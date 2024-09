KLEVV เปิดตัวผลิตภัณฑ์ SSD รุ่น GENUINE G560 PCIE GEN5 ที่มีความเร็วเป็นพิเศษและ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ CRAS C715

เพิ่มศักยภาพความเร็วที่เหนือระดับและความทนทานที่เพิ่มขึ้นด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ SSD รุ่นล่าสุด

HONG KONG, September 24, 2024 / EINPresswire.com / -- KLEVVผู้ผลิตแบรนด์หน่วยความจำและหน่วยจัดเก็บข้อมูลชั้นนำที่บริหารจัดการโดย Essencoreมีความพร้อมที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ SSD รุ่น GENUINE G560 PCIe Gen5x4 NVMe M.2 และ CRAS C715 PCIe Gen3x4 NVMe M.2 รุ่นใหม่ล่าสุดGENUINE G560: ปลดปล่อยศักยภาพอันล้ำสมัยของ GEN5ผลิตภัณฑ์ SSD รุ่น GENUINE G560 PCIe Gen5x4 NVMe M.2 ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ระดับสูงสุดและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอันล้ำสมัยที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการปรับปรุงอย่างพิถีพิถัน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ SSD รุ่น PCIe Gen5 ตัวแรกจาก KLEVV จึงมีความเร็วที่เหนือชั้นด้วยความสามารถในการอ่านและเขียนแบบต่อเนื่องสูงสุด 14,000 MB/s และ 12,000 MB/s ตามลำดับ นอกเหนือจาก IOPS แบบสุ่มระดับ 4K ที่มีความละเอียดสูงถึง 1,400K แล้ว GENUINE G560 ยังสร้างมาตรฐานใหม่ในโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลขั้นสูงอีกด้วย GENUINE G560 ซึ่งได้รับการออกแบบด้วย 3D NAND 23x-layer ที่พร้อมปฏิวัติวงการใหม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบได้ เหมาะสำหรับเกมเมอร์มืออาชีพ ผู้สร้างคอนเทนต์ และการใช้งานทั่วไปผลิตภัณฑ์ SSD รุ่น GENUINE G560 ได้รับการออกแบบมาให้โดดเด่นทั้งในด้านรูปลักษณ์และการใช้งาน โดยมาพร้อมแผงระบายความร้อนแบบครีบอลูมิเนียมอันเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งกับความสามารถในการระบายความร้อนแบบพาสซีฟที่เหนือชั้น ความสวยของสีดำตัดกับสีขาวที่โดดเด่นช่วยเพิ่มรูปลักษณ์ที่สวยงาม ในขณะที่ฮีทซิงค์ช่วยลดอุณหภูมิการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือในระยะยาว แม้ในช่วงภาระงานที่หนักหน่วงที่สุด ด้วยการรองรับเทคโนโลยี Microsoft DirectStorage ล่าสุด GENUINE G560 จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการโหลดเกมได้สูงสุดถึง 70% และลดการใช้งาน CPU ได้ถึง 99% ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับเกมเมอร์และมืออาชีพGENUINE G560 ซึ่งมีให้เลือกใช้งานในขนาดความจุ 1 TB, 2 TB และ 4 TB พร้อมความทนทานที่เหนือชั้นสูงสุดถึง 3,000 TBW ผสานรวมพลัง ความทนทาน และการออกแบบอันล้ำสมัยเข้าด้วยกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถไร้ขีดจำกัดของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแห่งอนาคตสำหรับการประมวลผลในยุคปัจจุบันCRAS C715: การออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพKLEVV ยังได้ปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ SSD PCIe Gen3 ใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ SSD รุ่น CRAS C715 จาก KLEVV รุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง CRAS C715 กำหนดนิยามใหม่ของความเป็นเลิศในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยการผสมผสานความเร็วของ PCIe Gen3 ที่รวดเร็วเข้ากับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาการอัปเกรดที่ราคาไม่แพงแต่ประสิทธิภาพสูงCRAS C715 มีความจุ 256GB, 512GB และ 1 TB โดยมีรูปทรงด้านเดียวเพรียวบาง ทำให้เหมาะกับอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด เช่น แล็ปท็อป และมินิพีซี ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังติดตั้งเทคโนโลยีแคช SLC แบบไดนามิก ช่วยให้มีความเร็วในการอ่าน/เขียนสูงสุดถึง 3,200/2,000 MB/s ช่วยลดเวลาในการเริ่มระบบ การถ่ายโอนไฟล์ และเวลาในการโหลดแอพพลิเคชันได้อย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพที่โดดเด่นจากรุ่นก่อนอย่าง CRAS C710 อย่างมากเทคโนโลยี KLEVV เป็นเทคโนโลยีที่มีการผลิตขั้นสูงและมีชิป 3D NANDที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันช่วยให้การทำงานของ CRAS C715 มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างสม่ำเสมอโดยมีระดับ TBW ที่น่าจับตามอง ไดรฟ์มีข้อได้เปรียบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดที่รวดเร็ว และการปรับระดับการสึกหรอโดยรวมช่วยให้สามารถกระจายการเขียนอย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้สูงสุด ซึ่งมาพร้อมกับกลไก LDPC ECC ที่ทันสมัย อัลกอริทึมควบคุมความร้อนอันซับซ้อนช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เสถียรแม้จะอยู่ภายใต้ภาระงานที่หนัก นอกจากนี้ เทคโนโลยี SMART ยังมีการตรวจสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของ SSD ในระยะยาวคุณสมบัติเสริม การรับประกัน และการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SSD ทั้งสองอย่างมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Acronis True Image 2023 จาก KLEVV ที่แถมมาให้ ช่วยให้ผู้ใช้สำรองข้อมูล โคลน และปกป้องข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการสร้างภาพดิสก์ขั้นสูงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ผลิตภัณฑ์ SSD รุ่น GENUINE G560 Gen5x4 และ CRAS C715 Gen3x4 NVMe M.2 มาพร้อมการรับประกันแบบจำกัด 5 ปี เพื่อความอุ่นใจ และพร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024ผ่านทางตัวแทนผู้นำเข้า โดย บริษัท โดราคูล จำกัด รวมทั้งมีจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Lazada, Shopeeข้อมูลเพิ่มเติมGENUINE G560 – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Genuine_G560 CRAS C715 – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Cras_C715 เกี่ยวกับ ESSENCOREEssencore Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จำหน่ายโมดูล DRAM และผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันแฟลช NAND ชั้นนำของโลก ด้วยพันธกิจ "เปลี่ยนแปลงโลกและเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์" กลยุทธ์ทางธุรกิจของ Essencore จึงมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเฉพาะทาง และเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะพร้อมสำหรับการแข่งขันอยู่เสมอABOUT KLEVVKLEVV, is a premium brand of Essencore, the major Module and NAND Flash application product vendor. The KLEVV range focused on superior gaming memory modules and solid state drives. KLEVV is committed to delivering world-class products with first-rate quality, and all products are engineered for enthusiasts who are pursuing the best things in life. KLEVV memory/SSD have been recognized by Germany’s Red Dot Design Award and iF Design Award for its innovative product designs. For more information, please visit www.klevv.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.