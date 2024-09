gatesolutions präsentiert auf der InnoTrans 2024 innovative Konzepte für die Zukunft des Rail-Caterings

Tailored food experiences

ZURICH, SWITZERLAND, September 19, 2024 / EINPresswire.com / -- gatesolutions , Branchenführer im Bereich maßgeschneiderte Catering-Lösungen für die Bahngastronomie, freut sich, vom 24. bis 27. September 2024 auf der InnoTrans in Berlin vertreten zu sein. Die internationale Fachmesse für Bahn- und Verkehrstechnik bietet eine hervorragende Gelegenheit für den Austausch mit Branchenvertretern und Fachbesuchern über die zukünftigen Entwicklungen im Rail-Catering.Neue Zeiten für die Rail-Catering-Branche Der Schienenverkehr erlebt derzeit eine Renaissance, getrieben von einem wachsenden Bedarf an umweltfreundlichen Mobilitätslösungen. In diesem neuen Kontext gewinnt das Rail-Catering zunehmend an Bedeutung. Was früher als reine Dienstleistung galt, wird heute zu einem entscheidenden Faktor für die Gestaltung des modernen Reiseerlebnisses an Bord. Die Fahrgäste erwarten heute nicht nur eine Grundverpflegung, sondern ein umfassendes kulinarisches Erlebnis, das Komfort und Nachhaltigkeit miteinander verbindet.Die Pandemie hat gezeigt, dass Innovation und Anpassungsfähigkeit entscheidend für die Zukunft der Branche sind. Besonders hervorzuheben sind dabei die Integration neuer Technologien, die Verbesserung der Lieferketten-Transparenz und die Entwicklung nachhaltiger Verpflegungslösungen, die sowohl den Umweltanforderungen als auch den Bedürfnissen der Fahrgäste gerecht werden. „Die Covid-19-Pandemie hat die Catering-Branche vor große Herausforderungen gestellt und gleichzeitig neue Chancen eröffnet,“ erklärt Tim de Wit, Global Director Catering Solutions bei gatesolutions. „Wir freuen uns darauf, auf der InnoTrans zu zeigen, wie diese Erfahrungen genutzt werden können, um das internationale Rail-Catering zu verbessern und an die neuen Anforderungen des Mobilitätssektors anzupassen.“gatesolutions, eine Untermarke der gategroup , dem weltweit führenden Airline-Caterer, ist mit den Herausforderungen des Rail-Caterings, insbesondere im Vergleich zum Airline-Catering, bestens vertraut. Tim de Wit erklärt: „Rail-Catering und Airline-Catering haben unterschiedliche logistische Anforderungen. Während beim Airline-Catering Zeitdruck und Sicherheitsstandards dominieren, müssen beim Rail-Catering Faktoren wie lange Transportwege und flexible Menügestaltung berücksichtigt werden. Wir stellen erfolgreich unter Beweis, wie sich unsere umfangreichen Erfahrungen und Best Practices im Airline-Catering für innovative Lösungen im Rail-Catering nutzen lassen.“Zukünftige Entwicklungen im Rail-CateringDie InnoTrans Berlin dient als Rahmen, um zukünftige Entwicklungen im Rail-Catering zu diskutieren. gatesolutions sieht ein erhebliches Potenzial darin, bewährte Konzepte aus dem Airline-Catering auf den Bahnsektor zu übertragen. Die InnoTrans bietet eine gute Gelegenheit, sich mit den Besuchern auszutauschen, die Zukunft des Rail-Caterings zu erkunden und neue Ideen zur Optimierung zu entwickeln. Die Besucher sind eingeladen, sich über neue Ideen und Konzepte zu informieren und die Chancen und Herausforderungen zukünftiger Entwicklungen zu diskutieren.Besuchen Sie gatesolutions am Stand 590 in der Messehalle 1.1 (TCCS Route) und nutzen Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch über innovative Konzepte, die die Zukunft des Rail-Caterings revolutionieren. Für Presseanfragen und Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an info@gatesolutions.foodÜber gatesolutionsgatesolutions ist eine Tochtermarke von gategroup, dem Weltmarktführer im Airline-Catering. Durch die globale Präsenz, das kulinarische Knowhow und die Erfahrung im Management komplexer Abläufe bietet gategroup maßgeschneiderte Catering-Lösungen und verpackte Mahlzeiten für die Gastronomie und den Einzelhandel an. Vor Ort und unterwegs, mit maßgeschneiderten Lösungen, die von Cateringservices bis hin zu Fertiggerichten reichen, liefern sie unvergleichliche kulinarische Erlebnisse für alle Geschmäcker und Bedürfnisse.Über gategroupgategroup ist weltweit führend in den Bereichen Airline-Catering, On-board-Retail, Hospitality-Produkte und -Dienstleistungen. gategroup bietet Passagieren ein hervorragendes kulinarisches sowie Retail-Erlebnis und setzt dabei auf Innovation und fortschrittliche Technologie. Mit Hauptsitz in Zürich bietet gategroup operative Exzellenz durch das umfangreichste Catering-Netzwerk in der Luftfahrtindustrie, das Passagiere von über 200 operativen Einheiten in über 60 Ländern/Gebieten auf allen Kontinenten bedient. Weitere Informationen unter www.gategroup.com gatesolutions bietet maßgeschneiderte Mahlzeiten & Sandwiches, einzigartige Catering-Komponenten, innovative Lebensmittelverpackungskonzepte sowie Premium-Lounges & Event-Catering.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.