους Έλληνες πολίτες ώστε να βιώσουν την απόλυτη ενεργειακή εμπειρία.Νωρίτερα αυτό το μήνα Σεπτέμβριο, η Δόμνα Πουλίδη καλωσόρισε την εφευρέτρια του EESystem, ερευνητής και επιστήμονας Δρ. Σάντρα Ρόουζ Μάικλ (Dr. Sandra Rose Michael, PhD, DNM, DCSJl), η οποία έκανε περιοδεία στα τρία κέντρα Ethéra και προσέφερε ομιλίες για τη λειτουργία του συστήματος. Επιπλέον, μοιράστηκε αληθινές ιστορίες θεραπείας. Η περιοδεία ξεκίνησε από τα Χανιά, όπου η Dr. Michael ηγήθηκε ενός μεταμορφωτικού Huna Kane, μαζί με τις συνιδρύτριες της Ethéra Crete, Δόμνα Πουλίδη και Βίβιαν Καραβάνου. Στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο Δρ. Νίκος Χατζημπαλάσης ήταν, επίσης, προσκεκλημένος να συζητήσει για την έρευνά του στο ανθρώπινο βιοπεδίο.Η Δόμνα Πουλίδη σχολίασε: «Ήταν μεγάλη τιμή να καλωσορίσω την Dr. Sandra Rose Michael στην Ελλάδα στα τρία ολοκαίνουργια κέντρα Ethéra. Η Dr. Michael μοιράστηκε μαζί μας την πορεία της προς τη δημιουργία του EESystem και τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας. Ανυπομονούμε να την έχουμε ξανά κοντά μας.»Η Dr. Sandra Rose Michael πρόσθεσε: «Ήταν μια μνημειώδης εμπειρία να βρίσκομαι στην Ελλάδα, επισκεπτόμενη τα τρία κέντρα ευεξίας Ethéra. Η Ελλάδα είναι μια μαγική χώρα και οι άνθρωποί της θα βιώσουν τα οφέλη του EESystem για πρώτη φορά. Νιώθω ευλογημένη που μπορώ να μοιραστώ αυτή την τεχνολογία με το ευρύ κοινό.»Η Δόμνα Πουλίδη εμπνεύστηκε από τη δύναμη του EESystem μέσα από τη δική της εμπειρία. Επισκέφθηκε ένα κέντρο στη Σουηδία, πριν δύο χρόνια, όταν είχε κύστη ωοθήκης 6,5 cm σε προ-χειρουργικό στάδιο και αποφάσισε να δοκιμάσει αυτήν την τεχνολογία. Μετά από μία αρχική συνεδρία έξι ωρών, ένιωσε άμεση ανακούφιση και η κύστη εξαφανίστηκε. Αυτή η εμπειρία την ώθησε να φέρει το EESystem στην Ελλάδα.Το EESystem δημιουργεί ένα quantum biophotonic πεδίο που λούζει τον δέκτη με καθαρή ενέργεια φωτός. Πολλοί άνθρωποι το βρίσκουν χαλαρωτικό και ανακουφιστικό από το άγχος. Το σώμα ανταποκρίνεται στο πεδίο με τη σοφία του και επαναφέρει την ομοιόσταση. Τα scalar κύματα εκπέμπουν στο κβαντικό φάσμα και υπάρχουν ως αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση και τεχνολογία στην αστροφυσική, την γεωλογία και την υδροδυναμική. Η Ethéra προσφέρει, επίσης, υπηρεσίες όπως Sunlighten Infrared Sauna, Floatation Pod, Rapid Transformational Therapy, Βελονισμό, Ομοιοπαθητική, Φυσικοπαθητική, Pranic Healing και άλλες ολιστικές θεραπείες, καλωσορίζοντας μια νέα εποχή ευεξίας για όλους. Γίνετε οι πρώτοι που θα ζήσετε αυτή την επαναστατική τεχνολογία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.etherawellness.com Σχετικά με το Energy Enhancement System (EESystem)Το EESystem είναι μια θεραπεία με φως που συνδυάζει την επιστήμη με μια ολιστική προσέγγιση υγείας μέσω bio-active life-enhancing ενεργειακών πεδίων, συμπεριλαμβανομένων των συχνοτήτων scalar wave. Η τεχνολογία χρησιμοποιεί ειδικά εγκατεστημένους υπολογιστές για τη δημιουργία bio-scalar κυμάτων και morphogenic ενεργειακών πεδίων που μπορούν να προάγουν την επούλωση και να λειτουργούν ως "φορτιστές" για το σώμα, αναπληρώνοντας τα ενεργειακά αποθέματα και βελτιστοποιώντας τις βιολογικές λειτουργίες. Το EESystem έχει αναγνωριστεί σε δεκάδες ιατρικά, επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια παγκοσμίως και έχει εγκατασταθεί σε πολλές περιοχές στις Η.Π.Α. και διεθνώς. www.eesystem.com Σχετικά με την Dr. Sandra Rose MichaelΗ Dr. Sandra Rose Michael, PhD, DNM, DCSJl, είναι η εφευρέτρια και ιδρύτρια του EESystem. Είναι Διδάκτωρ Φυσικοπαθητικής Ιατρικής, PhD, Ερευνήτρια και Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Ολοκληρωμένης Βιοφυσικής. Με ένα υπόβαθρο στη φυσική υγειονομική περίθαλψη και πάθος για καινοτόμες λύσεις, η Dr. Michael έχει αφιερώσει πάνω από 40 χρόνια από τη ζωή της στην ανάπτυξη τεχνολογιών που υποστηρίζουν την υγεία και τη ζωτικότητα. Το EESystem της έχει αποφέρει πολυάριθμα διεθνή βραβεία και παγκόσμια αναγνώριση.Σχετικά με την EthéraΗ Ethéra ιδρύθηκε το 2024 και προάγει τη δύναμη της ενέργειας και την ικανότητα του σώματός να αυτοθεραπεύεται, παρέχοντας το ιδανικό περιβάλλον για αναγέννηση, αναζωογόνηση, βελτιστοποίηση και μακροζωία. Η αποστολή της είναι να προσφέρει ολική ευεξία μέσο της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την αρχαία σοφία, εστιάζοντας σε μεθόδους που ενισχύουν τη ζωτικότητα και αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής. Η Ethéra είναι η πρώτη και μοναδική εταιρεία που φέρνει το EESystem στην Ελλάδα προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα μεταμορφωτικών υπηρεσιών. Η Ethéra είναι μέρος του παγκόσμιου δικτύου UNIFYD Healing σε άμεση συνεργασία με το EESystem. www.etherawellness.com Σχετικά με την Ιδρύτρια & CEO της Ethéra, Δόμνα ΠουλίδηΗ Ελληνο-Καναδή Master Transformational Life Coach, Δόμνα Πουλίδη, είναι Visionary Entrepreneur, Rapid Transformational Therapist, Yogi και Δασκάλα Διαλογισμού. Είναι επίσης γνωστή με το θεραπευτικό της όνομα, PranaLakshmi, που σημαίνει ενέργεια ζωής και δύναμη της Θεϊκής Μητέρας. Είναι η ιδρύτρια της Ethéra, μιας νέας ιδέας που δίνει στους ανθρώπους τα εργαλεία για ολιστική και ολοκληρωμένη θεραπεία, πιστεύοντας ότι η αυτοθεραπεία με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των εναλλακτικών, παραδοσιακών πρακτικών είναι η μέθοδος του μέλλοντος.

The Revolution Of Healing (Greek subtitles)

