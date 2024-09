Archeon Medical parmi les lauréats récompensés du Concours d’innovation I-Nov dans le secteur de la Santé

« Nous sommes déterminés à transformer la médecine d'urgence à l'échelle mondiale grâce à notre technologie de pointe et à nos futurs projets »” — Alban De Luca, co-fondateur et PDG d'Archeon Medical

BESANCON, FRANCE, September 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Archeon Medical se distingue en tant que l'un des lauréats de la 12e vague du prestigieux Concours d'innovation I-Nov, une reconnaissance qui vient récompenser notre engagement et notre leadership dans l'innovation médicale. Ce concours, inscrit dans le cadre du programme ambitieux France 2030 , est mis en œuvre par Bpifrance pour le compte de l'État, en collaboration avec l'ADEME. Il vise à soutenir des projets ayant un fort potentiel d'impact économique et sociétal, positionnant des entreprises comme Archeon parmi les futurs leaders mondiaux.Un projet porteur de transformationLa reconnaissance d'Archeon Medical à travers ce concours reflète notre capacité à innover et à transformer durablement le secteur de la santé. Après le succès d’EOlife, qui révolutionne la prise en charge de la réanimation cardiopulmonaire à l’échelle mondiale, Archeon continue d'innover avec des projets à fort impact. Le soutien financier reçu dans le cadre du Concours I-Nov nous permettra d'accélérer le développement de solutions médicales encore plus performantes, avec un objectif clair : étendre notre gamme de produits pour toucher un plus grand nombre de patients et d’utilisateurs ainsi que démocratiser l’accès à une ventilation de haute performance. Notre ambition est d’imposer EOlife comme le standard de soin mondial en réanimation d’ici 2030.Vision à long termeChez Archeon, notre vision dépasse les frontières technologiques actuelles. Nous travaillons à élargir la portée de nos solutions en intégrant des technologies de pointe capables de répondre aux besoins de diverses catégories de patients en situations d'urgence. Notre volonté est de continuer à révolutionner les pratiques médicales dans le monde entier, avec pour objectif ultime d'améliorer les taux de survie et de réduire les séquelles chez les patients en situation d'arrêt cardiaque ou d'autres urgences vitales.« Être récompensé par le Concours d’innovation I-Nov est une reconnaissance extraordinaire de notre engagement envers l'innovation en santé. Nous sommes déterminés à transformer la médecine d'urgence à l'échelle mondiale grâce à notre technologie de pointe et à nos futurs projets. » déclare Alban De Luca, co-fondateur et PDG d'Archeon Medical.À propos d'Archeon MedicalBasée à Besançon, Archeon Medical révolutionne la pratique de la ventilation manuelle depuis 2018. Fondée par Alban De Luca et Pierre-Edouard Saillard, la société développe des technologies avancées pour simplifier les soins et aider les équipes de premiers secours à mieux ventiler les patients en situation d'urgence vitale. Le produit phare d'Archeon, EOlife, est désormais commercialisé dans plus de 15 pays à travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord.À propos de France 2030Présenté le 12 octobre 2021 par le Président de la République France 2030 :- Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de l’économie française par l’innovation technologique et industrielle, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.- Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que les entreprises, universités et organismes de recherche français, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux enjeux écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d’excellence pour ainsi renforcer la souveraineté et l’indépendance française dans des secteurs clés. 50 % des dépenses seront en ce sens consacrées à la décarbonation de l’économie, et 50% fléchées au profit d’acteurs émergents, porteurs d’innovation sans impact défavorable sur l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).- Sera mis en œuvre collectivement : le plan est pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens qui ont contribué à en déterminer les orientations stratégiques comme les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’État.- Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).Pour plus d’informations sur France 2030 : france2030.gouv.fr

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.