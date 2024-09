Libra Philanthropies Anuncia la Creación de su Consejo de Impacto Global

President of Juanfe Foundation, President of International Women's Forum Colombia Managing Director of Research & Impact, Emerson Collective Former Acting U.S. Trade Representative Corporate Executive for Fortune 100 companies

NEW YORK, NY, UNITED STATES, September 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Libra Philanthropies , fundada en 2023 por la familia Logothetis como una fundación independiente 501(c)(3), con el objetivo de continuar con la labor de responsabilidad social de Libra Group , se enorgullece en anunciar la formación de su Consejo de Impacto Global. Este consejo asesor estratégico tiene como objetivo fortalecer la misión de la organización, que busca redefinir la filantropía a través de alianzas internacionales, la creación de programas innovadores y el apoyo a líderes que impulsan el cambio social a nivel mundial. El consejo proporcionará orientación y experiencia para amplificar el impacto de las iniciativas de Libra Philanthropies.Nos honra dar la bienvenida a tres destacados líderes como miembros inaugurales del Consejo de Impacto Global:Catalina Escobar aporta su vasta experiencia como emprendedora social reconocida a nivel mundial y fundadora de la Juanfe. Catalina es administradora de Empresas de la Universidad Clark, tiene un MBA de la Escuela de Negocios INALDE y un Doctorado Honorario de la Universidad Clark. Entre sus destacados reconocimientos, se incluyen el título de Heroína CNN y Emprendedora Social Sobresaliente del Año por el Foro Económico Mundial y la Fundación Schwab. Ha sido miembro de varios consejos, incluidos Women in Connection en Colombia, y actualmente es presidenta del Foro Internacional de Mujeres en ese país. Además, es autora y conferencista internacional en temas de liderazgo transformador.David Simas es el Director General de Investigación e Impacto en Emerson Collective. Con una carrera en Ciencias Políticas de Stonehill College y un J.D. de la Facultad de Derecho de Boston College, David ha desempeñado cargos claves, como Subjefe de Gabinete del Gobernador de Massachusetts y Asistente del Presidente Obama. Además, fue Director Ejecutivo de la Fundación Obama. Su amplia trayectoria en el servicio público y su enfoque en la investigación impulsan las iniciativas de Emerson Collective en áreas como la democracia, la inmigración, la educación y el cambio climático.Demetrios Marantis es un experto en integrar prioridades geopolíticas, regulatorias y filantrópicas en estrategias corporativas. Exembajador y Representante Comercial Adjunto en Funciones de los Estados Unidos, actualmente dirige una firma de asesoría geopolítica global. Ha ocupado cargos ejecutivos en empresas internacionales como J.P. Morgan Chase y Visa, y ha sido director de políticas en Square. Tiene una licenciatura de la Universidad de Princeton y un J.D. de la Facultad de Derecho de Harvard.“Es un honor recibir a Catalina, David y Demetrios en nuestro Concejo de Impacto Global”, comenta Rosanna Mortoglou, Directora Ejecutiva de Libra Philanthropies. “Su incomparable experiencia y compromiso con cambios que generen efectos positivos serán fundamentales para generar transformaciones. Gracias a su liderazgo y experiencia diversa, impulsaremos soluciones innovadoras que traerán esperanza y oportunidades duraderas a comunidades de todo el mundo, apoyando de manera más efectiva a los líderes de cambio y sus organizaciones”.El Consejo de Impacto Global se reunirá regularmente para asesorar sobre iniciativas estratégicas clave, colaborar en proyectos visionarios y comprometerse con las partes interesadas a nivel mundial, para maximizar el alcance y la efectividad de los programas y organizaciones sin fines de lucro de Libra Philanthropies. Libra Philanthropies está compuesto por 10 iniciativas filantrópicas centradas en programas de impacto social, donaciones estratégicas y organizaciones sin fines de lucro independientes desarrolladas dentro del ecosistema de Libra.Para más información sobre Libra Philanthropies y el Consejo de Impacto Global, visite libraphilanthropies.org.Acerca de Libra Philanthropies Libra Philanthropies, fundada en 2023 por la familia Logothetis como una fundación independiente 501(c)(3), está dedicada a perpetuar y ampliar el legado de las iniciativas de responsabilidad social llevadas a cabo por nuestra organización hermana, Libra Group, durante la última década. Libra Philanthropies redefine la filantropía mediante la promoción de alianzas internacionales, la creación de programas innovadores y el apoyo a líderes de cambio para abordar necesidades sociales no resueltas en todo el mundo. La organización está compuesta por 10 iniciativas filantrópicas que incluyen programas de impacto social, donaciones estratégicas y organizaciones sin fines de lucro independientes incubadas dentro del ecosistema de Libra.Para más información sobre Libra Philanthropies, visite www.libraphilanthropies.org Contacto de prensa: Eva SouliaDirectora Adjunta, ComunicacionesLibra Philanthropies+30 6942557501evangelia.soulia@libraphilanthropies.org

