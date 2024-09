KLEVV MERILIS SSD GENUINE G560 PCIE GEN5 YANG SUPER CEPAT DAN CRAS C715 PCIE GEN3 KELUARAN TERBARU

DAPATKAN KECEPATAN NEXT-GEN SPEED DAN DURABILITAS YANG DITINGKATKAN DENGAN JAJARAN SSD TERBARU

HONG KONG, September 24, 2024 / EINPresswire.com / -- KLEVV, brand memori dan media penyimpananmutama yang dihadirkan oleh Essencore, sangat antusias untuk memperkenalkan SSD GENUINE G560 PCIe Gen5x4 NVMe M.2 dan SSD CRAS C715 PCIe Gen3x4 NVMe M.2 yang baru.GENUINE G560: MAKSIMALKAN KINERJA GEN5 YANG LUAR BIASADengan strategi penamaan yang diambil berdasarkan performanya yang tangguh dan tak tertandingi, SSD GENUINE G560 PCIe Gen5x4 NVMe M.2 menawarkan hardware terbaik dan teknologi penyimpanan terdepan yang dikemas dalam produk yang sangat canggih. Sebagai SSD PCIe Gen5 pertama buatan KLEVV, SSD ini menawarkan kecepatan luar biasa dengan kemampuan baca dan tulis sekuensial hingga masing-masing 14.000 MB/dtk dan 12.000 MB/dtk. Disertai dengan IOPS acak 4K yang mengesankan hingga 1.400K, GENUINE G560 menetapkan standar baru dalam solusi media penyimpanan canggih. Dirancang dengan 3D NAND 23x-layer yang revolusioner, GENUINE G560 memberikan efisiensi dan keandalan yang tak tertandingi, ideal untuk para gamer profesional, kreator konten, dan pemakaian kasual.Dirancang agar bagus secara visual maupun fungsional, heatsink bergaya sirip aluminium inovatif pada SSD GENUINE G560 ini memadukan estetika yang kokoh dengan kemampuan pendinginan pasif yang unggul. Kontras hitam-putih yang mencolok menyempurnakan tampilannya yang ramping, sementara heatsink-nya secara efektif mengurangi suhu operasional, yang memastikan kinerja yang konsisten dan keandalan jangka panjang bahkan di saat menangani beban kerja yang paling berat. Dengan dukungan teknologi Microsoft DirectStorage terkini, GENUINE G560 mengoptimalkan kecepatan loading game hingga 70%, dan mengurangi penggunaan CPU hingga 99%, menjadikannya pilihan utama bagi para gamer dan profesional.Tersedia dalam kapasitas 1 TB, 2 TB, dan 4 TB dengan daya tahan unggul hingga 3.000 TBW, GENUINE G560 memadukan daya, durabilitas, serta desain canggih yang menunjukkan kemampuan tak terbatas dari teknologi penyimpanan next-gen untuk komputasi masa kini.CRAS C715: DESAIN MINIMALIS UNTUK KINERJA YANG EFISIENKLEVV juga memperbarui jajaran SSD PCIe Gen3 dengan SSD KLEVV CRAS C715 yang baru dan lebih baik. CRAS C715 mendefinisikan ulang keunggulan yang ramah kantong dengan menggabungkan kecepatan PCIe Gen3 yang cepat dan teknologi penyimpanan yang andal, cocok untuk pengguna yang menginginkan upgrade yang terjangkau namun berkinerja tinggi.Hadir dalam kapasitas 256GB, 512GB, dan 1 TB, CRAS C715 memiliki bentuk ramping dan satu sisi, sehingga ideal untuk perangkat kompak seperti laptop dan mini-PC, memastikan pemasangan yang mudah tanpa mengurangi kinerja. Dilengkapi dengan teknologi caching SLC dinamis, SSD ini menawarkan kecepatan baca/tulis yang cepat hingga 3.200/2.000 MB/dtk, yang secara drastis mengurangi waktu startup sistem, transfer file, dan waktu loading aplikasi yang menunjukkan peningkatan yang luar biasa dibandingkan pendahulunya CRAS C710.Teknologi KLEVV yang canggih dan chip 3D NAND yang dipilih secara cermat memastikan CRAS C715 dapat secara konsisten memberikan kinerja tertinggi dengan rating TBW yang patut dipertimbangkan. Dilengkapi dengan mesin LDPC ECC yang canggih, drive ini mengandalkan koreksi kesalahan yang dipercepat dan perataan keausan global yang secara cerdas mendistribusikan operasi penulisan untuk memaksimalkan keawetannya. Algoritma throttling panasnya yang canggih memastikan kinerja yang stabil bahkan ketika menangani beban kerja yang berat. Selain itu, teknologi SMART menyediakan pemantauan health yang berkelanjutan, menjaga keandalan SSD dalam jangka panjang.FITUR PELENGKAP, GARANSI DAN KETERSEDIAANKedua SSD ini menyertakan salinan gratis software Acronis True Image 2023 dari KLEVV, yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencadangkan, mengkloning, dan melindungi data mereka dengan fitur disk imaging dan keamanan siber yang canggih.SSD NVMe M.2 G560 Gen5x4 ASLI dan CRAS C715 Gen3x4 disertai dengan garansi terbatas 5 tahun untuk ketenangan Anda dan akan tersedia mulai Oktober 2024. PT CAHAYA DISTRIBUSI NUSANTARA di Indonesia. Seluruh lini produk juga tersedia di Market Online ataupun Offline, seperti di Enter Komputer atau e-commerce: Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dll.INFO LEBIH LANJUTGENUINE G560 – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Genuine_G560 CRAS C715 – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Cras_C715 Tentang ESSENCOREDidirikan pada tahun 2014, Essencore Limited bertujuan untuk menjadi vendor modul DRAM dan produk aplikasi flash NAND terdepan di dunia. Dengan misi untuk “Mengubah dunia dan menjadi pemimpin dalam distribusi semikonduktor,” strategi bisnis Essencore berfokus pada penerapan teknologi terkini untuk membedakan diri dari pesaing, menyediakan produk memori khusus, dan menawarkan portofolio produk yang beragam untuk memastikan pelanggannya selalu siap bersaing.ABOUT KLEVVKLEVV, is a premium brand of Essencore, the major Module and NAND Flash application product vendor. The KLEVV range focused on superior gaming memory modules and solid state drives. KLEVV is committed to delivering world-class products with first-rate quality, and all products are engineered for enthusiasts who are pursuing the best things in life. KLEVV memory/SSD have been recognized by Germany’s Red Dot Design Award and iF Design Award for its innovative product designs. For more information, please visit www.klevv.com

