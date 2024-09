KLEVV LANCE LE SSD GENUINE G560 PCIE GEN5 ULTRA-RAPIDE ET L’ÉVOLUTION CRAS C715 PCIE GEN3

BÉNÉFICIEZ D’UNE VITESSE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ET D’UNE DURABILITÉ ACCRUE AVEC LA DERNIÈRE GAMME DE SSD

HONG KONG, September 24, 2024 / EINPresswire.com / -- 24 septembre 2024, Hong Kong—KLEVV, marque de mémoire et de stockage grand public de premier plan lancée par Essencore, présente les nouveaux SSD NVMe M.2 GENUINE G560 PCIe Gen5x4 et CRAS C715 PCIe Gen3x4.GENUINE G560 : ACCÉDEZ AUX PERFORMANCES RÉVOLUTIONNAIRES DE LA GEN5Avec son nom stratégiquement attribué en raison de ses performances brutes sans équivalent, le SSD NVMe M.2 GENUINE G560 PCIe Gen5x4 propose une configuration matérielle haut de gamme et une technologie de stockage de pointe, sous la forme d’un produit hautement raffiné. En tant que premier SSD PCIe Gen5 de KLEVV, il présente des vitesses exceptionnelles, avec des capacités en lecture et écriture séquentielles jusqu’à respectivement 14 000 Mo/s et 12 000 Mo/s. Avec un impressionnant IOPS aléatoire 4K jusqu’à 1400K, le GENUINE G560 définit une nouvelle norme en matière de solutions de stockage avancées. Bénéficiant d’une révolutionnaire NAND 3D à plus de 23x couches, le GENUINE G560 offre un niveau incomparable d’efficacité et de fiabilité, idéal pour les joueurs professionnels, les créateurs de contenu et les utilisateurs occasionnels.Conçu pour exceller visuellement et fonctionnellement, l’innovant dissipateur thermique à ailettes en aluminium du SSD GENUINE G560 associe une esthétique robuste et des capacités supérieures de refroidissement passif. L’audacieux contraste noir et blanc accroît son aspect élégant, tandis que le dissipateur thermique réduit efficacement les températures de fonctionnement, assurant des performances constantes et une fiabilité à long terme, même lors des charges de travail les plus exigeantes. Avec la prise en charge de la dernière technologie Microsoft DirectStorage, le GENUINE G560 optimise les vitesses de chargement des jeux jusqu'à 70 % et réduit l’utilisation du CPU jusqu’à 99 %, ce qui en fait un choix de prédilection pour les joueurs et les professionnels.Disponible en capacités de 1 To, 2 To et 4 To avec une endurance supérieure jusqu’à 3 000 TBW, le GENUINE G560 associe la puissance, la durabilité et un design de pointe qui met en valeur les capacités illimitées de la technologie de stockage de nouvelle génération pour l’informatique moderne.CRAS C715 : DESIGN ULTRA-COMPACT POUR DES PERFORMANCES EFFICACESKLEVV a également remanié sa gamme de SSD PCIe Gen3 avec le nouveau SSD amélioré KLEVV CRAS C715. Le CRAS C715 redéfinit l’excellence économique en associant les vitesses élevées de PCIe Gen3 et une technologie de stockage fiable, constituant ainsi une solution idéale pour les utilisateurs à la recherche d’une mise à niveau abordable mais à hautes performances.Proposant des capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To, le CRAS C715 présente un facteur de forme simple face mince, idéal pour les appareils compacts tels que les ordinateurs portables et les mini-PC, garantissant une installation facile sans compromettre les performances. Doté d’une technologie de mise en cache SLC dynamique, il procure des vitesses élevées en lecture/écriture jusqu'à 3 200/2 000 Mo/s, réduisant significativement les temps de démarrage du système, la durée des transferts de fichiers et les temps de chargement des applications, tout en proposant des améliorations remarquable par rapport à son prédécesseur, le CRAS C710.La technologie avancée de KLEVV et les puces 3D NAND soigneusement sélectionnées garantissent que le CRAS C715 offre constamment des performances optimales avec une valeur TBW remarquable. Équipé d’un moteur LDPC ECC de pointe, le disque bénéficie d’une correction d’erreurs accélérée, tandis que le nivellement d’usure global répartit intelligemment les opérations d’écriture pour maximiser sa longévité. Son algorithme sophistiqué d’étranglement thermique assure des performances stables même sous des charges de travail importantes. De plus, la technologie SMART procure une surveillance de l’intégrité en continu, préservant la fiabilité du SSD à long terme.FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES, GARANTIE ET DISPONIBILITÉLes deux SSD comprennent une copie gratuite du logiciel Acronis True Image 2023 de KLEVV, permettant aux utilisateurs de sauvegarder, cloner et protéger facilement leurs données grâce à des fonctionnalités avancées d’imagerie de disque et de cybersécurité.Les SSD NVMe M.2 GENUINE G560 Gen5x4 et CRAS C715 Gen3x4 proposent une garantie limitée de 5 ans pour la tranquillité d’esprit et seront disponibles à partir d’octobre 2024. Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory PLC au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Allemagne, avec des options d’achat en ligne disponibles via Amazon.INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRESGENUINE G560 – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Genuine_G560 CRAS C715 – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Cras_C715 À propos d'ESSENCORECréée en 2014, Essencore Limited a pour objectif de devenir le premier fournisseur mondial de modules DRAM et de produits d'application flash NAND. Essencore, dont la mission est « Changer le monde et être un leader dans la distribution des semi-conducteurs », présente une stratégie commerciale axée sur l’adoption des dernières technologies pour se différencier de ses concurrents, avec des produits de mémoire spécialisés et une gamme diversifiée permettant à ses clients d’être toujours prêts pour la compétition.ABOUT KLEVVKLEVV, is a premium brand of Essencore, the major Module and NAND Flash application product vendor. The KLEVV range focused on superior gaming memory modules and solid state drives. KLEVV is committed to delivering world-class products with first-rate quality, and all products are engineered for enthusiasts who are pursuing the best things in life. KLEVV memory/SSD have been recognized by Germany’s Red Dot Design Award and iF Design Award for its innovative product designs. For more information, please visit www.klevv.com

