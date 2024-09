كليف تُطلق أقراص التخزين فائقة السرعة GENUINE G560 PCIE GEN5 SSD وCRAS C715 PCIE GEN3 المجددة

تحقيق سرعات الجيل التالي وتحسين المتانة مع أحدث تشكيلة من أقراص التخزين

HONG KONG, September 24, 2024 / EINPresswire.com / -- سبتمبر Essencore، تسعد بالكشف عن قرصي التخزين GENUINE G560 PCIe Gen5x4 NVMe M.2 SSD وCRAS C715 PCIe Gen3x4 NVMe M.2 SSD المجدد.GENUINE G560: انطلاق بأداء غير مسبوق للجيل الخامستم تسميته استراتيجيًا نظراً لأدائه الخام الذي لا يُضاهى، يقدم GENUINE G560 PCIe Gen5x4 NVMe M.2 SSD مزيجًا من أحدث تقنيات التخزين المتقدمة في منتج راقي للغاية. باعتباره أول قرص تخزين PCIe Gen5 من كليف، يتميز بسرعات استثنائية للقراءة والكتابة المتتابعة تصل إلى 14,000 ميجابايت/ثانية و12,000 ميجابايت/ثانية على التوالي. بالإضافة إلى أداء IOPS العشوائي 4K المذهل الذي يصل إلى 1,400K، يضع GENUINE G560 معيارًا جديدًا في حلول التخزين المتقدمة. تم تصميمه بتقنية NAND 3D ذات 232 طبقة الثورية، حيث يقدم GENUINE G560 كفاءة وموثوقية لا مثيل لهما، مما يجعله مثالياً للاعبين المحترفين ومنشئي المحتوى والاستخدام العادي.يتميز القرص GENUINE G560 بتصميم مبتكر يدمج بين الأداء الوظيفي والجمالي، حيث يأتي بتصميم مُبرد من الألومنيوم على شكل زعانف لتبريد سلبي فائق. يعمل التصميم المذهل باللونين الأسود والأبيض على تعزيز مظهره الأنيق، بينما يقوم المشتت الحراري بتخفيض درجات الحرارة التشغيلية، مما يضمن الأداء المستقر والموثوقية طويلة المدى، حتى أثناء المهام الشاقة. بدعم من تقنية Microsoft DirectStorage، يقوم GENUINE G560 بتحسين سرعة تحميل الألعاب بنسبة تصل إلى 70٪، ويقلل من استهلاك وحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 99٪، مما يجعله الخيار الأمثل للاعبين والمحترفين.يتوفر GENUINE G560 بسعات 1 تيرابايت، 2 تيرابايت، و4 تيرابايت، مع تحمل استثنائي يصل إلى 3000 تيرابايت مكتوبة (TBW). يجمع GENUINE G560 بين القوة، المتانة، والتصميم المتقدم، مما يعكس قدرات تخزين الجيل التالي التي لا حدود لها للحوسبة الحديثة.CRAS C715: تصميم مدمج للغاية لأداء كفءكما قامت كليف بتحديث مجموعة أقراص التخزين PCIe Gen3 الخاصة بها مع القرص الجديد والمحسّن KLEVV CRAS C715 SSD. يعيد CRAS C715 تعريف التفوق المتاح ضمن الميزانية، من خلال الجمع بين سرعات PCIe Gen3 السريعة وتقنيات تخزين موثوقة، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن ترقية عالية الأداء بميزانية معقولة.يتوفر CRAS C715 بسعات 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، ويأتي بتصميم رفيع من جانب واحد، مما يجعله مثاليًا للأجهزة المدمجة مثل الحواسيب المحمولة والـMini-PCs، مما يضمن سهولة التثبيت دون التأثير على الأداء. بفضل تقنية التخزين المؤقت الديناميكي SLC، يقدم سرعات قراءة/كتابة تصل إلى 3,200/2,000 ميجابايت/ثانية، مما يقلل بشكل كبير من أوقات بدء النظام ونقل الملفات وتحميل التطبيقات، مع تحسينات ملحوظة عن سابقه CRAS C710.تضمن تقنية كليف المتقدمة والشرائح المختارة بعناية من 3D NAND أداءً ممتازًا دائمًا لـ CRAS C715 مع تصنيف رائع للـTBW. يتميز بتقنية تصحيح الأخطاء LDPC ECC المتطورة، ويستفيد القرص من تسريع تصحيح الأخطاء، وتوزيع عمليات الكتابة بذكاء لزيادة عمره الافتراضي. كما يضمن خوارزمية التحكم الحراري المتقدمة أداءً مستقرًا حتى تحت الأحمال الثقيلة. بالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية SMART مراقبة مستمرة لصحة القرص، مما يحافظ على موثوقيته على المدى الطويل.تأتي محركات الأقراص الصلبة GENUINE G560 Gen5x4 وCRAS C715 Gen3x4 NVMe M.2 SSD مع ضمان محدود لمدة 5 سنوات لراحة البال، وتتاح ابتداءً من أكتوبر 2024. https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التاليمعلومات إضافيةGENUINE G560 – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Genuine_G560 CRAS C715 – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Cras_C715 حول ESSENCOREتأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وتري لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: "تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات". تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.essencore.com حول KLEVVKLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من كبرى شركات منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. تم الاحتفاء بذاكرة KLEVV/SSD من خلال جائزة Red Dot Design Award وiF Design Award في ألمانيا للابتكار في تصميم المنتجات. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.klevv.com

