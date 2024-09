KLEVV RA MẮT Ổ SSD GENUINE G560 PCIE GEN5 SIÊU TỐC ĐỘ VÀ NÂNG CẤP CRAS C715 PCIE GEN3

MỞ KHÓA TỐC ĐỘ THẾ HỆ MỚI CÙNG ĐỘ BỀN CẢI TIẾN VỚI DÒNG SSD MỚI NHẤT

HONG KONG, September 24, 2024 / EINPresswire.com / -- KLEVV, thương hiệu bộ nhớ và lưu trữ tiêu dùng hàng đầu do Essencore giới thiệu, vô cùng háo hức cho ra mắt ổ SSD hoàn toàn mới GENUINE G560 PCIe Gen5x4 NVMe M.2 và CRAS C715 PCIe Gen3x4 NVMe M.2.GENUINE G560: GIẢI PHÓNG HIỆU SUẤT ĐỘT PHÁ CỦA GEN5Với cái tên chiến lược đến từ hiệu suất nguyên bản, không đối thủ, ổ SSD GENUINE G560 PCIe Gen5x4 NVMe M.2 cung cấp phần cứng hàng đầu cùng công nghệ lưu trữ tiên tiến tích hợp trong một sản phẩm được tinh chỉnh cao. Là ổ SSD PCIe Gen5 đầu tiên của KLEVV, sản phẩm tự hào nhờ tốc độ vượt trội cùng khả năng đọc và ghi tuần tự lên tới 14.000 MB/giây và 12.000 MB/giây. Bên cạnh IOPS ngẫu nhiên 4K ấn tượng lên đến 1.400K, GENUINE G560 thiết lập tiêu chuẩn mới cho giải pháp lưu trữ tiên tiến. Được thiết kế với NAND 3D 23 lớp mang tính cách mạng, GENUINE G560 mang lại hiệu quả và độ tin cậy tuyệt vời, lý tưởng cho game thủ chuyên nghiệp, nhà sáng tạo nội dung cũng như cho mục đích sử dụng thông thường.Được chế tạo vượt trội cả về ngoại quan lẫn chức năng, bộ tản nhiệt kiểu vây nhôm cải tiến của ổ SSD GENUINE G560 kết hợp tính thẩm mỹ khỏe khóắn cùng khả năng làm mát thụ động ưu việt. Độ tương phản trắng đen táo bạo làm tăng vẻ ngoài bóng bẩy của sản phẩm, trong khi bộ tản nhiệt có hiệu quả làm giảm nhiệt độ hoạt động, đảm bảo hiệu suất nhất quán và độ tin cậy lâu dài, ngay cả trong những tải làm việc đòi hỏi khắt khe nhất. Với sự hỗ trợ cho công nghệ Microsoft DirectStorage mới nhất, GENUINE G560 tối ưu hóa tốc độ tải game lên đến 70% và giảm mức sử dụng CPU lên đến 99%, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các game thủ và chuyên gia.Có sẵn dung lượng 1 TB, 2 TB và 4 TB với độ bền vượt trội lên đến 3.000 TBW, GENUINE G560 kết hợp sức mạnh, sự bền bỉ và thiết kế tiên tiến, thể hiện khả năng vô hạn của công nghệ lưu trữ thế hệ tiếp theo dành cho máy tính hiện đại.CRAS C715: THIẾT KẾ SIÊU NHỎ GỌN CHO HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘIKLEVV cũng đã đổi mới dòng SSD PCIe Gen3 của mình với SSD KLEVV CRAS C715 mới và được cải tiến. CRAS C715 tái định nghĩa sự hoàn hảo thân thiện với ngân sách khi kết hợp tốc độ PCIe Gen3 nhanh với công nghệ lưu trữ đáng tin cậy, hoàn hảo cho người dùng tìm kiếm bản nâng cấp hiệu suất cao với mức giá phải chăng.Với dung lượng 256GB, 512GB và 1 TB, CRAS C715 sở hữu kiểu dáng mỏng, hệ số hình dạng một mặt, lý tưởng cho các thiết bị nhỏ gọn như máy tính xách tay và máy tính mini, đảm bảo cài đặt dễ dàng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Được trang bị công nghệ bộ nhớ đệm SLC động, sản phẩm cung cấp tốc độ đọc/ghi nhanh lên đến 3.200/2.000 MB/giây, giảm đáng kể thời gian khởi động hệ thống, truyền tệp và thời gian tải ứng dụng, thể hiện những cải tiến đáng kể so với sản phẩm tiền nhiệm CRAS C710.Công nghệ KLEVV tiên tiến và chip NAND 3D được lựa chọn cẩn thận đảm bảo CRAS C715 luôn mang lại hiệu suất cao nhất với xếp hạng TBW đáng chú ý. Được trang bị công cụ LDPC ECC tiên tiến, ổ đĩa này hưởng lợi từ khả năng sửa lỗi nhanh hơn và tính năng cân bằng hao mòn toàn cầu phân phối thông minh các hoạt động ghi để tối đa hóa tuổi thọ của ổ. Thuật toán điều chỉnh nhiệt độ tinh vi của ổ đĩa đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi tải công việc nặng. Ngoài ra, công nghệ SMART cung cấp khả năng theo dõi tình trạng liên tục, bảo vệ độ tin cậy của ổ SSD trong thời gian dài.TÍNH NĂNG BỔ SUNG, BẢO HÀNH VÀ TÍNH KHẢ DỤNGCả hai ổ SSD đều gồm bản sao miễn phí của phần mềm Acronis True Image 2023 từ KLEVV, cho phép người dùng dễ dàng sao lưu, sao chép và bảo vệ dữ liệu của mình bằng tính năng tạo ảnh đĩa và bảo mật mạng tiên tiến.Các ổ SSD GENUINE G560 Gen5x4 và CRAS C715 Gen3x4 NVMe M.2 đi kèm chế độ bảo hành giới hạn 5 năm để bạn an tâm và sẽ được tung ra thị trường từ tháng 10 năm 2024. Sản phẩm của KLEVV được phân phối bởi KTC tại Việt Nam và có thể truy cập qua các kênh bán hàng tại chỗ hoặc qua các gian hàng online tại Việt Nam.THÔNG TIN THÊMGENUINE G560 – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Genuine_G560 CRAS C715 – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Cras_C715 GIỚI THIỆU VỀ ESSENCOREĐược thành lập năm 2014, Essencore Limited đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp các thanh DRAM và sản phẩm ứng dụng flash NAND hàng đầu thế giới. Công ty bắt đầu với mục tiêu: “Thay đổi thế giới và dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối sản phẩm bán dẫn”. Chiến lược kinh doanh của Essencore là áp dụng các công nghệ mới nhất để tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, cung cấp các sản phẩm bộ nhớ chuyên dụng và nhiều danh mục sản phẩm khác nhau để giúp khách hàng sẵn sàng

